Nacional Dirigente de camioneros acusa a Presidente Piñera de haber pedido el paro de camioneros en 2020 para impulsar Ley Juan Barrios Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, indicó que la movilización fue solicitada por el propio mandatario, según habría comentado Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. Desde el Gobierno negaron la afirmación. Diario Uchile Miércoles 12 de enero 2022 14:30 hrs. Me Gusta Compartir

Habría sido el propio Presidente Sebastián Piñera el que solicitó a los camioneros la paralización de actividades que se registró entre fines de agosto y principios de septiembre de 2020 con el objetivo de impulsar 13 proyectos de ley en el Parlamento, entre ellas la denominada Juan Barrios y de control de armas, todo por la situación de violencia que se registra en la Región de la Araucanía. Así lo afirmó a su salida de un encuentro con el Presidente electo Gabriel Boric, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, quien señaló que así lo planteó el presidente de otro de los gremios que reúne a los empresarios del sector, Sergio Pérez. En conversación con Mega, Araya indicó que ellos no adhirieron a la movilización “porque ese paro, para que sepa usted, por palabras del presidente de ellos, se lo pidió el Gobierno para que hubiera la ley Juan Barrios, para que hubiera la ley de armas, todas las leyes que todavía no salen. Al final, ese paro, el control lo tomaron los choferes”. La acusación provocó reacciones desde el Gobierno, donde el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavéz, descartó estas afirmaciones. “No… no que yo sepa, no ha sido necesario. Nosotros aprobamos (la ley) Juan Barrios después de un trámite larguísimo, estamos aprobando hoy día la ley de control de armas. Yo mismo participé en la última comisión mixta con el presidente Álvaro Elizalde, donde llegamos a los últimos acuerdos. Nosotros estamos impulsando hace mucho tiempo toda la agenda de seguridad, no ha sido requerida ninguna movilización”, comentó Pavéz. Mientras, el senador Pedro Araya, indicó que “sin duda que es muy grave la denuncia que se ha conocido en la cual se señala que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, les habría pedido a los camioneros paralizar con el objeto de sacar adelante la denominada Ley Juan Barrios”. El parlamentario agregó que “este es un hecho de la mayor gravedad que exige una explicación clara del Presidente de la República dado que no puede ser que el Presidente de la República haya propiciado un paro de camioneros. Esto atenta contra el normal funcionamiento del país e incluso el propio Presidente de la República de haber incurrido en este acto, claramente está faltando a sus deberes como Presidente”.

