8be4d66731

6ae34cfbdf

Política Giorgio Jackson sobre invitación de Piñera a gira presidencial: “Es importante fijar prioridades” En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el jefe político del comando del presidente electo, Gabriel Boric, sostuvo que el gesto del presidente Piñera estará dentro de la evaluación de las próximas semanas. Sin perjuicio de lo anterior, recalcó que la prioridad es la conformación de los equipos. Maria Luisa Cisternas Domingo 26 de diciembre 2021 17:13 hrs. Me Gusta Compartir

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, extendió una invitación a su sucesor en el cargo, Gabriel Boric, a un viaje a Colombia fechado para fines de enero, periplo que será la última gira presidencial del mandatario en ejercicio y que se relaciona con las cumbres de Prosur y la Alianza del Pacífico. Un gesto del mandatario en ejercicio que ha concitado nuevamente las posiciones encontradas entre oficialismo y oposición mientras que en Twitter se hizo popular el hashtag “GabrielNoVayas”, con el que los usuarios de la red social instaron al magallánico a rechazar la propuesta. Dicha salida se llevará a cabo los días 26 y 27 de enero en lo que Piñera atenderá la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), instancias que fueron calificadas -respectivamente- como comercial y otra, “de claro sentido ideológico” por el diputado socialista Jaime Naranjo, quien en un registro audiovisual expresó que sería mejor para Boric el negarse a viajar con el mandatario. Y es que Naranjo dijo tener la impresión que el presidente electo “estará muy lejos de la alianza Prosur”, razón por la que consideró poco prudente participar del encuentro. A eso agregó que “ya habrá tiempo para definir una estrategia internacional y para poderse reunir con los presidentes de Latinoamérica“. Creo que el Pdte electo no debiera ir a la gira que le ha invitado el Pdte Piñera, ya que no va a un cambio de mando. Iría a un encuentro con un alianza con un claro sentido ideológico , como Prosur, Creo habrá tiempo para definir un estrategia internacional. pic.twitter.com/IEwyJ00kwd — Jaime Naranjo (@diputadonaranjo) December 25, 2021 “Más parece una despedida de él (Piñera) que una agenda interesante”, calificó el senador Jorge Pizarro, destacando el hecho de que “el presidente electo va a tener diferencia importantes en matera de política exterior con el actual gobierno“. Motivos por los cuales señaló no encontrarle el sentido suficiente a una aceptación. Disímil es la postura que verbalizó el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien sostuvo que la gira es una oportunidad para Boric de “interiorizarse en sus nuevas labores” y es además “un ejercicio republicano del traspaso de mando”. Asimismo consideró que el presidente electo debe dar la afirmativa para demostrar “el tono de moderación de la segunda vuelta y toma distancia de su entorno radical”. Desde la UDI, el senador Iván Moreira valoró la invitación como un gesto republicano en tiempos de polarización, no obstante criticó que “lamentablemente la izquierda no entiende de gestos republicanos y no hay duda que no va a aceptar esta invitación”. Para el jefe político del comando de Boric, Giorgio Jackson, la invitación de Piñera dista de ser una tradición republicana en la medida que “no data de muchos años atrás”, aludiendo a que esta práctica se adoptó el 2005 en circunstancias que el entonces presidente Ricardo Lagos hizo lo propio con la sucesora al cargo, Michelle Bachelet. En referencia al tema, Jackson mencionó que es importante fijar prioridades en lo que ha sido esta semana y que durante estos días se estará revisando “sobre todo la conformación de los equipos”, motivo por el cual la invitación a la gira presidencial de Piñera estará en consideración, afirmó. “Esa invitación que se realizó va a estar dentro de la evaluación de las próximas semanas, así que probablemente tengamos en los próximos días o durante la semana una respuesta, pero siempre entendiendo que la prioridad está en la conformación de equipos”, prosiguió. En la misma línea, el parlamentario de Revolución Democrática agregó que “nosotros todavía nos estamos instalando. Queremos poner prioridad en la conformación de equipos y veremos si hay espacio y también agenda para poder asistir a estos eventos”.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, extendió una invitación a su sucesor en el cargo, Gabriel Boric, a un viaje a Colombia fechado para fines de enero, periplo que será la última gira presidencial del mandatario en ejercicio y que se relaciona con las cumbres de Prosur y la Alianza del Pacífico. Un gesto del mandatario en ejercicio que ha concitado nuevamente las posiciones encontradas entre oficialismo y oposición mientras que en Twitter se hizo popular el hashtag “GabrielNoVayas”, con el que los usuarios de la red social instaron al magallánico a rechazar la propuesta. Dicha salida se llevará a cabo los días 26 y 27 de enero en lo que Piñera atenderá la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), instancias que fueron calificadas -respectivamente- como comercial y otra, “de claro sentido ideológico” por el diputado socialista Jaime Naranjo, quien en un registro audiovisual expresó que sería mejor para Boric el negarse a viajar con el mandatario. Y es que Naranjo dijo tener la impresión que el presidente electo “estará muy lejos de la alianza Prosur”, razón por la que consideró poco prudente participar del encuentro. A eso agregó que “ya habrá tiempo para definir una estrategia internacional y para poderse reunir con los presidentes de Latinoamérica“. Creo que el Pdte electo no debiera ir a la gira que le ha invitado el Pdte Piñera, ya que no va a un cambio de mando. Iría a un encuentro con un alianza con un claro sentido ideológico , como Prosur, Creo habrá tiempo para definir un estrategia internacional. pic.twitter.com/IEwyJ00kwd — Jaime Naranjo (@diputadonaranjo) December 25, 2021 “Más parece una despedida de él (Piñera) que una agenda interesante”, calificó el senador Jorge Pizarro, destacando el hecho de que “el presidente electo va a tener diferencia importantes en matera de política exterior con el actual gobierno“. Motivos por los cuales señaló no encontrarle el sentido suficiente a una aceptación. Disímil es la postura que verbalizó el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien sostuvo que la gira es una oportunidad para Boric de “interiorizarse en sus nuevas labores” y es además “un ejercicio republicano del traspaso de mando”. Asimismo consideró que el presidente electo debe dar la afirmativa para demostrar “el tono de moderación de la segunda vuelta y toma distancia de su entorno radical”. Desde la UDI, el senador Iván Moreira valoró la invitación como un gesto republicano en tiempos de polarización, no obstante criticó que “lamentablemente la izquierda no entiende de gestos republicanos y no hay duda que no va a aceptar esta invitación”. Para el jefe político del comando de Boric, Giorgio Jackson, la invitación de Piñera dista de ser una tradición republicana en la medida que “no data de muchos años atrás”, aludiendo a que esta práctica se adoptó el 2005 en circunstancias que el entonces presidente Ricardo Lagos hizo lo propio con la sucesora al cargo, Michelle Bachelet. En referencia al tema, Jackson mencionó que es importante fijar prioridades en lo que ha sido esta semana y que durante estos días se estará revisando “sobre todo la conformación de los equipos”, motivo por el cual la invitación a la gira presidencial de Piñera estará en consideración, afirmó. “Esa invitación que se realizó va a estar dentro de la evaluación de las próximas semanas, así que probablemente tengamos en los próximos días o durante la semana una respuesta, pero siempre entendiendo que la prioridad está en la conformación de equipos”, prosiguió. En la misma línea, el parlamentario de Revolución Democrática agregó que “nosotros todavía nos estamos instalando. Queremos poner prioridad en la conformación de equipos y veremos si hay espacio y también agenda para poder asistir a estos eventos”.