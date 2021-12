Reunión de Apruebo Dignidad: acercamiento a otros partidos de centro izquierda es inminente

"Los desafíos que nos estamos planteando como gobierno entrante son gigantescos, hay absoluta conciencia, de manera unánime, de que no basta solo con Apruebo Dignidad hoy para poder cumplir todos los desafíos que nos hemos propuesto y que el pueblo de Chile, a través de una maciza votación en segunda vuelta, ratificó", sostuvo Giorgio Jackson.

Sigue la intensa agenda del presidente electo Gabriel Boric. Este miércoles, en la llamada “Moneda Chica”, los lideres de los partidos de Apruebo Dignidad sostuvieron una reunión con el todavía diputado para definir líneas de trabajo en cuanto a la conformación del futuro gobierno y posibles acercamientos con partidos de centro izquierda no incluidos en la coalición. Al respecto, los participantes del encuentro aseguraron que cada partido iniciará consultas internas para evaluar una eventual ampliación del bloque, aunque todo indica que finalmente esa apertura terminará por concretarse. El coordinador político del Comando de Boric, Giorgio Jackson, sostuvo que el encuentro fue “bastante provechoso” y en él los partidos de Apruebo Dignidad habrían dado la absoluta libertad al mandatario electo de poder tomar sus decisiones. “Fue una reunión bastante provechosa, donde generamos bastantes acuerdos sobre las líneas de trabajo que tenemos que realizar para este periodo de instalación y de formación de gobierno, ante lo cual los partidos manifestaron su plena disposición a poder colaborar con este proceso inicial, dando absoluta libertad al presidente electo para poder tomar las decisiones que tenga que tomar para este proceso”, sostuvo Jackson. En cuanto al acercamiento con otras colectividades de centro izquierda, el jefe político del comando de Boric explicó que serán los partidos de Apruebo Dignidad los que harán ese trabajo. “Parte de lo que se definió hoy es que para los partidos de Apruebo Dignidad, que también funcionan en su institucionalidad, sería importante la conversación más política entre los partidos junto con el resto de lo que hoy es oposición y esperamos a futuro a quienes puedan colaborar con distintos proyectos para avanzar en nuestro programa. Esas líneas de conversación, por fuera de Apruebo Dignidad, deberían iniciarse para que los partidos cumplan un rol fundamental de articulación”, agregó. “Los desafíos que nos estamos planteando como gobierno entrante son gigantescos, hay absoluta conciencia, de manera unánime, de que no basta solo con Apruebo Dignidad hoy para poder cumplir todos los desafíos que nos hemos propuesto y que el pueblo de Chile, a través de una maciza votación en segunda vuelta, ratificó”, agregó el actual diputado. Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que la ampliación del bloque fue un tema que efectivamente se tocó, pero del cual Gabriel Boric no se pronunció, por lo que “solo lo sabe el Presidente electo, no hubo ninguna manifestación respecto de eso. Hablamos en general, se hizo una evaluación de la campaña, que no la habíamos hecho”. Otro punto que mantiene expectante a la prensa es la conformación del gabinete en el gobierno de Boric. Al respecto, el dirigente comunista afirmó que solo el mandatario electo tiene la potestad de elegir a sus secretarios de Estado. “Quedó claro que el Presidente tiene plena libertad para tomar decisiones sobre gabinete, de los cargos de gobierno y las formulaciones que existen. También va a haber un trabajo permanente con los partidos políticos, eso hemos acordado, todos los días lunes a partir de enero después de unas pequeñas vacaciones”, concluyó Teillier.

