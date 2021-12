Presidente electo valora encuentro con mandatario en ejercicio y adelanta criterios de futuro gabinete

En una caótica salida desde el Hotel Fundador, el Presidente electo Gabriel Boric, acompañado de Giorgio Jackson e Izkia Siches, fue a reunirse con el Presidente Sebastián Piñera, en un primer encuentro protocolar luego de la victoria obtenida en el balotaje del domingo. La cita estaba fijada para las 14:00 de este lunes y, al llegar a La Moneda, se sacó selfies con sus adherentes, saludó a la guardia de honor y fue recibido por el secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, quien lo condujo al interior de las dependencias. De acuerdo a imágenes compartidas por la señal oficial del Gobierno, una vez reunido Boric con el mandatario en el Salón de Audiencias Presidenciales, este comenzó a hablarle sobre la historia de los cuadros y muebles en el lugar. También se dieron un significativo apretón de manos y se sacaron una foto oficial sin mascarillas. Ya finalizada la reunión a eso de las 16.00 horas, en un punto de prensa en el Patio de los Naranjos el Presidente electo de Apruebo Dignidad expresó que “tuvimos una primera reunión de trabajo con el Presidente Piñera y tres de sus ministros (…) con el objetivo de revisar aspectos propios del proceso de traspaso de mando que se inicia hoy día hasta el 11 de marzo, que me parece relevante destacar el carácter de Estado que tiene, la continuidad más allá de las legítimas diferencias políticas que a veces, como es el caso, pueden ser muy grandes, pero el Estado de Chile sigue siendo uno”. En esa línea, Boric sostuvo que “tanto la visita de José Antonio Kast ayer como la reunión de trabajo que tuvimos hoy día con el Presidente Piñera y sus ministros me parece que hablan bien de nuestro país y es algo que yo valoro y espero además en nuestro gobierno podamos profundizar”. También el Presidente electo afirmó que con Piñera se conversó sobre temas relacionados con la mantención de una política de continuidad en las relaciones internacionales, materias relativas a la pandemia, la reactivación económica, el presupuesto y afirmó que “además no podía dejar de plantear la tremenda preocupación que tenemos porque no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones a los Derechos Humanos”. “Fue una reunión con altura de miras, como corresponde entre un presidente en ejercicio un presidente electo. Estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar. Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado, institucional, donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione y eso es una buena noticia para Chile porque es algo que quizá uno no sabe apreciar hasta que se pierde y en Chile tenemos que valorarlo y profundizarlo”, afirmó Gabriel Boric. Consultado por la prensa sobre las definiciones de su equipo de gobierno, Boric aseveró que “en la reunión revisábamos que el presidente Piñera en su segundo mandato nombró a su gabinete el 22 de enero, o sea, cerca de un mes después de las elección. Yo espero no superar ese plazo, pero además estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas”, aunque señaló “no tenemos en este momento nombres que pueda hacerles público”. En cuanto a las reacciones que tuvo la economía tras su elección como presidente electo- donde el valor del dólar se disparó por sobre los $870 pesos– Gabriel Boric aseveró que “por cierto estamos analizando, monitoreando todo este tipo de movimientos. A mí me parece que la las decisiones democráticas tomadas por el pueblo de Chile no debieran estar sujetas a presiones que van por carriles distintos a los democráticos”. Sin embargo, apuntó que “las señales también son importantes” y que “Chile requiere tener cuentas claras, una macroeconomía ordenada porque si no las reformas que se puedan hacer se termina retrocediendo. Gastos permanentes tienen que ser con ingresos permanentes y, por lo tanto, vamos a avanzar en reformas estructurales, pero paso a paso para no desbarrancarnos”. Respecto de los criterios en la conformación del gabinete, aseguró que “no vamos a retroceder de lo que logramos en la Convención Constitucional que es el criterio paritario, lo dijimos ayer en nuestro discurso y lo mantenemos. Las mujeres van a ser protagonistas de nuestra campaña”, agregando que conversó con partidos políticos de que esto “no va a ser una lógica de cuoteos, ni de imposición, acá es facultad exclusiva y excluyente del presidente nombrar a sus ministros y esa característica se va a mantener”. “Vamos a incorporar también a los mejores, a las personas más capacitadas y seguro que varios de ellos serán independientes, no necesariamente todos militantes de partido y a mí me gustaría mucho contar también con gente de regiones, que entienda la diversidad y heterogeneidad de nuestro país”, adelantó Boric. Sobre el combate a la pandemia el presidente electo destacó el proceso de vacunación y la posibilidad de administrar una cuarta dosis. Además, valoró el rol de la expresidenta del Colegio Médico Izkia Siches, quien “me reitera permanentemente que hay temas que van más allá de un gobierno de turno y las afinidades políticas y, si las cosas se están haciendo bien, sigamos haciéndolas bien. En eso la experiencia adquirida por muchos funcionarios técnicos yo creo que es tremendamente valiosa, lo vamos a discutir en su momento, pero mi disposición es que quienes han tenido una labor exitosa puedan eventualmente continuar”. En materia de pensiones, el presidente electo dijo esperar que “todos los que estamos en política tengamos el consenso de que lo necesario y urgente es una reforma estructural en materia previsional. Hemos conversado algo de eso también a propósito de la Pensión Universal y ahí va a estar puesta nuestra prioridad. No en seguir desfondando, sino en fortalecer los ahorros de los fondos de pensiones para que las personas mayores puedan tener pensiones dignas y no de miseria como es hoy día”. Finalmente, sobre la opción de retirar las querellas por la Ley de Seguridad del Estado Gabriel Boric mencionó que "desgraciadamente y pese esfuerzos que se hicieron todavía sigue existiendo impunidad tanto de los crímenes que sucedieron en el pasado durante la dictadura militar, como también a propósito de las graves violaciones a los Derechos Humanos que se siguieron del estallido social del octubre". "Yo he conversado mucho con familias de víctimas, con Gustavo Gatica, Fabiola Campillai, con la familia de Cristián Valdebenito, de Álex Núñez, y una de nuestras prioridades en el gobierno va a ser que exista justicia, verdad, reparación y no repetición. Respecto de las querellas estamos conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vamos a revisar caso a caso como corresponde y en esto yo creo que es mejor anticiparse, pero estamos trabajando en ello", afirmó.

