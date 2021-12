55252d9e7a

Proceso Constituyente Nueva mesa de la Convención: FA suma a Beatriz Sánchez y Elisa Loncón dijo esperar sororidad en la nueva titular A menos de una semana de la elección de mesa directiva, los colectivos siguen fichando nuevos nombres para conducir el segundo tiempo del proceso, entre quienes se alzó Beatriz Sánchez por parte del Frente Amplio, provocando las aprensiones de quienes temen por la concentración de poder del conglomerado y por la autonomía del órgano respecto al Poder Ejecutivo. Maria Luisa Cisternas Miércoles 29 de diciembre 2021 15:23 hrs.

Esta mañana la mesa directiva de la Convención Constitucional se fotografió en el jardín del ex Congreso Nacional como un símbolo que marca el inicio de la despedida de la administración que protagonizó la instalación del órgano que redacta la nueva Carta Fundamental, el establecimiento de su reglamento interno y la primera etapa del proceso de normas constitucionales que está en pleno desarrollo. Esto porque queda menos de una semana para que los integrantes que componen dicha instancia dejen su cargo según lo que dispone el artículo de la rotación de la mesa directiva del reglamento, con lo cual, el 4 de enero los y las convencionales deberán elegir nuevamente a quién investirá la presidencia y vicepresidencia de la Convención, siendo electos aquellos que se adjudiquen la mayoría absoluta, vale decir 78 votos. Asimismo, serán modificadas las siete vicepresidencias adjuntas bajo el sistema de patrocinio, con lo cual que se requiere un mínimo 24 respaldos de convencionales en ejercicio para efectos de ser electos y al menos 8 en el caso de escaños reservados, a quienes les corresponde dos vicepresidencias por disposición del reglamento. Al respecto se refirió esta mañana Elisa Loncón sosteniendo que quien vaya al relevo de su cargo debe ser una mujer que se caracterice por ser sorora. Una cualidad que a su juicio no poseen varias de las convencionales que integran la instancia. “Ya lo he dicho muchas veces, las mujeres nos ganamos un sitio así que no es para volver atrás y va a continuar una mujer, eso ya me pone muy contenta; sorora. Sorora con los movimientos sociales, sorora con los pueblos, sorora con el proceso porque aquí he encontrado mujeres también no sororas”, manifestó. Y candidatas hay. Entre quienes han manifestado su disposición para conducir el órgano se encuentra la convencional del distrito 3, Cristina Dorador por Movimientos Sociales Constituyentes; por parte del colectivo de Independientes No Neutrales está la periodista, Patricia Politzer; Ramona Reyes se alzó desde el colectivo socialista este martes; la Coordinadora Constituyente Plurinacional Popular está candidateando a Natividad Llanquileo y a Eric Chinga; mientras que por parte de Chile Digno, Bárbara Sepúlveda, persiste en llegar a la mesa directiva luego de no reunir los patrocinios necesarios para integrar una vicepresidencia adjunta a fines de julio, lo que provocó asperezas entre el Partido Comunista y el Frente Amplio en cuanto el conglomerado no proporcionó los 11 patrocinios que la abogada requería para ser electa. Desde este último conglomerado, si bien se barajó a Amaya Alvez de manera preliminar, finalmente es la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, quien irá a la carrera por la integración de la mesa. Esta mañana, la periodista agradeció a los pares que han instalado su nombre. “Creo que estamos en una etapa distinta que es salir para afuera, contar lo que estamos haciendo, de entregar un relato de lo que es la Convención y un plebiscito de salida y para eso yo creo que ahí tenemos que poner la gente que más puede servir para eso y yo entiendo que tengo ciertas cualidades para eso y me lo han hecho saber mis compañeros y compañeras“. Si bien hay quienes no han visto con buenos ojos que el Frente Amplio vaya a la mesa directiva de la Convención considerando que el presidente electo es de Convergencia Social -como lo manifestó esta jornada Benito Baranda (INN) sosteniendo que debe haber una diferencia entre el poder constituido y la Constituyente– la tesis que primó desde el conglomerado es la de que, atendiendo la autonomía que marcó en su visita Gabriel Boric, no había razón sustantiva para quedarse abajo de la competencia. Sobre este hecho, el convencional del Partido Comunista, Marco Barraza aseguró que “nos parece que lo razonable sería que, si de Apruebo Dignidad alguien integra la presidencia o vicepresidencia ejecutiva, sea de Chile Digno y estamos ciertamente conversando con el Frente Amplio que somos parte del Apruebo Dignidad como también con otras fuerzas políticas”. Respecto al panorama del marco de alianza, los puentes que se están tendiendo desde Apruebo Dignidad con el Partido Socialista en el marco de la conformación del gabinete del nuevo gobierno, ha generado ciertas dudas respecto a cuál será la candidata por la cual se inclinará el Frente Amplio, si a Bárbara Sepúlveda o bien la postulante del colectivo socialista, Ramona Reyes. Una negociación que no se debe abordar intransigentemente, indicó Barraza. “Es una dupla lo que se integra, que es la que se elige, indistintamente a que se elijan por separado y uno no pudiese aspirar a todo, nunca hay que actuar con rigidez, hay que tener un criterio de discusión amplio asegurando las transformaciones“. Desde la derecha de la Convención, donde actualmente Rodrigo Álvarez (UDI) detenta una vicepresidencia adjunta, hay pocas probabilidades que el sector pueda aspirar a otro cargo de mesa directiva. El convencional de RN, Cristian Monckeberg, quien suena fuerte como sucesor de Álvarez dijo saber que el sector no tenía las mayorías para llegar a la presidencia de la Convención.

