Nacional Presidente electo Gabriel Boric: "Seré el Presidente de todos los chilenos y chilenas" El próximo jefe de Estado indicó que será un mandatario que cuidará la democracia, estará dispuesto al diálogo y a la unidad. También subrayó que se modificará el sistema previsional, no se retrocederá en derechos de las mujeres y se avanzará en políticas con la participación de la gente. "Con nosotros a La Moneda entra la gente", puntualizó. Diario Uchile Domingo 19 de diciembre 2021 23:05 hrs.

Multitudinario fue el recibimiento al Presidente electo Gabriel Boric Font en Santa Rosa con Alameda donde se levantó el escenario para escuchar su discurso luego de la votación registrada este domingo 19 de diciembre en la que se alzó con un 55,87 por ciento de los sufragios escrutadas el 99,94% de las mesas. El abanderado de Apruebo Dignidad alcanzó 4 millones 618 mil 480 votos, convirtiéndose así en el Presidente electo con mayor apoyo ciudadano en una jornada que convocó a más del 55 por ciento del padrón electoral. Gabriel Boric se refirió a los desafíos que enfrentará durante su administración, entre ellos los derivados del estallido social y la pandemia del Covid 19, aunque puso el acento en aquellos que son más estructurales en la sociedad chilena. “Los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes. Lo tenemos claro. Algunos no lo vieron venir, algunos dicen que aquí no ha pasado nada. Nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente”, comentó Boric. Por eso adelantó que “iremos avanzando con pasos cortos, pero firmes aprendiendo de nuestra historia”, al tiempo que agregó que la experiencia de la historia demuestra que “un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda, tiene los pies de barro. Que solo con cohesión social y compartiendo un piso común podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenido que llegue a cada familia chilena y que incluya también a las pymes”. Además, apuntó a que “una democracia sustantiva, que no se reduce solamente a lo que sucedió hoy día que es el voto, que es tremendamente importante, una democracia en donde en los barrios, en donde en las poblaciones, en donde en las organizaciones sociales y la sociedad civil tengan protagonismo. Porque una democracia sin la gente no es realmente una democracia”. Por otra parte, advirtió que “los avances sustantivos, para ser sólidos, van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo”. Además, subrayó que “el respeto a los derechos humanos, siempre y en todo lugar debe ser un compromiso inclaudicable y que nunca, por ningún motivo, un presidente le debe declarar la guerra a su propio pueblo. Verdad, justicia, reparación y no repetición”, comentó, para además comprometer apoyo para las víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales a manos de funcionarios policiales y militares durante el estallido social. Entre sus compromisos, el Presidente electo enumeró “una salud oportuna que no discrimine entre ricos y pobres igualando hacia arriba el acceso, la calidad y los tiempos de respuesta. Pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande a nuestro Chile y no pueden seguir esperando, crecimiento y distribución justa de la riqueza, que deben ir de la mano. El drama de la falta de vivienda y el acceso a servicios básicos que debemos abordar. Fortalecer la educación pública, garantizar los derechos de los trabajadores para construir un país con Trabajo Decente y mejores salarios, crear un sistema nacional de cuidado que reconozca y valore a las mujeres que hoy cuidan, avanzando también en co-responsabilidad y dejando atrás la herencia patriarcal de nuestra sociedad”. En materia de género, puntualizó que no se retrocederá en ninguno de los derechos alcanzados por las mujeres “en una historia de luchas”, así como la erradicación del narcotráfico recuperando los barrios a través del fomento del deporte y la cultura. Respecto del cambio climático, Boric indicó que “no es una invención. Está acá, y genera efectos directos sobre nuestras vidas y las de futuras generaciones. No es casualidad que sean los jóvenes del mundo los que hayan alzado la voz, desde Greta a Julieta, ante los poderes irracionales. No podemos mirar para el lado cuando nuestros campesinos y agricultores, cuando localidades enteras no tienen agua o cuando se destruyen ecosistemas únicos pudiendo evitarlo”. También dijo que “nuestro proyecto significa avanzar en más democracia y, por supuesto y como ya lo hemos dicho acá, cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial y único camino para construir, en democracia y con todos, un país mejor. Por primera vez en nuestra historia estamos escribiendo una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división”. Boric caracterizó el próximo periodo como uno que ofrece la oportunidad de avanzar hacia el diálogo y convocar a un encuentro con otros sectores para empujar medidas que sean beneficiosas para la mayoría de la gente. “Tendremos un Congreso equilibrado, lo que significa a su vez una invitación y una obligación de dialogar. Yo honestamente lo veo como una oportunidad para volver a encontrarnos, para unirnos en grandes gestas por el bienestar de nuestra patria, para lograr amplios y duraderos acuerdos que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas. Confío en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de mantener las diferencias en el marco de las ideas, poner siempre por delante el bien común y rechazar de manera clara y sin ambigüedades la violencia en política y en nuestra vida en sociedad. Sepan que en mí, encontrarán un presidente abierto a escuchar y a incorporar distintas visiones, siendo también receptivo a las críticas constructivas que nos ayuden a mejorar”, comentó. Al final de su discurso, Boric parafraseó el discurso del triunfo de Salvador Allende la noche del 4 de septiembre de 1970 al señalar que “vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada”, para luego indicar que “les pido que cuidemos este triunfo, que desde mañana tendremos mucho por trabajar para reencontrarnos, sanar heridas, y caminar hacia un futuro mejor”. (Imágenes interior: @fotografoencampana)

