Agenda constituyente “Cambio en el equipo; cambio en las prioridades”

(Semanas 25 y 26; 20 dic al 04 ene)

Previamente en Agenda Constituyente

“Agenda Constituyente” es un espacio pensado para dar seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional (CC). Este proyecto va intercalando sesiones a través de la radio (lunes 07:40 hrs) cuyas entregas pueden revisarse en mi cuenta YouTube y columnas de opinión como las que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en https://radio.uchile.cl/opiniones/

En nuestra columna anterior dimos cuenta del resultado de la elección presidencial y las proyecciones en el proceso constituyente; además, nos enfocamos en la iniciativa de participación ciudadana, con una reseña de los principales temas que han sido presentados a través de la plataforma de participación ciudadana, y los que han sido presentados a la fecha por parte de les convencionales constituyentes.

A continuación, vamos a comentar la elección de la nueva Mesa Directiva de la Convención Constitucional y los cambios en el cronograma, modificaciones que dan cuenta de la segunda etapa constituyente y sus prioridades; final y brevemente, reseñaremos cómo avanza el proceso de participación ciudadana en la deliberación constitucional.

Una nueva Mesa Directiva

Tal como quedó consagrado en el Reglamento de la CC, a mitad de camino, corresponde renovar la Mesa Directiva. Sin duda, la dupla Loncon-Bassa quedará en la historia de este país. Su liderazgo fue fundamental para echar a andar el proceso constitucional y dotarlo de una épica fundamental para avanzar pese a los obstáculos que puso el gobierno y los medios de comunicación que se han empecinado en boicotear el proceso constituyente.

La elección de la nueva Mesa fue un proceso muy complejo. El día martes 04 de enero se iniciaron las votaciones para elegir la presidencia y durante todo el día se realizaron 8 votaciones sucesivas sin que ninguna de las candidaturas obtuviera la mayoría requerida (78 votos). Finalmente, el 05 de enero, en la 9ª votación, fue electa (78 votos) la constituyente María Elisa Quinteros (odontóloga y con un doctorado en Salud Pública), de Movimientos Sociales Constituyentes y, la vicepresidencia, quedó en manos del médico Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales (INN) y dirigente de las disidencias sexuales.

Es interesante analizar el proceso desde una perspectiva política, ya que quedaron fuera los conglomerados que se veían como más fuertes al inicio de la semana (Frente Amplio y Colectivo Socialista). Una errada elección de candidaturas y un peor manejo político marcaron la salida de estos grupos del poder en la Convención. Un evidente triunfo de sectores minoritarios en la CC, pero que lograron generar las alianzas necesarias. En definitiva, una nueva forma de entender las alianzas políticas en Chile, lejana a las clásicas coaliciones a las que nos tenía acostumbrada la política chilena; hay otros actores relevantes y eso se nota.

El desafío de la nueva Mesa Directiva será dirigir el proceso de deliberación y votación, lograr acuerdos y explicar el proceso a la ciudadanía. Un desafío nada de fácil y respecto del cual será necesario tener paciencia y una visión crítica constructiva.

El nuevo cronograma para un nuevo momento

Acorde a la nueva etapa del proceso de deliberación constitucional, no solo se necesitan nuevos liderazgos, sino que es necesario un nuevo énfasis en el trabajo constitucional. En efecto, los primeros meses fueron de instalación y con un fuerte énfasis en la legitimidad del proceso de deliberación y del propio órgano constituyente. En ese espíritu, se aprobó un cronograma inicial con un fuerte énfasis en las salidas a terrenos y las deliberaciones en regiones. Esa etapa se cumplió y con los resultados de las elecciones de noviembre y diciembre (en particular con la nueva composición del parlamento que comentamos en columnas anteriores) quedó claro que la exigencia social es acelerar el proceso y comenzar a mostrar resultados. Estamos en una etapa menos simbólica y más efectiva. Eso, me parece, está siendo entendido por les convencionales.

