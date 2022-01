La nave del olvido: una película necesaria sobre el derecho a la libertad de las mujeres mayores

Claudina (70) tiene la mirada apagada. Desde que falleció su marido, la rutina se ha asentado con fuerza en su vida y, para ella, sólo están los quehaceres domésticos y la ruralidad de Lautaro. Pero pronto, deberá abandonar su casa para irse a vivir con su hija y su nieto. Con ello, iniciará todo un viaje de autoconocimiento y liberación. También estrechará lazos con amigos olvidados y vivirá, junto con Elsa (65), su vecina, un amor genuino. Esa es la particular historia que propone la película La nave del olvido, largometraje escrito y dirigido por Nicol Ruiz Benavides, cuyo estreno nacional está fijado para el próximo 13 de enero. La cinta, que surgió como un proyecto de título, es el resultado de un largo periodo de trabajo. Su rodaje comenzó en 2016 y ya ha sido presentada en más de 60 festivales, siendo reconocida en certámenes de Estados Unidos, España y Corea, entre otros. Protagonizada por Rosa Ramírez Ríos y Romana Satt, la película relata una historia íntima y llena de emotividad, abordando temas como la libertad de las mujeres mayores y los mandatos de género. En ese sentido, la directora del filme, Nicol Ruiz Benavides, señaló que el largometraje expone un tema “necesario” para nuestra sociedad, que suele ser invisibilizado. “Esta película hace una invitación a las personas a mirar con otros ojos las disidencias, su propia libertad, sus propios tabúes. Es necesaria porque habla desde el lugar del cariño, que es algo que necesitamos en este país y en el mundo. Claudina es un personaje enternecedor. Van a tener la posibilidad de espiar su vida como un amigo, que es lo lindo de su personaje. Van a poder ver su proceso de liberación. Es una invitación para que nosotros mismos vivamos nuestras propias verdades”, dijo la directora. Según indicó Nicol Ruiz Benavides, esta historia surgió para saldar una deuda respecto de aquellas mujeres que no pueden liberarse de su rol social. “Nace desde la urgencia que tenía. Nace al ver a las mujeres de mi vida, cumpliendo su mandato femenino, este decreto patriarcal en el que tenían que ser madres, esposas y nunca cuestionaron ni se preguntaron por sí mismas. Nadie les daba esa posibilidad”, comentó. “Soy lesbiana, entonces, pensaba qué triste es ver a tantas mujeres silenciadas, tantas lesbianas invisibilizadas que no pudieron vivir su verdad por miedo al qué dirán. Entonces, la película nace como una respuesta a eso y ante un recordatorio sobre el vivir el espacio de la libertad con honestidad y compasión con el resto, porque el día en que eliges vivir la libertad, empiezas a elegir tu felicidad”, sostuvo la directora. La película posee distintas capas que llevan al espectador a empatizar con la historia de estas mujeres que deben someterse al juicio del pueblo. Así, en ese espacio normado, las amantes logran crear su propio universo. Allí cantan, bailan, festejan y sueñan. Pero, como telón de fondo, siempre está el qué dirán y uno que otro evento sobrenatural. “Es una película que cuenta una historia con mucha honestidad y sencillez”, afirmó la directora de la cinta. “Eso es lo que me encanta del cine, porque, para mí, el cine tiene que llegar a todo el mundo. Lo más lindo que tiene el arte es tomar estos temas complejos y contarlos de manera sencilla para que puedan llegar a todo el mundo”, indicó. Según adelantó la directora, la película también está repleta de guiños a Lautaro, su ciudad natal. “Mis referentes siempre son las personas que he conocido en mi vida. Está la música ranchera, los boleros. Esas letras que son bien viscerales. Tiene todo de Lautaro. Los paisajes, los vestuarios, los ovnis. Esta película está llena de mí y de este pueblo”, dijo. “Crecí en Lautaro y me fui a los 10 años, pero es un lugar que me marcó mucho, porque, cuando era chica, yo me di cuenta a los cuatro años que era lesbiana, pero era súper incómodo existir ahí, aunque es súper incómodo existir en general. Pero este pueblo tenía mucho del qué dirán, el deber ser para otros”, comentó. Nicol Ruiz Benavides también indicó que la película, pese a su mirada crítica, también alude a la esperanza e indicó que el personaje del nieto es fundamental: “Este personaje representa a las nuevas generaciones. En ellas deposito mucho mi fe, porque vienen reseteados de otra manera y no hay que salir del closet delante de ellos”. “Por eso también es un hombre. Quería que el nieto fuera un niño, porque también le tengo fe a estos nuevos feminismos, a esta manera de ver el mundo en donde hombres y mujeres somos iguales”, explicó la realizadora. Luego de su estreno nacional, la película La nave del olvido será exhibida a través de distintas plataformas digitales en Latinoamérica. Según adelantó la directora, la idea también es presentar la obra en localidades más pequeñas. Incluso, Lautaro. “Lo que más me interesa es poder compartir con la gente”, comentó. Nicol Ruíz Benavides es guionista y directora egresada de la Universidad Mayor. Ha trabajado como asistente de dirección en producciones como Kramer v/s Kramer, Prófugos, No y Aquí no ha pasado nada. En 2019 codirigió varios capítulos de la serie Los Carcamales. En la actualidad, escribe su próxima película: Cuando la lluvia no me toca.

