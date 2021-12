4596d92aad

Proceso Constituyente Ex Presidenta Bachelet en la Convención: "El gran desafío es tener una Constitución que rescate lo que la gente verdaderamente requiere y anhela" La ex jefa de Estado participó durante esta jornada de la Comisión de Sistema Político donde entregó algunas ideas respecto del futuro de la organización del país con la nueva carta fundamental. Bachelet destacó la necesidad de avanzar en paridad y profundizar la participación ciudadana. Raúl Martínez Jueves 23 de diciembre 2021 11:30 hrs.

La creación de la Convención Constituyente genera esperanza en la gente manifestó la ex Presidenta Michelle Bachelet al participar este jueves en la Comisión de Sistema Político del organismo que trabaja en la redacción de una nueva carta fundamental para el país. Si bien dijo no tener respuestas en blanco y negro, indicó que es necesario avanzar en una propuesta que dé cuenta de las necesidades que ha expresado la ciudadanía en los últimos años. “El gran desafío es tener una Constitución que pueda rescatar por un lado lo que la gente verdaderamente requiere y anhela. Algunos son materia constitucional y otros no son materia constitucional. En eso ustedes van a tener que hacer harta pedagogía. Nosotros cuando hicimos el proceso de discusión de constitución partimos diciéndole eso a la gente, porque la gente quería discutir lo que a ellos les preocupaba más”, recordó la ahora alta comisionada de la ONU para los DDHH. Por eso recomendó a los integrantes de la instancia a que “comuniquen más lo que están haciendo. Yo no sé si la gente sabe lo que están haciendo y sienten que están teniendo resultados, que están avanzando. A lo mejor no pueden comunicar porque no tienen acuerdos sustantivos. Pero creo que es clave que la gente sepa que la constituyente está funcionando, que está aportando”. Respecto de los temas que debe abordar la próxima Constitución Política, Michelle Bachelet indicó que si bien no tiene un listado ni se cierra a alguna posibilidad, sí se debe considerar temas centrales como son avanzar en la paridad de género y mejorar el sistema de participación ciudadana. “Es en lo local donde pasan cosas y ahí donde vive la gente, donde sus derechos pueden estar ahí relacionados. Creo que se requieren formas de participación ciudadana constantes, frecuentes. Una de ellas puede ser la iniciativa popular de ley, puede haber otras formas, pero creo que eso es clave. Creo que en eso tenemos un vacío bien grande como sociedad y como país, como sistema político”, indicó. La ex jefa de Estado subrayó que “no se puede tener una lógica homogénea para cada territorio y por eso yo señalaba que en el proceso de regionalización era importante avanzar a darle más potestad incluso facultad de gasto propio de los territorios, porque las realidades son súper heterogéneas. Uno puede tener políticas globales de salud, pero hay otras cosas que son específicas”. Respecto al mandato de las autoridades recién electas, entre ellos el próximo Presidente de la República, Bachelet indicó que a su juicio las personas deben tener la posibilidad de concluir con su mandato considerando el periodo de instalación y las prioridades que cada una de ellas quiere imprimir a su periodo en el cargo. “Creo que habría que dar un tiempo para los cambios, que no puede ser una cosa abrupta. La gente eligió parlamentarios, Presidente de la República, por lo tanto esas personas deben tener la posibilidad de cumplir el periodo por el cual fueron elegidos. Creo que se debe hacer una transición en la cual se pueda pensar efectivamente que eso viene para más adelante, para tal fecha”, precisó. Para Bachelet “lo esencial de la Constitución es que tiene que definirse un Estado social y democrático de derecho que pueda garantizar efectivamente los derechos a todas las personas, obviamente que en la medida de lo que el país pueda. Hay varias cosas de la Constitución que se debe cambiar”. En ese sentido ejemplificó con la respuesta a la pandemia del Covid, donde “quienes han podido responder es el Estado y que los privados tienen que jugar un rol, sin duda, pero el Estado es el que puede garantizar los derechos a las personas”, subrayó.

