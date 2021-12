1b4f316dc9

Nacional Presidente electo Gabriel Boric: "Estamos disponibles para dialogar con todos quienes quieran hacer de Chile un mejor país" De regreso en Santiago desde su natal Punta Arenas, el futuro jefe de Estado subrayó que mantendrán encuentros con todos los sectores, incluyendo a quienes desde marzo serán oposición. Para Boric hay temas como salud, educación y pensiones "que nos convocan a todos". Diario Uchile Viernes 31 de diciembre 2021 13:14 hrs.

El Presidente electo, Gabriel Boric, expresó nuevamente su disposición para dialogar con todos los sectores políticos incluyendo a quienes desde el próximo 11 de marzo se sentarán en la vereda de la oposición a su Gobierno. Cerca del medio día y acompañado de su pareja Irina Karamanos, Boric comentó al bajar del avión que lo trasladó desde Punta Arenas a Santiago las conversaciones que mantendrán desde la próxima semana cuando retome las actividades en la denominada “Moneda Chica” en la comuna de Providencia. “Estamos revisando todo y lo que he dicho es que nosotros estamos disponibles para dialogar con todos quienes quieran hacer de Chile un mejor país y eso por cierto incluye a los partidos de la futura oposición”, comentó. El mandatario electo agregó que “hemos tenido contactos informales, pero en su momento vamos a conversarlo. Hay mucha especulación en estas cosas, de repente se forman ahí especulaciones de que ‘vamos a tener un encuentro formal la próxima semana’… No. Estamos conversando, generando la disposición de buena voluntad para poder colaborar en lo que a Chile le importa que es que saquemos adelante, que logremos mejorar nuestras pensiones, que encontremos una solución al tremendo conflicto que existe en la macro zona sur entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, a que podamos mejorar el sistema de salud, acortar las listas de espera, mejorar la educación pública. Y estos son temas que, más allá de que tengamos diferentes caminos, nos convocan a todos. Y uno tiene que estar dispuesto a escuchar también buenas ideas que no son solamente del mismo lado”. Boric reflexionó que “este es un momento de cambio de ciclo político y que se vienen para Chile. Pero para que esas cosas buenas sucedan depende de que actuemos en unidad, depende de que actuemos de buena fe, manteniendo las diferencias en los planos del respeto y la política y nunca de la agresión y la violencia. No me cabe ninguna duda de que la mayoría de los chilenos y las chilenas están en esa disposición. Lo he sentido en estos días, he sentido el cariño y la esperanza de quienes votaron por nosotros, de quienes no votaron por nosotros, de quienes no fueron a votar y eso a mí por lo menos me enorgullece y habla muy bien de nuestro país”. El Presidente electo sostuvo además que “he tenido la oportunidad de hablar con muchos mandatarios y mandatarias extranjeros y Chile es motivo de orgullo que tenemos que cuidar. Tenemos que hacer muchas transformaciones, algunas muy profundas, pero tenemos que cuidar lo que hemos avanzado y en eso les garantizo que vamos a dar lo mejor de nosotros para poder tener el mejor Gobierno y un Gobierno a disposición de ustedes, de la gente, que no sea un Gobierno que se sirva, sino que sirva al pueblo de Chile”. Acabo de recibir llamada del Presidente de USA @joebiden. Además de la alegría compartida por nuestros respectivos triunfos electorales conversamos sobre desafíos comunes como comercio justo, crisis climática y fortalecimiento de la democracia. Seguiremos conversando. pic.twitter.com/Q4XpEcbkTF — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 30, 2021 Saludo de Año Nuevo Gabriel Boric aprovechó de hacer un saludo por el nuevo año que se registrará en pocas horas, deseando un 2022 de éxito para todos y todas los chilenos y chilenas. Consultado por alguna cábala con motivo de la festividad, el líder de Apruebo Dignidad señaló entre risas que “mi madre era la que hacía todas las cábalas. Recuerdo comer lentejas, uvas, anillos en la champaña, calzoncillos amarillos, maletas con vuelta a la manzana… pero yo no soy tan supersticioso, así que espero pasarlo con un buen pedacito de carne y un buen brindis con las personas a las que más quiero”.

