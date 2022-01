f8cc0c3d7c

Proceso Constituyente Ramona Reyes, constituyente: "Como colectivo socialista seguimos teniendo un rol de articulación dentro de la Convención" La ex carta a la presidencia de la Convención aquilató la jornada de este martes donde fue particularmente cuestionada por su gestión como alcaldesa de Paillaco. En esa línea, Reyes aseguró que su colectivo tenía conocimiento de estos hechos y criticó al Frente Amplio por su cambio de postura en la medida que el conglomerado nunca abandonó el objetivo por integrar la mesa directiva. Maria Luisa Cisternas Miércoles 5 de enero 2022 14:54 hrs.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la convencional del colectivo socialista y ex carta para asumir la presidencia ejecutiva de la Convención Constitucional, Ramona Reyes, abordó lo sucedido este martes al interior del ex Congreso Nacional, donde ocho rondas de votación no fueron suficientes para que uno de los constituyentes en ejercicio lograse adjudicarse la mayoría absoluta de los sufragios. Una jornada particularmente tensa para Reyes dado que, una serie de antecedentes sobre irregularidades financieras protagonizadas por ella en su período de alcaldesa de la comuna de Paillaco fueron difundidas por los medios de comunicación, lo que devino en la fuga de los respaldos que habían sido comprometidos en un acuerdo de palabra por el Frente Amplio a su candidatura. Lo anterior radicó en que Reyes, luego de concitar la mayoría de las preferencias tanto en la primera como en la segunda votación, con 34 y 54 votos respectivamente, quedó absolutamente fuera de la carrera por la presidencia. Un hecho que se evidenció en la tercera votación de la instancia donde la socialista sólo obtuvo tres sufragios a su favor. A partir de esa misma ronda la determinación del colectivo socialista fue a dirigir su apoyo a la convencional de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, quien con eso retornó brevemente a los nombres favoritos para asumir el cargo que hoy aún detenta Elisa Loncón, registrando 29 votos en consideración que en la segunda ronda no obtuvo ninguno. Abordando los motivos por los cuales se bajó su candidatura, Reyes aseguró que el colectivo socialista tenía pleno conocimiento de lo sucedido bajo su administración de la comuna de Paillaco y en ese sentido desdramatizó los hechos mediatizados este martes en cuanto “una alcaldía siempre es cuestionada, especialmente cuando termina el período y gana otra coalición”, afirmó. “Mi colectivo tienen la claridad de que muchas de las cuestiones que hablaban ahí fueron resueltas, fueron vistas, fueron sancionadas, inclusive me intentaron destituir una vez y gané con todos los votos del Tribunal Electoral de la región y también en el Tribunal Electoral Nacional así que nosotros estábamos muy claros en eso. No sé si los negociadores hablaron con el Frente Amplio pero nunca nadie estaba preparado para esto que es una cuestión que si uno empieza a analizar también es una cuestión bien programada”, señaló. En eso, Reyes abordó el caso que significó un juicio de cuentas realizado por la Contraloría de Los Ríos, que ratificó el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia el año 2016. Una causa que dice relación con reajustes en las remuneraciones del personal de Aseo y Ornato que la municipalidad catalogó como un error administrativo en ese entonces. Al respecto la convencional explicó que el caso se mantiene pendiente y de que está a la espera de que termine el juicio para restituir los recursos. “El primer año que yo fui alcaldesa, el 2009, pagamos mal los bonos de fin de año y de navidad a los trabajadores de aseo y eso no estaba contemplado por un error en la licitación entonces nosotros le pagamos a los trabadores con plata municipal y eso luego de diez años llegó a ser un juicio de cuentas donde la Contraloría, después de hacer un juicio, investiga si fue bien hecho el acto administrativo o no y nuestros trabajadores de aseo fueron a testificar. Después eso nosotros ya lo dejemos estar porque dijimos que aquí se entró en razón porque esos recursos de bonos nunca fueron a los bolsillos míos y de ninguno de los funcionarios, y somos varios funcionarios los que estamos a la espera de que tengamos que restituir esos dineros”, indicó. No obstante estos hechos tuvieron un costo político que radicó en el desistimiento del apoyo pactado por el Frente Amplio al colectivo y el término de la fórmula Reyes (PS)-Sánchez (FA) para disputar la presidencia y vicepresidencia ejecutiva de la Convención. Un hecho por el cual Reyes consideró que “el Frente Amplio tiene mucho que aprender como coalición política”. “Nunca el Frente Amplio soltó el cargo es decir ellos negocian apoyando algo pero siempre esperando el mejor pedazo de la torta. Creo que es falta de experticia política, que tampoco pensaron que no puede haber un presidente Frente Amplio y esperar que el Frente Amplio tenga la presidencia de la Convención Constitucional, entonces las vicepresidencias siempre las ha pedido el Frente Amplio o la presidencia, o la vicepresidencia, entonces creo que también ahí hay un concepto que también para nosotros los socialistas fue complejo porque sentimos que ahí hay que cuidar la Convención y esta relación gobierno con Convención tiene que ser una relación muy cuidadosa”. Una vez que sucede esta división, la tarea que asumió el colectivo socialista fue la de articular con otras fuerzas, tales como Independiente No Neutrales, señaló la ex edil. Una articulación que se evidenció con el respaldo hacia Benito Baranda a partir de la séptima votación una vez que Patricio Fernández (Lista del Apruebo) no logró concitar la mayoría requerida. Y es que a su parecer el saber flexibilizar las posiciones es una capacidad que hay que adoptar ante las condiciones que presenta la Convención donde ningún colectivo por sí mismo representa la mayoría del órgano. En ese sentido señaló a la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Cristina Dorador, quien a su parecer “ya después de la séptima votación todavía no entendía que no generaba consensos”. “En esto no podemos tener posturas rígidas, en esto uno se somete una vez, dos veces y yo la segunda vez se dio un análisis y nos desarmamos tratando de buscar otros nombres entonces eso creo que es parte del criterio. Patricia Politzer también estuvo, no consiguió apoyos y se bajó, entonces yo siento que esto es así, que uno tiene que estar tratando de liderar, proponer pero no aferrarse a un concepto, porque detrás de esto también hay una negociación bien seca, porque en esta Convención nadie tiene la posibilidad de tener 78 votos sin negociar con otros entonces creo que eso fue uno de los errores del equipo y del grupo que apoya a Cristina, que podría haber sido una buena candidata pero tendría que haber tenido la capacidad de negociación colectiva un poco antes”, sostuvo. Respecto a la proyección de la jornada de hoy, Reyes dijo esperar que los acuerdos sean adoptados de manera previa por quienes llevan las negociaciones, que en el caso del colectivo socialista, es el convencional Tomás Laibe junto a Maximiliano Hurtado quienes asumen ese rol, de modo que al discusión se zanje pronto en atención al tiempo que apremia la etapa de nomas constitucionales. A titulo personal, la convencional consideró poco probable que se insista con la carta de Patricio Fernández en la medida que su nombre concita muchos respaldos de la derecha. Por otro lado, dijo esperar que Benito Baranda persista en su candidatura en cuanto a su parecer reúne un perfil calmo y reflexivo que se hace necesario para la Convención. “Lo importante de esto es que como colectivo socialista seguimos teniendo un rol de articulación dentro de la Convención, hay mucha experiencia en quienes integramos esta cuestión entonces tampoco es que lleguemos con desesperación sino que aquí hay que ver cuál será la mejor metodología de llegar a acuerdos para conseguir los dos tercios y que la gente de nuevo se sienta involucrada para el plebiscito de salida que tendrá que gestionar el presidente Gabriel Boric”.

