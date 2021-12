Jorge Coulon y triunfo de Gabriel Boric: “Me recordó la noche del 4 de septiembre de 1970”

Durante los próximos días, el grupo Inti Illimani regresará al Teatro Nescafé de las Artes para protagonizar una serie de conciertos que, bajo el nombre de “Revuelta”, marcarán el reencuentro de la agrupación con su público. Según adelantó el músico Jorge Coulon, en conversación con el periodista Patricio López, en el programa Radioanálisis, la presentación tendrá un carácter “poético”. Por ello, el repertorio estará compuesto por algunas de las melodías que han sido menos interpretadas por el conjunto. Sin embargo, también habrá espacio para aquellas canciones que ya son “obligatorias” para los músicos. “Queremos hacer un concierto que sea un goce de principio a fin en lo musical”, explicó Coulon. “La idea es hacer un concierto súper poético en el sentido de que la música y todo el entorno te saque del asiento”, comentó. Por otra parte, el multiinstrumentista se refirió al reencuentro de Inti Illimani con su público y manifestó que, después del confinamiento más estricto, ni los músicos ni los seguidores son los mismos. En tanto, dijo que la pandemia nunca fue un obstáculo para el grupo. Por el contrario, señaló que Inti Illimani siempre se ha caracterizado por ser un grupo curioso y que, en la actualidad, el mayor desafío que enfrentan es seguir componiendo sin bajar los estándares que le exige su propia historia artística. “No somos un grupo que aparece hoy y siempre tenemos que medirnos con lo que se ha hecho. Entonces, mucho queda en el sentido de que no supera o no es mejor que lo que hay”, indicó. “Somos un grupo que no se duerme en los laureles”, dijo. Asimismo, se refirió a su propio confinamiento y señaló que la experiencia fue positiva, ya que le brindó una calma inusual dentro del ajetreo vivido a lo largo de su carrera. “Fue súper extraño, porque somos un grupo que hace, regularmente, cien conciertos al año (…). En mi caso personal, llevaba haciéndolo durante 52 años, pero había vivido algo parecido cuando nos quedamos exiliados en Europa por el Golpe Militar. Ese también fue un cambio de vida violento, pero en otro sentido y, de alguna manera, de eso uno aprende”, compartió. “Debo confesar que a mí me ha gustado estar más tranquilo (…). Ahora vamos a ver a qué estamos volviendo, de qué se trata esta vuelta”, añadió el músico. Durante la conversación, Jorge Coulon también comentó el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones del domingo recién pasado y comparó la celebración de esa noche con la victoria de Salvador Allende en 1970. Según dijo, ambos procesos tienen contextos y características particulares, sin embargo, coinciden en su carácter ciudadano y popular. “Son circunstancias muy distintas, pero el vaciarse espontáneamente en las calles me recordó la noche del 4 de septiembre de 1970. Ahí no había planificación, llamados. Fue el pueblo el que salió a festejar, lo que hace de esta victoria de Boric una auténtica victoria popular”, enfatizó el músico. El músico fundador del grupo Inti Illimani también destacó el apoyo de los artistas a la campaña del abanderado de Apruebo Dignidad y manifestó que la política y las artes son dos mundos que están conectados. “Lo que pasa es que se habla de lo político como esta palabra maldita, la política como una cosa sucia y, en realidad, es sucia en la medida que se haga suciamente. La política puede ser muy bella, muy hermosa, y, se diga lo que se diga, es necesaria. Es parte de nuestra cotidianidad como lo es el arte también”, dijo, señalando que “el arte también puede ser muy sucio”. “En general, lo que se corrompe es lo que se hace para ser vendido. Lo que se hace con un fin de poca altura ética. Pero vivimos en una sociedad y el arte es una expresión de los tiempos. Es un filtro distinto de la experiencia, pero tiene un parentesco grande con todo lo que significa vivir en sociedad que es la política”, comentó. El concierto “Revuelta” se realizará el próximo 27, 28, 29 y 30 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20:00 horas. Las entradas pueden ser adquiridas en la boletería del recinto y por medio del sistema Ticketek. Más información aquí.

