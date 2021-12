Claudio Orrego solicitará al Presidente (e) Gabriel Boric que el transporte público sea administrado por el Gobierno Regional

Durante la mañana del pasado domingo, en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes de los paraderos de la locomoción colectiva repletos de personas que pretendían ir a votar en la segunda vuelta presidencial, pero la notoria ausencia de micros fue una tónica que comenzó a repetirse durante gran parte de la jornada, lo que causó molestia en los usuarios y también en las autoridades de la ciudad de Santiago. Es en este contexto que este martes, el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a alcaldes de diversas comunas se reunieron en dependencias de la Gobernación Regional y solicitaron en conjunto el traspaso de las competencias del transporte metropolitano a partir de marzo de 2022 cuando asuma el actual Presidente electo Gabriel Boric. En esta reunión participaron las alcaldesas de Ñuñoa, Emilia Ríos y Claudia de La Pintana, además de los ediles Mauro Tamayo de Cerro Navia, Maximiliano Ríos de Lo Prado, Felipe Muñoz de Estación Central y Felipe Delpín de La Granja. Al finalizar el encuentro, Claudio Orrego reiteró que lo sucedido durante el domingo “nos parece una negligencia inexcusable de parte del Gobierno”, ya que “esta era una elección muy importante, probablemente la más importante desde el retorno a la democracia y no había espacio para la improvisación y mucho menos para la mala reacción”. El gobernador regional además sostuvo que si bien había un plan para el día de las elecciones, durante las primeras horas de la mañana ya se preveía su fracaso y la respuesta de las autoridades tampoco ayudó a mejorar una situación que afectaba a millones de personas y acusó “una tardía y mala reacción de parte de Gobierno”, lo que “significó que miles de personas en la Región Metropolitana esperaron en paraderos y caminaron horas para poder llegar y ejercer su derecho a sufragio”, señaló. “Esto no puede volver a ocurrir y tienen que asumir las responsabilidades políticas quienes tenían a su cargo garantizar el transporte público para las personas. No hemos visto ninguna multa a las empresas que supuestamente no cumplieron, ni hemos visto tampoco responsabilidad política de parte de las autoridades que debían haber dirigido y garantizado el transporte el día domingo”, indicó Orrego. Además, el gobernador regional apuntó a que la causa estructural del sistema de transporte es uno de los principales motivos de lo ocurrido el pasado domingo, por lo que durante la reunión acordaron solicitar la transferencia del manejo del transporte público a nivel local, ya que a juicio de las autoridades de la Región Metropolitana, el manejo del transporte público no debe estar en manos del Gobierno nacional. “Independiente de quién sea el ministro de Transportes -quien tiene a su cargo carreteras, puertos, aeropuertos, todo el transporte de Chile, más las telecomunicaciones- no tiene la capacidad de entender cuáles son los problemas que afectan a los barrios de la ciudad de Santiago. Queremos aprovechar para decirle al Presidente electo que llegó el momento de dar un salto significativo en la descentralización y traspasar el transporte público al Gobierno Regional donde el gobernador elegido por la ciudadanía, en colaboración y participación de los alcaldes también elegidos, tome las decisiones, fiscalice, y planifique el transporte público como se planifica la ciudad, y como se realiza en las grandes capitales del mundo”, agregó Claudio Orrego. Propuesta en línea con el Programa de Gobierno En la misma línea, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, criticó la gestión realizada por el Ministerio de Transporte y exigió responsabilidades políticas por lo sucedido durante la jornada de la segunda vuelta presidencial. “Cuando las autoridades a nivel central desconocen lo que está pasando y niegan lo que vecinos y vecinas de toda la ciudad le están diciendo, eso nos incomoda, nos molesta, y creemos que eso tiene que repararse. Por eso no queremos que este hecho pase colado. Queremos que se cursen todas las multas que correspondan, que la ministra dé explicaciones convincentes y que haya responsabilidades políticas”, precisó Ríos. Además, haciéndose cargo de la propuesta del Presidente electo Gabriel Boric sobre la descentralización que se apunta en su Programa de Gobierno, Ríos manifestó que esta petición realizada desde la Gobernación Regional está en línea con la nueva administración. “Ganó con un programa comprometido con la descentralización y por lo tanto también me sumo al llamado de que podamos hacer una planificación regional efectiva, donde los municipios podamos participar de manera importante. No podemos pensar la ciudad sin una planificación regional y sin un transporte que asegure justicia territorial con una planificación que vaya más allá de los criterios del mercado”, puntualizó la edil. Por otra parte, el alcalde de la comuna de Cerro Navia, Mauro Tamayo, también participó en este encuentro y expuso que los municipios que apoyaron con buses corren el riesgo de ser sancionados por la Contraloría General de la República, ya que “los alcaldes y alcaldesas del país que dispusimos buses, hoy día estamos amenazados a un juicio de cuentas en el cual tengamos que pagar todos los costos asociados porque existen reiterados pronunciamientos de la Contraloría que nos impiden hacer lo que, por las circunstancias, nos vimos obligados a hacer”. En la misma línea, exigió la renuncia de Gloria Hutt por su eventual responsabilidad en lo sucedido, ya que “independiente de cuáles fueran las causas la ministra no logró dar respuesta a una planificación que fracasó y sorprende seguir constatando la ausencia de un Presidente en el país. Sebastián Piñera dejó hace meses de gobernar y si él no es capaz de pedir la renuncia por su incompetencia, debe ser ella quien decida dar un paso al costado. Le pido a la ministra Hutt que renuncie a su cargo, por su incapacidad de dar respuesta a algo que sabíamos que iba a ocurrir y que había sido anunciado con el debido tiempo”. También el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, asistió al encuentro y señaló la necesidad de “fortalecer la descentralización desde los municipios y los gobiernos regionales, porque para los alcaldes es mucho más ágil relacionarnos con el Gobernador Regional” para solucionar los problemas como el transporte o que a futuro afecten a los territorios. Además, Delpín se sumó a las voces que exigen responsabilidad política a Hutt y reiteró que “aquí hay anomalías serias que sucedieron ese día y pudo haber sido mucho más grave la situación que vivimos”. En este punto, cabe recordar que durante el día lunes también aparecieron voces que comparten esta petición de renuncia y algunos parlamentarios de oposición ya están en conversaciones por la posibilidad de interpelar a la titular del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

