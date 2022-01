6c7d629c17

Nacional Sociólogo Carlos Ruiz por Gobierno de Gabriel Boric: "No hay que minimizar la capacidad de obstrucción conservadora" El doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, señaló que aún falta conocer la forma en que la derecha se rearticulará luego de su derrota electoral, aunque manteniendo un importante poder en el Parlamento. "Esa derecha que todavía no recompone sus liderazgos, es muy importante que en este rato sea uno de los observables fundamentales para ver cómo se instala el nuevo Gobierno", precisó. Diario Uchile Lunes 3 de enero 2022 14:01 hrs.

La capacidad de implementar la agenda de transformaciones propuesta por el programa de Gobierno de Apruebo Dignidad, no va a depender sólo de la voluntad de cambios que tiene su representante, el Presidente electo Gabriel Boric, sino también por la capacidad de poder impulsar los cambios. Así lo estima el sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile Carlos Ruiz, quien en conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, evaluó lo que será la próxima administración que llegará a La Moneda el 11 de marzo próximo. Ruiz indicó que si bien el de Boric será un Gobierno de cambios, “el punto es hasta dónde son posibles de impulsar esos cambios”. Para el sociólogo lo que se tiene son “expectativas enormes que hay en este rato en la sociedad chilena, venimos de una revuelta popular, la más grande de los últimos 30 años, donde estalla una serie de problemas que se venían arrastrando de antes”, lo que lleva a impulsar un liderazgo como el de Gabriel Boric mucho más cercano a la ciudadanía. “Esta es una sociedad demandante, expectante, exigente en términos de información, pero también de participación. A mí me parece que en particular el liderazgo de Boric, es un liderazgo cercano a la población, a la sociedad. Va a ser muy importante que eso se plasme, como también el liderazgo de Izkia Siches, que no pueden aparecer en esta política que se había acostumbrado a darle la espalda a la sociedad”, precisó. A lo anterior sumó que la gente se cansó de una forma de hacer política en donde los dos grandes sectores que convivieron con el binominalismo y le dieron la espalda a la sociedad, fueron derrotados en las últimas votaciones posterior al estallido de octubre de 2019. “Eran esos patios interiores de la democracia que fueron olvidados, esa vida cotidiana que la política le dio la espalda, por el contrario, que aparezcan estos nuevos personajes de la política más cercanos a ellos, ellos vienen de esa experiencia. El propio Gabriel desde que debuta en el Parlamento, lo primero que hace es ir con su ropa común e ir sin corbata y desde ahí la gente ya empieza a conocer un personaje y ahí se empieza a construir esta figura. Eso es muy importante que no se pierda”, argumentó. Ruiz sostuvo además que como país “estamos en general en un proceso de cambios, porque también estamos en un proceso constituyente. Estamos en una refundación constituyente de la República, en el que además se estrena un Gobierno que es parte de una orientación política que no ha prevalecido en los últimos 30 años tampoco, en un contexto en el que las fuerzas que dominaron toda la escena política desde la transición en adelante y que dieron lugar a la anterior esfera de acuerdos, prácticamente se hundieron en los últimos procesos electorales”. Sin embargo, para el especialista “hay algo que insisto que no hay que minimizar que es la capacidad de obstrucción conservadora que hay, que se expresa tanto en una derecha que no sacó una votación desdeñable, eso es importante. Porque la derecha también creció en segunda vuelta y esa cuenta solemos no sacarla. Es una derecha que sacó millones de votos, superiores a sus votaciones históricas”. El doctor agregó que “esa obstrucción conservadora se expresa en la Convención Constituyente, en el proceso de transformaciones que son más bien de dimensiones del modelo de desarrollo. Esa derecha que todavía no recompone sus liderazgos, es muy importante que en este rato sea uno de los observables fundamentales para ver cómo se instala el nuevo Gobierno”. Respecto de la participación juvenil, Ruiz señaló que en los hechos se mostró recién en la segunda vuelta la decisión de apoyar la candidatura de Gabriel Boric, algo que debe ser visto como un desafío para conseguir el respaldo que ahora necesita el futuro Gobierno. “Hay que sacar esas cuentas en el Frente Amplio y en Apruebo Dignidad de lo que eso significa y de que esa juventud popular manifestó dudas en la primera vuelta, dudas que tienen razón y que hay que ir a enfrentar, que tienen con los sistemas electorales y con los sistemas de representación política que siguen latentes, que no podemos dar por borrados fácilmente”, indicó. Es en esos sectores donde Ruiz ve la posibilidad de “defensa y ampliación de la democracia para poder resolver realmente un encauzamiento de política de cambios”.

