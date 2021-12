Fernando Estenssoro: “La pregunta que me hago es si el presidente electo va a hacer una política latinoamericanista y antiimperialista o no”

Para el analista lo que se vivió en la segunda vuelta presidencial confirmó que la dictadura militar sigue muy presente en la sociedad chilena, ya que la épica vivida en el balotaje fue muy similar a la del plebiscito de 1988, por tanto lo vivido el pasado domingo no puede explicarse sin rememorarse a aquellos años oscuros de nuestra historia.

El triunfo de Gabriel Boric en la contienda presidencial ha dejado a Chile en las primeras planas de la prensa mundial y como objeto de debate en numerosas discusiones que pretenden explicar el fenómeno político que se vive en nuestro país. Ante esto, el periodista Claudio Medrano dialogó con el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, quien reafirmó lo interesante que se vuelve Chile para analistas políticos internacionales de otras latitudes. “Chile hace rato que está en el análisis político internacional. Todo el mundo -nosotros también- está tratando de analizar qué está pasando en nuestra sociedad. Hay fenómenos sociales que están en la base de todo esto, pero el análisis político es muy interesante”, sostuvo el experto en nuestro noticiero Radioanálisis. Para Estenssoro, lo que se vivió en la segunda vuelta presidencial confirmó que la dictadura militar sigue muy presente en la sociedad chilena, ya que la épica vivida en el balotaje fue muy similar a la del plebiscito de 1988, por tanto lo vivido el pasado domingo no puede explicarse sin rememorarse aquellos años oscuros de nuestra historia. “Tenemos que irnos más atrás, a la dictadura, porque de alguna u otra forma se transmitió una sensación de un sentido épico. Guardando las distancias, se reprodujo -en esta elección- el sentimiento épico del plebiscito, donde también habían dos opciones polares, el sí y el no, y aquí se volvió un poco a eso, había una opción muy ligada al pinochetismo, y otra del presidente electo que terminó reflejando un espíritu democrático ampliamente generalizado, un sentimiento antipinochetista, un sentimiento de no querer volver a nada que se parezca a lo que fue la dictadura”. “Los resultados de esta elección fueron muy parecidos a los del plebiscito, lo cual te dice que, polarmente, este país no se ha movido ni un milímetro”, agregó. Siguiendo esta línea, Estenssoro afirmó que la polarización de la reciente elección superaba a los candidatos, y recayendo en la interrogante de volver o no al autoritarismo. “La polarización fue más allá de los candidatos, yo diría que fueron sentimientos que atraviesan profundamente este país y uno de ellos es evitar volver al autoritarismo”. Además, el académico de la USACH sostuvo que el triunfo de un candidato demócrata, como calificó a Boric, demostró a la comunidad internacional que si las fuerzas progresistas se unen, es posible parar al fenómeno “neofascista” o de “ultraderecha” que ha despertado en gran parte del mundo occidental. “Si Chile puede, otros también pueden”, es la frase que utilizó el experto para reflejar lo que se habla de Chile en los demás países. “Muchos saludaron el triunfo de Boric, por decirlo de alguna manera, moros y cristianos aplaudieron su triunfo, y puede traducirse como que, ante u peligro mayor, debemos unirnos”, expresó el experto. Un punto importante en el que hizo hincapié el académico es la política internacional que adoptará Gabriel Boric como Presidente de la República. Según explicó, las presiones serán muchísimas y tendrá que decidir por continuar con la política que hasta ahora ha seguido nuestro país, muy cercano a Estados Unidos y los países más conservadores de la zona, o definirse por una línea latinoamericanista que, evidentemente, tocará los intereses como por ejemplo de los propios norteamericanos. “La pregunta que yo me haría es si el Presidente electo va a hacer una política latinoamericanista y antiimperialista o no, esa es la primera gran pregunta, porque va a recibir muchas presiones”, se preguntó Fernando Estenssoro, comentando que aun no hay indicios al respecto.

