Internacional Senador demócrata clave dice "no" y da duro golpe al plan de reformas sociales de Biden El ambicioso plan social con que el presidente Joe Biden pretende transformar a Estados Unidos habría quedado herido de muerte este domingo tras la negativa del senador demócrata Joe Manchin a darle su voto. RFI Lunes 20 de diciembre 2021 11:17 hrs.

El senador Joe Manchin repudió en público el proyecto legislativo estrella de su propio partido y deja al presidente Biden en una situación política crítica. El senador por Virginia del Oeste justifica su voto negativo a una ley que impulsaría los subsidios públicos a las rentas más bajas en el actual aumento de precios, la dependencia en los suministros extranjeros y la crisis generada por la pandemia. “No puedo votarlo si no puedo volver a casa y explicarlo a la gente de Virginia del Oeste. Y no puedo votar seguir adelante con este proyecto de ley. No puedo,” dijo Manchin. La Casa Blanca no ha escondido su irritación y la portavoz Jen Psaki ha acusado a Manchin de quebrar sus promesas al presidente. Entre otros aspectos la propuesta de ley de Biden, Build Back Better (“Reconstruir mejor”), propone destinar 1,75 billones de dólares a extender los créditos por cada hijo, y apuesta por limitar el incremento de precio de las medicinas. Unas medidas que se pagarían las rentas más altas. Además, la legislación destina 500.000 millones de dólares a subsidios para moderar las emisiones nocivas para el medio ambiente. Los críticos con Manchin denuncian que sus intereses privados con empresas contaminantes han decantado su voto, que ha sido ampliamente celebrado por la oposición republicana. Dado que el Senado está dividido (50 legisladores demócratas y 50 republicanos), cualquiera de los demócratas tiene de hecho lo que se asemeja a un veto sobre cualquier proyecto de ley si los republicanos cierran filas. El senador progresista Bernie Sanders, en respuesta al “no” de su colega, dijo a CNN que espera que los demócratas lleven “un proyecto de ley sólido al Senado tan pronto como podamos y dejemos que Manchin explique a la gente de Virginia Occidental por qué no tiene las agallas para enfrentarse a poderosos intereses”. El ala progresista del Partido Demócrata está molesta por la atención que la Casa Blanca ha prodigado al moderado Manchin para convencerlo de que respalde el proyecto de ley. (Imagen: RFI – AP/ J Scott Appelwhite)

