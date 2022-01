8ff93560d0

Deportes Avanza al Senado proyecto que obliga a los clubes a celebrar contratos con su rama femenina La iniciativa fue apoyada por toda la Sala de la Cámara de Diputados, lo que fue considerado como un paso sustantivo por las parlamentarias que impulsan la medida y las dirigentas de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. "Todas las que nos paramos en una cancha y en cualquier lugar, esperamos y merecemos lo mismo y hoy día no lo tenemos", indicó la presidenta de la Anjuff, Iona Rothfeld. Diario Uchile Jueves 6 de enero 2022 10:24 hrs.

Como un gran paso calificó la diputada Erika Olivera la decisión de apoyar de forma unánime en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que obliga a las sociedades anónimas que controlan los clubes de fútbol a celebrar contratos con sus jugadoras de la rama femenina. Para la legisladora que es una de las impulsoras de la iniciativa, se trata de “un primer gran paso que damos para venir a mejorar e igualar la cancha en todo lo que tiene relación con el fútbol femenino. Como ustedes vieron fueron 119 votos a favor. Hoy día nos queda una gran tarea y quiero aprovechar de hacer un llamado al Senado, porque queremos que este proyecto ojalá sea no sólo un proyecto, sino que sea una ley antes de que termine este periodo legislativo”. En ese mismo sentido se manifestó la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anfujj), Iona Rothfeld, quien se sumó al emplazamiento al Senado para tener una rápida tramitación de la propuesta legal. La representante recordó que “ya hace más de cinco años por todas las vías posibles tratamos de acercarnos a la profesionalización de nuestro deporte, hacia igualar la cancha, hacia tener las mismas condiciones o similares condiciones que nuestros colegas hombres. Hoy día gracias a las diputadas que nos acompañan y a todas las diputadas y diputados que votaron por unanimidad, nos acercamos tangiblemente a la profesionalización de nuestro deporte”. Rothfeld agregó que “ojalá en el Senado también podamos tener celeridad, tener estos apoyos que hace cinco años no teníamos porque no sabían que existíamos. Hoy día estamos dando un paso importante no solamente para las futbolistas, para las deportistas y para las mujeres. Porque todas las que nos paramos en una cancha y en cualquier lugar, esperamos y merecemos lo mismo y hoy día no lo tenemos”. Los alcances de la normativa La diputada y ex atleta Erika Olivera, se refirió a algunos de los detalles que plantea la propuesta presentada por ella y otras parlamentarias en el Congreso. Al respecto indicó que “lo que busca el proyecto es obligar a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales a establecer y contar con un contrato de trabajo para las mujeres que se dedican al fútbol profesional. Hoy día solo un cuatro por ciento de las mujeres que se dedican al fútbol femenino cuentan con un contrato de trabajo y un 83% de ellas no cuentan ni siquiera con un acuerdo, como en algunos casos ocurre”. Olivera precisó además que “hoy día lo que estamos buscando es justicia con algo que está establecido en el Código del Trabajo que respalda por ejemplo al fútbol masculino, pero que en el caso de las mujeres eso no se respeta. Y la radiografía que trajo el Departamento de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en conjunto con Anjuff, fue lo que hoy día nos permite tener un proyecto que avanza rápidamente y que esperamos que de aquí a que termine este periodo sea una ley”. (Imagen de portada: ANFP)

