Rodrigo Mundaca, sobre solicitud de desafuero en su contra: “Es curioso que se dé cuando se ha puesto en el centro la profundización de la descentralización”

El gobernador consideró curioso que la acción judicial que realizó en su contra el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto se enmarque en el arduo trabajo que la gobernación está llevando adelante para enfrentar las inequidades de la zona y las graves afecciones de la crisis hídrica. Esto sin perjuicio que es la justica quién deberá dirimir el caso, señaló.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez en la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió a la solicitud de desafuero y a la querella por graves injurias con publicidad que presentó en su contra el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Al respecto, Mundaca indicó que le llama la atención el hecho que este requerimiento se realice en el marco del debate sobre la profundización de la descentralización en el país y en circunstancias que desde la Gobernación de Valparaíso se ha realizado un trabajo arduo “por superar las asimetrías que existen”. La presentación de Walker se realiza por los dichos que la autoridad regional realizó en circunstancias que asumía la vocería nacional de Modatima en enero del 2020, período en que Mundaca señaló que el ex titular de la cartera mantenía un conflicto de interés en sus funciones por la posesión de derechos de agua que tiene registrado y a propósito también de que el ex ministro “intervenía en el debate público en torno a la certeza jurídica de que la propiedad del agua no se tocaba”, especificó el gobernador. La notificación de la acción legal la conoció Mundaca el pasado 17 de diciembre, dos días antes de la elección presidencial. Respecto a su respuesta, el gobernador señaló que “tenemos una defensa jurídica privada porque aquí no hay defensas corporativas. La acción judicial se presenta contra mi persona y estamos esperando que se coloque en tabla en la Corte de Apelaciones para realizar los alegatos que corresponden”. Abordando la acción por injurias con publicidad, Mundaca sostuvo que desde Modatima -que actualmente tiene presencia en la Gobernación Regional de Valparaíso y en la Convención con ocho constituyentes- siempre se ha señalado que lo declarado por sus voceros es en representación de la organización. “Lo que siempre hablamos fue de conflicto de intereses, más allá de los volúmenes, más allá de cualquier otra condicionante, siempre hablamos del conflicto de intereses de una autoridad que estaba al frente de un ministerio donde el tema del agua es sumamente relevante especialmente para la agricultura familiar campesina”. Lo controversial sobre la acción presentada por Walker Prieto, a juicio del gobernador, es la solicitud de desafuero que se realiza previo a la querella por injurias. Un hecho que la Asociación de Gobernadores Regionales, en su defensa entregada a Mundaca, reprobó en consideración que, en el marco del proceso de fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, esto “puede atentar y lesionar directa o indirectamente el actual y necesario proceso descentralizador en nuestro país, así como la soberanía popular”. En ese sentido, el gobernador dijo llamarle la atención el intento de desafuero en circunstancias “que quien habla es la primera mayoría nacional proporcional en materia de elección de gobernadores y que estamos al frente del Gobierno Regional desde el día quince de julio trabajando intensamente por el bienestar y por superar las asimetrías que existen en la Región de Valparaíso”. “Es curioso que se nos intente desaforar cuando uno de los grandes desafíos que tiene el país es profundizar los procesos de descentralización, cuando nos vamos a enfrentar a un nuevo gobierno a propósito que a partir del 11 de marzo asume Gabriel (Boric) y donde se ha puesto en la centralidad el proceso de descentralización, terminar con la figura del delegado presidencial, transferirnos nuevas competencias, donde hoy día tenemos la posibilidad de poder incidir decididamente en el presupuesto regional, cuando se habla hoy día de los fondos de equidad territorial, cuando se habla de que el gobernador regional tiene que ser quien reciba las Comisiones Regionales de Evaluación Ambiental, de cambio climático, de uso del borde costero”, indicó. En esa línea, Mundaca abordó la crisis hídrica que cruza la Región de Valparaíso dando cuenta de la realidad que se vive en la provincia de Petorca, particularmente en la comuna de Cabildo donde estuvo este martes reuniéndose con dirigentes de los Comités de Vivienda, de los Sistemas Comunitarios de Agua Potable Rural y con los representantes del “Movimiento No Más Relave” de la localidad de Peñablanca que han denunciado la presencia de arsénico en la fuente principal de agua, lo que ha sido confirmado por un análisis realizado por la Universidad de Playa Ancha. Pero el déficit hídrico es una realidad que no sólo afecta a Petorca, reparó, sino que repercute transversalmente a otras zonas, como sucede en Laguna Verde donde se han registrado problemas de loteos irregulares, de densidad geográfica y de contaminación. En eso afirmó que más de 500 mil personas están dependiendo actualmente de camiones aljibe para abastecerse de este recurso. “El problema de agua en la Región de Valparaíso es multidimensional asociado a los holdings inmobiliarios que se construyen sobre los cuerpos de agua, debido a la contaminación de las fuentes de agua, está asociado al monocultivo, está asociado a la ausencia de institucionalidad, a la ausencia de penalidad efectiva y real que pueda sancionar prácticas impropias en los cuerpos de agua”, indicó. Mundaca sostuvo que a pesar de las pocas facultades que tienen los gobernadores regionales respecto de organismos como la Dirección General de Aguas o la Dirección de Obras Hidráulicas, junto al consejo regional trabajan para priorizar medidas que apoyen la distribución de agua en las distintas localidades, incluyendo la compra de 52 camiones aljibe. “Lo que hemos hecho desde el punto de vista de la administración del FNDR junto a los consejeros y consejeras regionales es trabajar fundamentalmente en la habilitación del sistema comunitario de agua potable rural, en la profundización de pozos de los sistemas de agua potable rural y hemos aprobado todos los proyectos que dicen relación con mejoras tecnológicas en sistemas comunitarios de agua potable rural”, añadió. Consultado por el encuentro que la autoridad regional concretó con la senadora electa por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, en la Gobernación de Valparaíso este lunes, Mundaca señaló que la temática tratada fue sobre el rol de Campillai en el Parlamento, aterrizado ese trabajo en el ámbito de los derechos humanos y a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Estaba muy interesada sobre el proceso de descentralización, muy interesada en cómo nos íbamos a complementar en el trabajo legislativo y en el trabajo de los Gobiernos Regionales en el ámbito del proceso de descentralización. Fue un encuentro muy importante, muy necesario también porque Fabiola Campillai encarna todo el decoro del mundo y encarna la necesidad de que en el país haya verdad, justicia, reparación y no repetición”, puntualizó.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez en la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió a la solicitud de desafuero y a la querella por graves injurias con publicidad que presentó en su contra el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Al respecto, Mundaca indicó que le llama la atención el hecho que este requerimiento se realice en el marco del debate sobre la profundización de la descentralización en el país y en circunstancias que desde la Gobernación de Valparaíso se ha realizado un trabajo arduo “por superar las asimetrías que existen”. La presentación de Walker se realiza por los dichos que la autoridad regional realizó en circunstancias que asumía la vocería nacional de Modatima en enero del 2020, período en que Mundaca señaló que el ex titular de la cartera mantenía un conflicto de interés en sus funciones por la posesión de derechos de agua que tiene registrado y a propósito también de que el ex ministro “intervenía en el debate público en torno a la certeza jurídica de que la propiedad del agua no se tocaba”, especificó el gobernador. La notificación de la acción legal la conoció Mundaca el pasado 17 de diciembre, dos días antes de la elección presidencial. Respecto a su respuesta, el gobernador señaló que “tenemos una defensa jurídica privada porque aquí no hay defensas corporativas. La acción judicial se presenta contra mi persona y estamos esperando que se coloque en tabla en la Corte de Apelaciones para realizar los alegatos que corresponden”. Abordando la acción por injurias con publicidad, Mundaca sostuvo que desde Modatima -que actualmente tiene presencia en la Gobernación Regional de Valparaíso y en la Convención con ocho constituyentes- siempre se ha señalado que lo declarado por sus voceros es en representación de la organización. “Lo que siempre hablamos fue de conflicto de intereses, más allá de los volúmenes, más allá de cualquier otra condicionante, siempre hablamos del conflicto de intereses de una autoridad que estaba al frente de un ministerio donde el tema del agua es