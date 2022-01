14689765cf

78876c533f

Proceso Constituyente Convencional Ramona Reyes alcanza más apoyo, pero no logra mayoría para asumir en reemplazo de Elisa Loncon Dado que ningún candidato logró obtener los 78 preferencias para adjudicarse la presidencia del órgano, se procederá a realizar una segunda votación para definir al sucesor de la lingüista mapuche en la cabecera de la Convención Constituyente. Maria Luisa Cisternas Martes 4 de enero 2022 13:04 hrs. Me Gusta Compartir

La convencional del colectivo socialista y ex alcaldesa de Paillaco se impuso en la primera votación para definir la nueva presidencia del órgano que redacta una nueva Constitución con 34 preferencias. En seguida, se encuentra la convencional de Evópoli, Bárbara Rebolledo con 32 votos y en tercer lugar quedó el representante diaguita, Eric Chinga con 29 sufragios. Como ningún constituyente de adjudicó la mayoría absoluta, se proseguirá con una segunda votación. Y es que este martes se cumple el plazo estipulado en el reglamento interno de la Convención Constitucional respecto a la rotación de la mesa directiva, de modo que quienes detentaron la presidencia y vicepresidencia ejecutiva del órgano mandato a redactar una nueva Carta Fundamental y quienes asumieron las vicepresidencias adjuntas, deben ser removidos de su cargo. Una fecha en cuyo contexto ha surgido más de una candidatura para asumir el rol que encarnó Elisa Loncón y Jaime Bassa el pasado cuatro de julio del 2021, y para lo cual se necesitan 78 votos de los y las convencionales en ejercicio para efectos de ser electos. Quienes expresaron previamente su disposición para asumir la presidencia y vicepresidencia ejecutiva de la Convención fue Cristina Dorador de Movimientos Sociales Constituyentes; Patricia Politzer de Independientes No Neutrales; Ramona Reyes del Colectivo Socialista; Beatriz Sánchez por el Frente Amplio; y Eric Chinga de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular quien recibió a última hora el respaldo de Chile Digno, tras bajar la candidatura de Barbara Sepúlveda, en la pretensión de erradicar cualquier atisbo de duda relativa a la monopolización u hegemonía de Apruebo Dignidad sobre la Constituyente. Desde el ala de la derecha de la Convención, los nombres que se han levantado para efectos de conducir el segundo período del órgano, ha sido el de la constituyente de Evópoli, Bárbara Rebolledo y el de Paulina Veloso, mientras que a una vicepresidencia adjunta se respaldaría al militante de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg. Pese a que no se consensuaron acuerdos transversales que permitan predecir un resultado de la elección, razón por la cual se estima hasta diez rondas de votación durante esta jornada, entre los colectivos se han forjado propuestas de duplas, entre las que se prefigura al par de Ramona Reyes y Beatriz Sánchez en la presidencia y vicepresidencia de la Convención y por otro lado, a Cristina Dorador y Rosa Catrileo en respectivos cargos. Así las cosas, esta mañana los integrantes de la mesa directiva que administró los primeros seis meses del órgano realizaron una cuenta pública de la gestión de la Convención y dedicaron unas palabras de despedida de cara a sus pares. Elisa Loncón quien ha dicho esperar que quien la suceda en el cargo sea una mujer sorora, destacó el hecho de que el país proyecte un sistema democrático, plurinacional, paritario y descentralizado. Asimismo recalcó el hecho de que su administración deja una evidencia de que los pueblos indígenas tienen la capacidad de gobernar y de gobernarse. “Esta presidencia ha dado muestra de que podemos hacernos cargo y dirigir los grandes temas del país. Las naciones originarias somos agentes democratizadores que traemos profundos pensamientos para repensar nuestra vida común y digna, somos culturas vivas, somos lenguas diversas y no dialectos como dicen aquellos que quieren negarnos. Es la hora de escucharnos armónicamente”, sostuvo en su alocución. Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa señaló que el desafío que se plantó para Convención fue ejercer el poder constituyente generando las condiciones institucionales, políticas, sociales, culturales y materiales para que las diversidades se expresen plenamente y así nunca más sea invisibilizada. “No caigamos en la tentación especialmente las élites de ningunear las palabras nuevas que hemos escuchado en este tiempo porque todas esas voces que se han levantado, son voces que vienen de sectores históricamente postergados. No tenemos derecho a ningunear la forma en que esas voces se han alzado y no porque el contenido de lo que digan sea un contenido que hemos escuchado por primera vez, las vamos a catalogar de ruido. No porque no nos guste lo que representan vamos a descalificar sus vestimentas o incluso sus corpóreos”, expresó. Comienza la votación Luego de un receso sanitario de 15 minutos, los y las convencionales ingresaron nuevamente al pleno para dar inicio a la votación de la presidencia y vicepresidencia ejecutiva, emitiendo sus preferencias en un papel que era depositado en la testera. Otros convenciones que no se encontraban de manera presencial en el pleno, emitieron su voto de forma remota. Luego de la emitirse al totalidad de los sufragios, se prosiguió con la alocución de las preferencias que se definió con la imposición de Ramona Reyes con 34 votos, seguido por Bárabara Rebolledo con 32, Eric Chinga con 29, Cristina Dorador con 22 y Patricia Politzer con 13. Consultada por la división de los pueblos originarios en esta pasada, quienes no consensuaron una candidatura en conjunto para este proceso, la convencional mapuche Rosa Catrileo, quien postula a la mesa en conjunto a Cristina Dorador, afirmó que lo anterior es muestra de la diversidad que caracteriza a las comunidades originarias. “Es lo que también se vivió en las elecciones pasadas, recordemos que hubieron dos candidaturas, por un lado Elisa Loncón y por otro lado Isabel Godoy, los pueblos indígenas somos diversos y por lo tanto esa diversidad ha quedado también demostrada en esa votación”, señaló. De todas maneras, Catrileo aseguró que “los pueblos originarios no pueden restarse de participar en la mesa directiva y creo que son voces tanto de los movimientos sociales representados por Cristina, las voces científicas, también la academia que deben estar y que van a contribuir para que este proceso sea exitoso”. (Fotografía de Chile Convención).

La convencional del colectivo socialista y ex alcaldesa de Paillaco se impuso en la primera votación para definir la nueva presidencia del órgano que redacta una nueva Constitución con 34 preferencias. En seguida, se encuentra la convencional de Evópoli, Bárbara Rebolledo con 32 votos y en tercer lugar quedó el representante diaguita, Eric Chinga con 29 sufragios. Como ningún constituyente de adjudicó la mayoría absoluta, se proseguirá con una segunda votación. Y es que este martes se cumple el plazo estipulado en el reglamento interno de la Convención Constitucional respecto a la rotación de la mesa directiva, de modo que quienes detentaron la presidencia y vicepresidencia ejecutiva del órgano mandato a redactar una nueva Carta Fundamental y quienes asumieron las vicepresidencias adjuntas, deben ser removidos de su cargo. Una fecha en cuyo contexto ha surgido más de una candidatura para asumir el rol que encarnó Elisa Loncón y Jaime Bassa el pasado cuatro de julio del 2021, y para lo cual se necesitan 78 votos de los y las convencionales en ejercicio para efectos de ser electos. Quienes expresaron previamente su disposición para asumir la presidencia y vicepresidencia ejecutiva de la Convención fue Cristina Dorador de Movimientos Sociales Constituyentes; Patricia Politzer de Independientes No Neutrales; Ramona Reyes del Colectivo Socialista; Beatriz Sánchez por el Frente Amplio; y Eric Chinga de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular quien recibió a última hora el respaldo de Chile Digno, tras bajar la candidatura de Barbara Sepúlveda, en la pretensión de erradicar cualquier atisbo de duda relativa a la monopolización u hegemonía de Apruebo Dignidad sobre la Constituyente. Desde el ala de la derecha de la Convención, los nombres que se han levantado