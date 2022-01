Ómicron enciende las alarmas en Chile y amenaza con aumento sustantivo de contagios

En medio de la preocupación por la propagación de la variante Ómicron en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, informó sobre el inicio de la vacunación con cuarta dosis a partir de enero, adelantando que los contagios podrían elevarse hasta los 6 mil casos diarios durante las próximas semanas. En conversación con el programa Mesa Central, la autoridad incluso señaló que la Región Metropolitana “va a tener un aumento del 51% de los casos”; sin embargo, destacó que estamos en una situación epidemiológica distinta, expresando que actualmente hay un “92% de personas vacunadas con dos dosis y un 94% con una dosis. Ante este escenario el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña, sostuvo que “la pandemia en estos momentos creemos que está en una situación bastante estable, con una positividad bastante controlada y con casos en la misma situación. Sabemos, por otro lado, que la variante Ómicron ya llegó a nuestro país, que ya se confirmó la transmisión comunitaria y probablemente por su alta contagiosidad en poco tiempo se transforme en la variante más común en nuestro país”. No obstante, Acuña aseveró que “creemos que la población que está vacunada e inmunizada tiene una buena protección frente a esta variante y que, más allá de ser una infección con algunos síntomas, no debiera cursar hacia una enfermedad más grave. Tenemos que ir viendo cómo se dan los casos y se da el aumento eventualmente de las hospitalizaciones”. Por lo que insistió en su llamado a la población a vacunarse. En tanto, la académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, María Soledad Martínez, extrapoló la situación de contagios a nivel internacional, indicando que, por ejemplo, “en Europa, en otros lugares, la ola de Ómicron ha llegado al doble de la mayor cifra diaria en otras olas. Si nuestra mayor cifra diaria fue 9.000 y tanto, entonces con Ómicron podríamos llegar a 18.000 casos. Pero eso depende mucho de qué tan susceptible es Ómicron a la vacuna. Por otro lado, estamos en verano, eso en general ayuda un poco más, sobre todo porque la gente se junta más al aire libre”. Asimismo, respaldó las declaraciones de la exjefa de campaña del presidente electo, Gabriel Boric, y expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien calificó como “un error” haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales, en entrevista en el Estado Nacional. “Me parece que en un contexto de una nueva variante muy contagiosa, que ha mostrado en otros países generar una ola importante, creo que sí era necesario haber tenido medidas más estrictas, haber seguido con las cuarentenas. Con la situación que estamos hoy día es casi imposible que no entre, pero si queremos que entre lo más lentamente posible. Por ejemplo, para que no entre tendríamos que hacer este Covid Cero, cerrar todo, que la gente se fuera a sus casas, lo que no es muy factible ni tampoco deseable porque la gente ya está vacunada. Entonces, uno podría pensar que hay cierta protección, pero sí lo que uno quiere es enlentecer esa ola”, detalló Martínez. Por su parte, en el balance diario de este lunes el ministro Enrique Paris rechazó tajantemente estas declaraciones e insistió en que “hemos fortalecido los protocolos de ingreso al país, detectando los casos positivos que arroja nuestro testeo de entrada en el aeropuerto para luego secuenciar y así confirmar o descartar la presencia de variante Ómicron. Hemos postergado la apertura de cinco pasos fronterizos terrestres, entendiendo el impacto que esto genera en ciertos sectores del país, fundamentalmente en el turismo”. Seguido de aquello, enfatizó que “informar bien es parte de la comunicación de riesgo correcta. Informar y no contribuir a la desinformación. Reafirmo que los viajeros que llegan al país y cuentan con un esquema de vacunación completo se les realiza un examen de PCR a su ingreso, además del examen de PCR que traen tomados 72 horas antes, y deben cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la declaración jurada hasta que reciba el resultado negativo de su examen”. En esa línea, el secretario de Estado afirmó que “además, en el caso de los viajeros que no estén vacunados o que no tienen su esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud en el punto de ingreso al país también se les realiza un PCR y deben realizar siete días de cuarentena. Por lo tanto, desmiento terminantemente esa noticia que dice que hemos anulado las cuarentenas”.