sumamente relevante especialmente para la agricultura familiar campesina”. Lo controversial sobre la acción presentada por Walker Prieto, a juicio del gobernador, es la solicitud de desafuero que se realiza previo a la querella por injurias. Un hecho que la Asociación de Gobernadores Regionales, en su defensa entregada a Mundaca, reprobó en consideración que, en el marco del proceso de fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, esto “puede atentar y lesionar directa o indirectamente el actual y necesario proceso descentralizador en nuestro país, así como la soberanía popular”. En ese sentido, el gobernador dijo llamarle la atención el intento de desafuero en circunstancias “que quien habla es la primera mayoría nacional proporcional en materia de elección de gobernadores y que estamos al frente del Gobierno Regional desde el día quince de julio trabajando intensamente por el bienestar y por superar las asimetrías que existen en la Región de Valparaíso”. “Es curioso que se nos intente desaforar cuando uno de los grandes desafíos que tiene el país es profundizar los procesos de descentralización, cuando nos vamos a enfrentar a un nuevo gobierno a propósito que a partir del 11 de marzo asume Gabriel (Boric) y donde se ha puesto en la centralidad el proceso de descentralización, terminar con la figura del delegado presidencial, transferirnos nuevas competencias, donde hoy día tenemos la posibilidad de poder incidir decididamente en el presupuesto regional, cuando se habla hoy día de los fondos de equidad territorial, cuando se habla de que el gobernador regional tiene que ser quien reciba las Comisiones Regionales de Evaluación Ambiental, de cambio climático, de uso del borde costero”, indicó. En esa línea, Mundaca abordó la crisis hídrica que cruza la Región de Valparaíso dando cuenta de la realidad que se vive en la provincia de Petorca, particularmente en la comuna de Cabildo donde estuvo este martes reuniéndose con dirigentes de los Comités de Vivienda, de los Sistemas Comunitarios de Agua Potable Rural y con los representantes del “Movimiento No Más Relave” de la localidad de Peñablanca que han denunciado la presencia de arsénico en la fuente principal de agua, lo que ha sido confirmado por un análisis realizado por la Universidad de Playa Ancha. Pero el déficit hídrico es una realidad que no sólo afecta a Petorca, reparó, sino que repercute transversalmente a otras zonas, como sucede en Laguna Verde donde se han registrado problemas de loteos irregulares, de densidad geográfica y de contaminación. En eso afirmó que más de 500 mil personas están dependiendo actualmente de camiones aljibe para abastecerse de este recurso. “El problema de agua en la Región de Valparaíso es multidimensional asociado a los holdings inmobiliarios que se construyen sobre los cuerpos de agua, debido a la contaminación de las fuentes de agua, está asociado al monocultivo, está asociado a la ausencia de institucionalidad, a la ausencia de penalidad efectiva y real que pueda sancionar prácticas impropias en los cuerpos de agua”, indicó. Mundaca sostuvo que a pesar de las pocas facultades que tienen los gobernadores regionales respecto de organismos como la Dirección General de Aguas o la Dirección de Obras Hidráulicas, junto al consejo regional trabajan para priorizar medidas que apoyen la distribución de agua en las distintas localidades, incluyendo la compra de 52 camiones aljibe. “Lo que hemos hecho desde el punto de vista de la administración del FNDR junto a los consejeros y consejeras regionales es trabajar fundamentalmente en la habilitación del sistema comunitario de agua potable rural, en la profundización de pozos de los sistemas de agua potable rural y hemos aprobado todos los proyectos que dicen relación con mejoras tecnológicas en sistemas comunitarios de agua potable rural”, añadió. Consultado por el encuentro que la autoridad regional concretó con la senadora electa por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, en la Gobernación de Valparaíso este lunes, Mundaca señaló que la temática tratada fue sobre el rol de Campillai en el Parlamento, aterrizado ese trabajo en el ámbito de los derechos humanos y a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Estaba muy interesada sobre el proceso de descentralización, muy interesada en cómo nos íbamos a complementar en el trabajo legislativo y en el trabajo de los Gobiernos Regionales en el ámbito del proceso de descentralización. Fue un encuentro muy importante, muy necesario también porque Fabiola Campillai encarna todo el decoro del mundo y encarna la necesidad de que en el país haya verdad, justicia, reparación y no repetición”, puntualizó.