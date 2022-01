De música, teatro y circo aéreo: estos son algunos de los imperdibles de Santiago a Mil 2022

El domingo recién pasado, con un homenaje a Roberto Parra, arrancó la edición 2022 del Festival Internacional Santiago a Mil, certamen que este año propone una cartelera híbrida con más de 160 montajes y con 17 países invitados. Así, bajo el lema “Imagina, crea futuros”, la actividad busca generar instancias de reflexión en torno a ejes como el feminismo, las disidencias, los territorios, los nuevos lenguajes y Latinoamérica, entre otros. Del mismo modo, este año el festival apostará por la reactivación del sector cultural, uno de los más perjudicados durante la pandemia. En ese sentido, Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil, sostuvo que esta nueva edición era “necesaria” y manifestó que la organización del certamen se efectuó de acuerdo a todos los protocolos exigidos por la autoridad sanitaria. “Nos hemos preparado de todas las formas posibles, porque creemos en esto, porque sentimos que es necesario. Vamos para los 30 años y esperamos que muchas otras cosas hermosas puedan suceder en la ciudad y en todas las regiones de Chile”, dijo. “Estamos cumpliendo con todo lo que nos piden, así es que los teatros tienen aforos limitados. También tenemos aforos limitados al aire libre, porque así es lo que nos ha pedido la autoridad y con los pases de movilidad”, precisó la gestora cultural. En estas ocasión, el certamen llegará a 26 comunas y 16 regiones del país. No obstante, a través de su escenario virtual, el festival también podrá verse a lo largo de todo Chile y en el extranjero. Pero, ¿cuáles serán los imperdibles de esta programación? Revisa aquí una selección de las obras que marcarán esta nueva edición del festival. La Pichintún El lunes 3 de enero llegará hasta Ñuñoa la marioneta de una dinosauria descubierta en la Patagonia que, acompañada de una particular paleontóloga, recorrerá la Región Metropolitana concientizando sobre la necesidad de cuidar el medioambiente. El espectáculo también llegará a Quinta Normal y a la comuna de Santiago. En los próximos días también se presentará en Maipú, Cerro Navia, Peñaflor, Casablanca, Cerrillos, Estación Central, Lo Espejo y Padre Hurtado. Además, el 27 de enero se presentará en Temuco y el 30 de enero en Viña del Mar. Todas las funciones son de acceso gratuito con previa inscripción. Más información aquí. Molly Bloom En 1999, los artistas belgas Viviane De Muynck y Jan Lauwers comenzaron a trabajar en una versión teatral del último capítulo de Ulises, de James Joyce: un radical monólogo protagonizado por Molly Bloom, la esposa infiel del protagonista, Leopold Bloom. No contaban con que el nieto del autor les prohibiría usar el material a través de una serie de ofensivas cartas. A pesar de esto, ambos hicieron algunas lecturas dramatizadas clandestinas en Alemania, que fueron muy bien recibidas por la crítica. 22 años después, con los derechos de autor sobre la obra de James Joyce ya expirados, Viviane De Muynck vuelve a ser Molly Bloom. Con 74 años, una de las grandes damas del teatro europeo interpreta un texto que, en tiempos del movimiento #MeToo, refuerza la necesidad de hablar sobre emancipación, igualdad y libertad sexual para las mujeres. Pero ella no será la única en dar vida a la protagonista: Jan Lauwers también dirigirá una versión con la destacada actriz chilena Gaby Hernández. Más información aquí. Blackbird Blackbird es un texto escrito en 2005 por el dramaturgo escocés David Harrower y ganador de múltiples reconocimientos (Premio Laurence Olivier a la Mejor Obra Nueva; tres nominaciones a los Tony). Ahora, es el aplaudido director argentino Claudio Tolcachir, quien presentará una versión protagonizada por los actores chilenos Néstor Cantillana y Carolina Arredondo. Ambos darán vida a una transgresora historia en torno a un doloroso diálogo entre dos seres atormentados. Más información aquí. Paren la música En el Teatro Nacional Chileno se presentará entre el 4 y el 8 de enero, con acceso pagado, Paren la música, obra dirigida por el director local, Cristián Plana. La obra es la tercera parte de la trilogía de Alejandro Sieveking, que quedó inconclusa al fallecer en marzo de 2020. Fue finalmente escrita por Nona Fernández, con las anotaciones del autor de Todo pasajero debe