La semana Nº 26 (27 al 31 de diciembre) fue el momento para tomar decisiones y revisar el cronograma. El resultado es una nueva calendarización con un fuerte trabajo en la deliberación y votaciones de aquí a abril y, luego, una etapa de difusión en mayo-junio, que será paralela al importante trabajo de la comisión de armonización que trabajará en el mes de junio (a esta comisión le corresponderá revisar el texto final y hacer las correcciones pertinentes). Todo ello con vistas a tener un texto para ser sometido a plebiscito dentro del plazo de un año que le concede la Constitución.

El nuevo cronograma (publicado por la Convención) es:

Iniciativas populares constituyentes

20 de enero: Cierre de plazo de Iniciativas populares constituyentes

1 de febrero: Cierre de plazo de recolección de firmas de iniciativas populares constituyentes y de presentación de iniciativas convencionales

Deliberación y traslado a regiones

14-18 de febrero: Inicio de plenos deliberativos (votación de normas)

14-18 de marzo: Traslado de la CC a regiones

22 de abril: Finalización de plenos deliberativos (votación de normas)

27 de abril: Mesa Directiva entrega proyecto de Constitución y comienza proceso de armonización

Semanas territoriales

2-13 de mayo: Semanas territoriales para Difusión de Propuesta de Constitución

23 de mayo-3 de junio: Semana territorial para Difusión de Propuesta de Constitución

Cierre del proceso de armonización

6 de junio: Pleno General para entrega de Informe de Comisión de Armonización

7-13 de junio: Presentación de indicaciones a Informe de Comisión de Armonización

20-24 de junio: Votación de Propuestas de Armonización e Indicaciones Cierre

5 de julio: Finalización Plazo de funcionamiento de la Convención

¿Es posible que sean necesario ajustes? Sí, siempre es una posibilidad, pero lo importante es ver que les constituyentes están conscientes de lo ajustado de los tiempos y la necesidad de concentrarse en la deliberación de las normas constitucionales. Es tiempo de más trabajo y menos selfies.

Los avances en el proceso de participación ciudadana

En el nuevo cronograma se amplió el plazo para la presentación de iniciativas ciudadanas. El nuevo plazo de cierre para la recepción de iniciativas ciudadanas es el 20 de enero y las firmas de apoyo se recibirán hasta el 01 de febrero.

A la fecha ya se registran 576 propuestas (hace dos semanas informamos de 236) y están disponibles en la web de la Convención. La distribución de las iniciativas se mantiene y la mayor cantidad de iniciativas (228) corresponden a derechos fundamentales. Otra área temática que ha concitado gran interés es la de gobierno, donde ya existen 122 propuestas vinculadas con sistema de gobierno.

En la plataforma de la Convención Constitucional también se registran las propuestas de normas que están presentando les propios constituyentes. A la fecha, son más de 70 las propuestas de les constituyentes.

En este sentido, es importante tener presente que las comisiones comienzan a cerrar un exitoso proceso de recepción de audiencias públicas y se inicia la etapa de discusión y votaciones. Recordemos que cada comisión debe emitir un informe al pleno con las normas que se van aprobado. Las comisiones aprueban por mayoría simple de votos (la mitad más uno de sus miembros) las normas y el pleno las debe ratificar o rechazar por los 2/3 de sus integrantes. En caso de que el pleno rechace una propuesta de una comisión, esta vuelve al debate en la respectiva comisión, quien puede revisarla y volver a presentarla al pleno. Si no obtiene los votos en esta segunda oportunidad, se entiende rechazada (art. 94 Reglamento CC).

A qué debemos prestar atención

De aquí al 20 de enero lo central es el proceso de participación ciudadana a través de las iniciativas populares de normas. Les recuerdo que cada unos de nosotros/as podemos ser parte de este proceso, sea proponiendo normas y/o dando apoyo a las que nos interesa que sean discutidas por la Convención Constitucionales (podemos dar apoyo hasta 7 normas a través de la misma plataforma).

Santiago, 05 de enero de 2021