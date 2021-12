09bed135cd

Derechos Humanos Joven procesado por protestas del estallido social denuncia golpiza de gendarmes en cárcel de Puente Alto Como "El Nazi" se le conoce al funcionario del penal que con un fierro envuelto en huincha aisladora provocó una fractura costal a Elías Quero días antes de salir de la prisión preventiva que debió pasar durante 13 meses. El afectado anunció acciones legales en contra del gendarme. Raúl Martínez Viernes 24 de diciembre 2021 9:21 hrs.

El abogado de Elías Quero presentará este viernes una querella en contra de los funcionarios de Gendarmería de la cárcel de Puente Alto que resulten responsables de la golpiza y las lesiones que provocaron al joven que estuvo detenido durante 13 meses en ese recinto luego de ser detenido en noviembre de 2019 en el marco de las protestas del estallido social. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Quero comentó que el hecho se produjo el 19 de noviembre cuando aún estando detenido se produjo una pelea en el módulo 1 donde estaba recluido, situación que los gendarmes procedieron a reprimir. El joven de 23 años indicó que el protocolo de la prisión ordena que los detenidos se coloquen en fila en el patio, donde el funcionario conocido como “El Nazi” comenzó a golpearlos con un fierro envuelto en huincha aisladora. “Andan con su luma y con este fierro. Yo vi cómo les estaban pegando a todos, incluso a los que no habían hecho nada. Cuando me tocó mi turno yo me rehusé, porque no voy a dejar que nadie me pegue si no he hecho nada. Al momento de rehusarme y darme vuelta fue cuando él me agarra de las costillas y con el fierro enhuinchado en huincha aisladora negra me pega dos veces en las costillas y una vez en la espalda”, relató. Si bien en un primer momento no tuvo molestias producto de la agresión, días después comenzó a tener problemas para dormir por lo que su abogado solicitó fuera llevado a un recinto hospitalario para evaluar su condición, algo que nunca se concretó. Luego de revocarse la prisión preventiva por arresto domiciliario total, Quero fue visitado por especialistas que lo examinaron y le tomaron una radiografía que mostró que los golpes le habían provocado una fractura en las costillas del costado derecho, además de una hemorragia interna. “Tengo que dormir de lado, donde no está fracturado, en el lado izquierdo, o de espalda. No puedo hacer fuerza ni movimientos bruscos, nada”, comenta Quero, quien agrega que durante estos días se evaluará la gravedad de sus lesiones y si la fractura provocó alguna lesión a algún órgano. “El Nazi nos tenía identificados a los que estábamos detenidos por las marchas que somos tres. Este tipo es uno alto, no le sé el nombre porque no lo andan trayendo, cuando deberían tenerlo puesto. Si lo veo, lo reconozco inmediatamente. Le dicen ‘El Nazi’ porque sus protocolos son de nazi, pegar palo, de tirarte contra las rejas, a todos les hace eso. Y a los que llegaron por las marchas les dice ‘Los Molotov’: Aquí está el molotov del piso 1, del piso 2. Así los llama, los terroristas, los subversivos. Ese es el idioma que usa en la cárcel”, sostiene Quero. Además, comentó que Gendarmería no hizo ninguna segregación con el resto de la población penal, debiendo convivir durante el periodo de prisión preventiva con personas procesadas por delitos graves. “Puente Alto es una cárcel complicada. Hay cuchillos, cosas así. La diferencia de Puente Alto con la de Santiago Uno es que aquí no estábamos todos juntos en un módulo, los que vienen por las marchas o por manifestaciones. Aquí estamos todos con reos comunes, con delincuentes, asesinos, violadores, todos juntos”, precisa. Quero agrega que los golpes son habituales y que en dos ocasiones fue castigado durante el periodo que estuvo en prisión preventiva. Ahora espera que se inicie el juicio abreviado en su contra que está agendado para el mes de febrero, aunque subraya que el Ministerio Público no tiene suficientes antecedentes en su contra más que los testimonios de dos funcionarios de Carabineros de haber portado una bomba molotov que es el hecho por el que es investigado. “No tienen nada que yo lancé o llevé, nada. Solamente tienen un video del Municipio de Puente Alto y de los testigos que son los pacos, un cabo primero y un cabo segundo que aseguran que hubo un delito y nada más. Por suerte nosotros tenemos unos videos que es del momento de mi detención y que es clave para demostrar el montaje de Carabineros”, afirma Quero quien espera que durante el mes de enero el tribunal le cambie la medida cautelar de arresto domiciliario total por el de arresto nocturno para retomar el negocio que emprendieron junto a su madre en las ferias libres de la comuna a raíz de la crisis social y económica registrada a partir de 2019. (Imagen: Elías Quero junto a su madre el día que dejó la cárcel de Puente Alto para iniciar su arresto domiciliario total. @delosquesobran)

