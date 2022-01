a6c920928e

Educación Colegio de Profesores rechaza decisión del Mineduc que ordena retorno presencial a clases obligatorio en marzo El presidente metropolitano del gremio, Mario Aguilar, indicó que si bien quieren retomar el funcionamiento del sistema escolar y superar la pandemia, eso no lo puede decretar el ministro del ramo, Raúl Figueroa. La autoridad anunció el fin de semana que de no volver a las salas, se aplicarán multas a los establecimientos y a los padres de los estudiantes. Diario Uchile Lunes 10 de enero 2022 12:34 hrs.

Rechazo provocó la decisión anunciada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, de hacer obligatorio el regreso a clases a partir del próximo 2 de marzo y de aplicar multas de hasta 54 millones de pesos (1.000 UTM) a los establecimientos y apoderados que no cumplan con la medida. Según Figueroa, la decisión se adoptó a raíz del avance del proceso de vacunación en el país, así como los datos que dejó el retorno presencial en algunos colegios durante el 2021. La determinación fue criticada por el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien indicó que la posición de Figueroa está absolutamente fuera de sintonía con lo planteado desde el propio Gobierno respecto al riesgo que representa para la población la variante ómicron del Covid 19. “Esa total desconexión con la realidad lo hace llegar a estos bochornos como el que en los mismos días en que el ministro de Salud está alertando sobre la variante ómicron, está diciéndonos que podríamos llegar a 6 mil o más contagios durante el verano, en los mismos días Figueroa parece no haber escuchado lo que dijo el ministro Paris y dice una cosa absolutamente contradictoria con los anuncios”, indicó el dirigente. El representante del gremio docente agregó que “la verdad es que ya a estas alturas Figueroa no sorprende, porque esa pretensión de imponer, esa pretensión autoritaria de obligar a las familias la ha tenido desde el primer día de la pandemia. Y por supuesto, eso ha sido un fracaso absoluto para él, no le ha resultado nada durante todo este tiempo”. Aguilar precisó que “yo le quiero decir al ministro Figueroa que nosotros queremos volver a clases presenciales y queremos retomar nuestra vida normal, queremos que el sistema escolar vuelva a funcionar con plena normalidad lo más pronto posible, ojalá en marzo. Por supuesto que queremos recuperar nuestra vida, queremos recuperar el funcionamiento del sistema educacional a plenitud, queremos que nuestra vida como país vuelva a estar en una condición de normalidad y por supuesto que queremos superar la pandemia. Pero eso no lo va a decretar Figueroa. Eso es lo que este caballero no entiende”. Además comentó que “felizmente lo que diga Figueroa es totalmente irrelevante, porque independiente de lo que él decrete porque si en marzo las familias no tienen confianza, en marzo las familias no sienten seguridad respecto al resguardo de la salud de sus hijos, sencillamente no van a mandar a sus hijos al colegio”. Aguilar recordó que “nosotros ya hemos recuperado la presencialidad en más del 90 por ciento de los colegios del país. mis colegas ya están funcionando presencialmente desde el año 2020. Pero menos de la mitad de las familias confió en las medidas implementadas por el ministro Figueroa y sencillamente no enviaron a sus hijos a los colegios”.