para efectos de conducir el segundo período del órgano, ha sido el de la constituyente de Evópoli, Bárbara Rebolledo y el de Paulina Veloso, mientras que a una vicepresidencia adjunta se respaldaría al militante de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg. Pese a que no se consensuaron acuerdos transversales que permitan predecir un resultado de la elección, razón por la cual se estima hasta diez rondas de votación durante esta jornada, entre los colectivos se han forjado propuestas de duplas, entre las que se prefigura al par de Ramona Reyes y Beatriz Sánchez en la presidencia y vicepresidencia de la Convención y por otro lado, a Cristina Dorador y Rosa Catrileo en respectivos cargos. Así las cosas, esta mañana los integrantes de la mesa directiva que administró los primeros seis meses del órgano realizaron una cuenta pública de la gestión de la Convención y dedicaron unas palabras de despedida de cara a sus pares. Elisa Loncón quien ha dicho esperar que quien la suceda en el cargo sea una mujer sorora, destacó el hecho de que el país proyecte un sistema democrático, plurinacional, paritario y descentralizado. Asimismo recalcó el hecho de que su administración deja una evidencia de que los pueblos indígenas tienen la capacidad de gobernar y de gobernarse. “Esta presidencia ha dado muestra de que podemos hacernos cargo y dirigir los grandes temas del país. Las naciones originarias somos agentes democratizadores que traemos profundos pensamientos para repensar nuestra vida común y digna, somos culturas vivas, somos lenguas diversas y no dialectos como dicen aquellos que quieren negarnos. Es la hora de escucharnos armónicamente”, sostuvo en su alocución. Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa señaló que el desafío que se plantó para Convención fue ejercer el poder constituyente generando las condiciones institucionales, políticas, sociales, culturales y materiales para que las diversidades se expresen plenamente y así nunca más sea invisibilizada. “No caigamos en la tentación especialmente las élites de ningunear las palabras nuevas que hemos escuchado en este tiempo porque todas esas voces que se han levantado, son voces que vienen de sectores históricamente postergados. No tenemos derecho a ningunear la forma en que esas voces se han alzado y no porque el contenido de lo que digan sea un contenido que hemos escuchado por primera vez, las vamos a catalogar de ruido. No porque no nos guste lo que representan vamos a descalificar sus vestimentas o incluso sus corpóreos”, expresó. Comienza la votación Luego de un receso sanitario de 15 minutos, los y las convencionales ingresaron nuevamente al pleno para dar inicio a la votación de la presidencia y vicepresidencia ejecutiva, emitiendo sus preferencias en un papel que era depositado en la testera. Otros convenciones que no se encontraban de manera presencial en el pleno, emitieron su voto de forma remota. Luego de la emitirse al totalidad de los sufragios, se prosiguió con la alocución de las preferencias que se definió con la imposición de Ramona Reyes con 34 votos, seguido por Bárabara Rebolledo con 32, Eric Chinga con 29, Cristina Dorador con 22 y Patricia Politzer con 13. Consultada por la división de los pueblos originarios en esta pasada, quienes no consensuaron una candidatura en conjunto para este proceso, la convencional mapuche Rosa Catrileo, quien postula a la mesa en conjunto a Cristina Dorador, afirmó que lo anterior es muestra de la diversidad que caracteriza a las comunidades originarias. “Es lo que también se vivió en las elecciones pasadas, recordemos que hubieron dos candidaturas, por un lado Elisa Loncón y por otro lado Isabel Godoy, los pueblos indígenas somos diversos y por lo tanto esa diversidad ha quedado también demostrada en esa votación”, señaló. De todas maneras, Catrileo aseguró que “los pueblos originarios no pueden restarse de participar en la mesa directiva y creo que son voces tanto de los movimientos sociales representados por Cristina, las voces científicas, también la academia que deben estar y que van a contribuir para que este proceso sea exitoso”. (Fotografía de Chile Convención).