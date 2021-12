Natalia Piergentili, presidenta del PPD: “Nunca hemos pedido ingresar al Gobierno”

Días agitados se viven en la centro izquierda. La instalación del futuro gobierno de Gabriel Boric ha re barajado el naipe político del país y nuevas alianzas y/o apoyos se vislumbran en cuanto a lo que será el Ejecutivo electo. De hecho, ya se habla de que el Partido Socialista podría participar del Gobierno de Boric, y colectividades como el Partido Radical, el PPD y el Partido Liberal ya han manifestado su intención de apoyar “sin nada a cambio”. Bajo esta máxima, este jueves, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se reunió con el jefe político del equipo de Boric, Giorgio Jackson, para expresar en persona la disposición de su colectividad para apoyar al Ejecutivo entrante. “Esta fue una reunión para establecer un diálogo. Fue para contar en que estábamos, fue para decir que haremos colaboración constructiva al Gobierno y no pediremos nada a cambio. Este rito era importante”, sostuvo la timonel PPD en nuestro programa Política en Vivo. “Vamos a colaborar en aquellas reformas que tengan impacto en la sociedad y que sean las que Chile quiere”, agregó Piergentili, siempre destacando que “nunca hemos pedido ingresar al Gobierno”. Ahora bien, mucho se ha rumoreado sobre una eventual participación del PPD en el Ejecutivo, tal como -se vislumbra- lo hará el Partido Socialista. Al respecto, la presidenta de la tienda afirmó que no se le ha hecho ninguna invitación para que su colectividad ingrese a La Moneda, pues, por lo demás, aun no se reúnen con Gabriel Boric. Sin embargo insistió: “quiero ser bien honesta, no estamos buscando ser parte del Gobierno”. Piergentelli además se refirió al malestar por parte de militantes PPD por los llamados “anillos” del gobierno de Boric, en donde algunos partidos estarían en un círculo más cercano al Presidente electo y dónde no estaría el Partido por la Democracia. “Donde sentimos que había un maltrato incensario fue en la filtración de los anillos, donde había partidos de primera y segunda categoría, toda vez que nosotros hemos anunciado el apoyo sin nada a cambio”, sostuvo Piergentelli. En cuanto a lo que se viene para el PPD en el futuro próximo -más allá del respaldo al Presidente electo-, su timonel afirmó que “tenemos harta pega que hacer este tiempo, tenemos que reconstruir nuestro espacio político”, pues a juicio de Piergentelli, es necesario hacer retrospectiva en la colectividad, replantearse y salir a disputar instancias más allá del Congreso o el Estado .