descender (2012) y Todos mienten y se van (2019), en sus últimos días de vida. Catalina Saavedra, Carolina Paulsen, Carolina Larenas, Guilherme Sepúlveda y Felipe Zepeda, serán parte del elenco. Más información aquí. Conference of the Absent (Conferencia del Ausente) Del 6 al 9 de enero, con funciones pagadas en el Centro Gabriela Mistral (GAM), el colectivo artístico alemán Rimini Protokoll transformará al público en parte de su espectáculo Conference of the Absent (Conferencia del Ausente). La propuesta participativa rompe la convencionalidad del teatro y pone en cuestión las ideas contradictorias que se tienen sobre la globalización. Así, los participantes se transforman en expertos y expertas de distintas partes del mundo prestando sus cuerpos y voces a estas personas que se encuentran lejos por medio de una sofisticada y tecnológica puesta en escena. Más información aquí. Cómo convertirse en piedra Continuando con la exploración especulativa iniciada hace varios años, en las obras Realismo (2016) y Estado vegetal (2017), Cómo convertirse en piedra (2020) de Manuela Infante sigue con la tarea de imaginar un teatro post-antropocéntrico y no humanista. El concepto de “humano” ha servido para sostener y justificar significativas explotaciones y exclusiones. No solo hacia los no humanos, sino también hacia los humanos considerados menos que humanos. Un teatro no-humano es una práctica crítica y también, una coreografía especulativa con otras formas de organización social. ¿Qué resultaría de imitar a las rocas con el cuerpo de la obra? ¿Cómo sería una obra mineral? ¿Qué podría surgir del proceso de comportarnos como aquellas que nunca han nacido, nunca crecerán y nunca morirán? Más información aquí. Space Invaders Fuenzalida, Riquelme, Zúñiga y Maldonado son un grupo de mujeres cansadas, sin tiempo ni vida para recordar. Sólo cuando sus agotados cuerpos se duermen y entran en el sueño, su memoria se activa y logran reencontrarse. En ese difuso territorio tratan de organizar un recuerdo común: Estrella González, una joven compañera del liceo que nunca más volvió a clases luego de un feroz y real suceso que marcó a fuego a toda una generación. El asesinato de tres militantes comunistas, denominado el “Caso Degollados”, del cual el padre de Estrella habría sido uno de los responsables. Recordando a Estrella, reconstruyen los años de su propia educación, el Chile de los 80. La obra, basada en la novela homónima de Nona Fernández, Space Invaders, es una coproducción Corporación Cultural de Quilicura, Fundación Teatro a Mil y Teatro UC. Más información aquí. Rouge! Rouge! de la compañía francesa Gratte Ciel será un espectáculo de acrobacias aéreas que reúne a bailarines y acróbatas, en una performance donde los artistas desarrollarán sus destrezas en medio de un torbellino escarlata y música palpitante. Este circo aéreo se presentará en Pudahuel el 6 de enero y en Ñuñoa el 8 de enero. Luego se trasladará a las comunas de La Pintana, Maipú y finalizará sus espectáculos el 15 de enero en Santiago. El acceso es gratuito, previa inscripción Más información aquí. Magalhães, a 500 años de la primera vuelta al mundo Especias como la canela, la pimienta o el clavo de olor son el negocio más lucrativo del mundo a finales del siglo XV d.C., y España y Portugal se las disputan a muerte. En ese escenario, el navegante Fernão Magalhães lidera una expedición española que pretende llegar a las Islas de las Especias, ubicadas en el Asia-Pacífico, para lo cual debe encontrar un misterioso paso a través del continente americano: el mismo que pasaría a la historia como Estrecho de Magallanes. Así, recordando a los antiguos juglares, Tryo Teatro Banda relata el primer encuentro entre navegantes extranjeros y los habitantes australes de Chile. Más información aquí. La Nueva Imperial, concierto de verano En el concierto, el quinteto repasará lo mejor de su repertorio junto a destacados artistas chilenos, como el músico y productor Cuti Aste, integrante de Los Tres y de La Regia Orquesta; el vocalista de Santaferia, Pollo González; y la cantautora y folclorista, Catalina Rojas; entre otros. Se presentarán el sábado 8 y domingo 9 de enero en el Centro Cultural Casona Dubois, con entrada gratuita, previa inscripción. Más información aquí. Entradas El festival Santiago a Mil se realizará hasta el 23 de enero. Más información respecto de las entradas y la programación aquí.

