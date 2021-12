c26c848c3a

Nacional Presidente Piñera convoca a Gabriel Boric a reunión de trabajo este lunes en La Moneda El jefe de Estado aseguró que entregarán todo el apoyo al proceso de cambio de mando, mientras que el mandatario electo planteó que los acuerdos deben ser con toda la gente “y no entre cuatro paredes”. Diario Uchile Domingo 19 de diciembre 2021 20:18 hrs. Me Gusta Compartir Gabriel Boric Presidente electo

Luego que se confirmara la tendencia que dio como vencedor en la segunda vuelta presidencial al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el abanderado recibió el llamado del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien lo invitó a una reunión de trabajo este día lunes en el Palacio de La Moneda para abordar “temas de mucha importancia para Chile”. En el intercambio, Piñera indicó que la votación de este domingo fue “una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado nuevo ejemplo de democracia, usted fue parte de eso, lo felicito”. Boric contestó que “quiero que sepa usted y nuestra gente que voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este enorme desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos en post de los grandes desafíos y ahí esa va a ser mi línea de acción”. El Presidente electo destacó además el respeto por las tradiciones republicanas, luego de recibir el llamado del Jefe de Estado, además del que le hizo poco antes su contendor, José Antonio Kast, reconociendo su derrota. “Recibí el llamado también el llamado del candidato José Antonio Kast, cosa que me parece que habla muy bien de Chile, habla muy bien de nuestra democracia y es algo que tenemos que mantener y reforzar y cuidar entre todos y todas”, subrayó Boric. El Presidente Piñera agregó que “la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la unidad, de la paz, los caminos del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos, a Chile y a los chilenos nos va bien. Cuando nos dividimos en guerras fratricidas entre nosotros mismos, las cosas siempre terminan mal”. Por otro lado, dijo que “todo Chile espera, los que votaron por usted, los que votaron por José Antonio Kast, todos esperamos que tenga un muy buen Gobierno para Chile y los chilenos. Yo estoy seguro que usted va a entregar lo mejor de sí”. A lo anterior sumó que “cuando uno se sienta en el sillón de O’Higgins, la verdad es que uno siente una gran responsabilidad. Es un gran honor y una gran responsabilidad. A usted le va a tocar asumir ese honor y esa responsabilidad a partir del 11 de marzo y va a contar con nuestra total y contributiva colaboración”. Boric subrayó que “voy a ser Presidente de todos los chilenos y las chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar. Porque creo que es importante que en este momento que desde la Primera Magistratura seamos capaces de interpretar a todo Chile. Y para eso también hay que entender que los acuerdos deben ser con la gente, tienen que ser con los chilenos y chilenas y no solamente entre cuatro paredes y a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo recorriendo el país”. “Gobernar es muy difícil y usted lo sabe”, puntualizó el Presidente Piñera, a lo que el representante de Apruebo Dignidad comentó: “lo sé, espero que lo hagamos mejor. Vamos a dar lo mejor de lo nuestro”.

