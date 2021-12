dc4a577c0b

Covid-19 Patricio Meza, sobre la amenaza de Ómicron en el país: "Podría hacernos ocupar el 100 por ciento de las camas críticas" El presidente del Colegio Médico advirtió que el nivel de transmisibilidad que ha evidenciado la nueva variante del Coronavirus puede llevar a un nuevo colapso del sistema de salud, cuyas camas críticas ya se encuentran copadas en la atención de personas con patologías crónicas. Diario Uchile Martes 28 de diciembre 2021 11:28 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, abordó la propagación de la variante Ómicron en Chile que ya alcanza 248 casos confirmados en el territorio nacional, según el último reporte del Ministerio de Salud y cuya capacidad de propagación radicaría en un aumento de diez casos por día, dentro de lo que indicó la Subsecretaría de Salud, María Teresa Valenzuela. Por otro lado, se refirió a la presunta designación de Iskia Siches en el próximo gabinete, expresando no mantener dudas en que la ex representante del Colmed será un gran aporte en la mejoría de la salud pública y privada del papis. Respecto a la nueva variante el titular del gremio afirmó que ésta ya está con transmisión comunitaria, lo que quiere decir que es posible encontrar en la vía pública a alguien infectado con Ómicron. Esto porque la cepa ha resultado ser “poderosamente más contagiosa que todas las variantes previas que habían llegado a nuestro país”, sostuvo Meza, lo que indica que en situaciones de contacto mucho menos estrecho e incluso portando mascarilla, existe la posibilidad de contagio. Por este motivo mantener las medidas precautorias contra la diseminación del virus es ahora más que nunca una estrategia fundamental, aseveró, tales como mantener el distanciamiento social, privilegiar actividades al aire libre, respetar los aforos, programar las fiestas de fin de año evitando aglomeraciones, usar adecuada y permanentemente las mascarillas de calidad como la Kn95, portar alcohol gel, ventilar adecuadamente los espacios cerrados y sustancialmente completar los esquemas de vacunación, para lo cual el presidente del Colmed reiteró el llamado encarecido a adquirir la dosis de refuerzo. “Es tan contagiosa esta nueva cepa que corremos el riesgo de que se pueda infectar masivamente el personal que esté a cargo de adultos mayores, el personal de salud, el personal de Carabineros, etc. Por lo tanto debemos cuidarnos porque lo que hemos visto en otros países del mundo, es que se han tenido que suspender muchos vuelos en Europa, por ejemplo, porque no hay tripulantes necesarios como para poder manejar los aviones”, señaló. Pese a que esta cepa no se ha traducido en un aumento de cuadros graves por Covid o en un alza en los casos que requieran hospitalización, “el volumen de personas que se van a contagiar es tan alto que por sí mismo podría hacernos ocupar el 100 por ciento de las camas críticas en nuestro país”, advirtió. Esas unidades en este momento “están siendo ocupadas por un porcentaje altísimo de personas que tienen patologías crónicas que se habían descompensado por la falta o postergación de la atención en los meses más duros de la pandemia”, indicó, señalado a pacientes infartados, con afección de cáncer y diabetes descompensada, entre otros. Respecto a si la presencia de Omicrón en Chile podrá devenir en el retorno del confinamiento, Meza señaló que en estos momentos se deben abordar las mediadas necesarias para evitar situaciones tan dramáticas como la que están sucediendo en otros países del mundo. Con este objetivo se debe robustecer la comunicación de riesgo, que a su juicio, no ha sido acentuada adecuadamente considerando que “seguimos en plena pandemia y llegó al país una variante tremendamente contagiosa que puede poner en jaque nuestro sistema de salud”, recalcó. “Esto es algo que con las fiestas nos hemos olvidado un poco, el personal de salud que le hacemos como Colegio Médico un reconocimiento permanente por el rol fundamental que han jugado en el manejo de la pandemia, está tremendamente cansado, agotadísimo, hoy cuesta conseguir personal de reemplazo por las licencias médicas, etc. Por lo tanto, creemos que como país debemos adoptar las medidas para evitar las medidas de confinamiento”. Estas acciones previas radican en buscar nuevas estrategias de vacunación para efectos de que las personas rezagadas se inmunicen y que por otro lado, se logre inocular el mayor número posible de los niños y niñas que hoy están dentro de los esquemas de vacunación, puntualizó. La vinculación de todos los actores como recomendación para el futuro gobierno Respecto a las orientaciones políticas que debe adoptar la próxima administración encabezada por Gabriel Boric en materia de salud, el presidente del Colegio Médico consideró fundamental que, para el análisis y la concreción posterior de estrategias sanitarias, se vinculen a todos los actores de la comunidad científica, a los gremios, al personal de la salud, a los gobiernos locales, así como al mundo académico de las universidades. “En la medida que consideremos la opinión de todos ellos y la experiencia de cada uno de ellos en el manejo de pandemias previas, probablemente vamos a lograr tomar las mejores medidas a implementar en nuestro país y en eso queremos llamar al próximo gobierno que justamente considere a todos los actores que sean relevantes en el manejo de una pandemia, que sean considerados en las decisiones o por lo menos se consideren sus argumentos para luego tomar las decisiones y cuando estas decisiones sean tomadas se pueda transparentar a la comunidad cuáles son los criterios en base a los cuales se tomaron estas medidas y por qué se tomó una opción y no otra“. En eso Meza mencionó que si bien desde el Colmed no se tiene conocimiento sobre una eventual designación de la ex titular del gremio, Iskia Siches, en el Ministerio de Salud, no duda en que será un aporte en la mejoría de la salud pública y privada en Chile. “Cualquier rol que ella ocupe en la próxima administración será positivo para que desde ese lugar se puedan implementar muy buenas políticas de salud pública en el manejo de la pandemia, en el manejo de la situación de las listas de espera y todo lo que tiene que ver con la salud de nuestro país”, aseveró. Sobre si se deben mantener algunos funcionarios de la administración que va de salida, el doctor sugirió en representación del Colmed que se considere la permanencia de quienes han desempeñado un trabajo útil en las distintas funciones que están cumpliendo. “Al interior del Colegio creemos que hay cargos de Estado deben traspasar al gobierno de turno y otros cargos que son de exclusiva confianza del gobierno de turno que eso sí deben ser modificados, pero en eso las personas que han demostrado tener experiencia y un buen manejo, que hay varios, debería verse la posibilidad de mantenerlos en su cargos”, consideró.

