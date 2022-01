Por unanimidad Cámara aprueba en general proyecto de Pensión Garantizada Universal

Luego de que varias bancadas de oposición adelantaran su apoyo al proyecto, el resultado de la votación de la tarde de este lunes era previsible. De esta forma, por 138 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa que establece un aporte mensual de 185 mil pesos para todos los mayores de 65 años pertenecientes al 90 por ciento más vulnerable de la población. La sesión estuvo marcada por críticas desde la oposición respecto de la poca claridad sobre el financiamiento de la iniciativa. Entre ellos, la diputada Karol Cariola (PC) quien argumentó a favor, señalando que esperará que se subsanen los problemas del proyecto durante el resto de su tramitación. “Vamos a aprobar este proyecto de ley, porque si bien no es la totalidad de lo que buscamos, es un avance en esa dirección, sin embargo, tal como lo hemos denunciado (…) este proyecto de ley no se sostiene con una propuesta de financiamiento permanente. Es por esto que hemos buscado y le hemos planteado al Gobierno demostrar la voluntad política de buscar un mecanismo de financiamiento permanente, no solo a través de las exenciones tributarias, sino que también a través de un impuesto de los super ricos por ejemplo”. “Todavía estamos a tiempo de resolverlo, creemos que es necesario aprobar la indicación que liga la entrada en vigencia de los dos proyectos de ley para que esto sea viable”, agregó. En tanto, el diputado de RD, Miguel Crispi, señaló: “Hoy día probablemente todos en esta sala aprobemos la PGU; sin embargo, es importante que el Gobierno comprenda nuestra molestia por la preocupación respecto de cómo se van a aumentar estas nuevas pensiones (…) El debate sobre si está financiado o no tiene un marco equivocado; la pregunta es si esta pensión tiene nuevos ingresos comprometidos y no los tiene” expresó. Por su parte el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, planteó la posibilidad de fusionar la PGU con el financiamiento de la normativa: “Estamos disponibles a conversarlo, para llegar a acuerdos que favorezcan a los chilenos (…) Planteamos dos proyectos, uno de exenciones y otro de PGU, simplemente para que pudiéramos hacer una buena discusión de ambos temas por separado, pero son dos temas que van de la mano y desde ese punto de vista, más allá de que se fusionen o no se fusionen, lo que queremos hacer es avanzar con ambos proyectos juntos”, señaló el secretario de Estado. En tanto, desde el oficialismo, algunos diputados acusaron la existencia de “cálculos políticos” de la oposición, apuntando a que en el sector buscarían que sea el próximo gobierno el que le ponga la firma a la iniciativa. “La oposición le duele que sea la centroderecha la que deje este proyecto de Pensión Garantizada Universal como derecho establecido” señaló el diputado RN Frank Sauerbaum, quien añadió: “No confundamos la animosidad que tienen en contra del Presidente Piñera con las necesidades de los pensionados”.

