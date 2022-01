Alcalde Gonzalo Montoya por delincuencia: “Aquí el Gobierno ha estado absolutamente ausente”.

Hay un Estado y un Gobierno totalmente ausente en materia de seguridad, estima el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, uno de los diez ediles de la Región Metropolitana que firmó una carta entregada hace algunos días al Ejecutivo donde plantean que los niveles de delincuencia han aumentado de manera significativa. Esto ya que en los primeros 10 días de este 2022 se conocieron 25 homicidios en diferentes comunas de Santiago y en Valparaíso, algunos de ellos donde se dispararon más de un centenar de tiros en contra de dos personas en la comuna de El Bosque, en la zona sur de la capital. El documento, entregado en la oficina de partes del Palacio de La Moneda, fue criticado por las autoridades del Ministerio del Interior que la calificaron como una maniobra política. Incluso, el titular de esa repartición, Rodrigo Delgado (ex alcalde de Estación Central), criticó a los ediles que suscribieron la misiva, respaldó el trabajo policial y acusó que los firmantes ni siquiera asisten a reuniones de coordinación para enfrentar el problema de la delincuencia. Al respecto, Montoya indicó que durante largo tiempo sí acudieron a los encuentros, pero que “en realidad, de resolutivo no tiene absolutamente nada”. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el alcalde comentó que “vamos a esas reuniones los alcaldes y alcaldesas a escuchar lo bien que lo que está haciendo Carabineros en el actuar del día a día y en realidad yo vengo diciendo en ese espacio, hace tres años vengo denunciando el lanzamiento de fuegos artificiales en las poblaciones de mi comuna, vengo solicitando más dotación, venimos advirtiendo de situaciones que entendemos que son de extremada relevancia y en realidad no ha habido ningún cambio. Entonces, para ir a reunirnos dos horas a escuchar y a mirarnos el ombligo, yo no estoy disponible”. En el caso de su comuna, Montoya indicó que se ha hecho un trabajo para mejorar las condiciones del territorio, por ejemplo recuperando espacios para las áreas verdes, la cultura y de instalación de luminarias, pero que el despliegue y la dotación policial es resorte exclusivo del Gobierno que sostuvo ha estado ausente para resolver sus dificultades. “Nosotros tenemos un trabajo con la comisaría, con nuestros oficiales, pero es una coordinación local. Nosotros muchas veces vamos a nuestros territorios, nos reunimos con nuestros vecinos, pero es una coordinación entre nosotros. Aquí el Gobierno ha estado absolutamente ausente”, subrayó. Para el jefe comunal “lamentablemente el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, no solamente no cumplió su promesa de más seguridad, sino también está entregando un gobierno con altos índices de delincuencia en una situación a nuestro juicio catastrófica, en números que no habíamos visto nunca y que nos preocupan”, problemática que será endosada a la administración de Gabriel Boric. Montoya sostuvo que en las coordinaciones directas con los oficiales de la comisaría emplazada en la comuna, lograron que les enviaran un grupo de 20 carabineros de práctica de la Escuela de Suboficiales lo que fue conseguido a raíz de una gestión del mayor y el propio alcalde de Macul. “Aquí claramente hay un problema de gestión donde para el Gobierno es más importante cuidar un pedazo de plaza en el centro de la ciudad, que disponer de dichas policías, por ejemplo para desbaratar las bandas de narcotráfico en la población Santa Julia que hacen y deshacen todas las noches lanzando fuegos artificiales y nadie hace nada”, cuestionó el alcalde. Este avance de las bandas de narcotráfico permite que “en las poblaciones llegan con ayudas sociales, les compran los remedios a los adultos mayores, en pandemia nosotros veíamos como entregaban cajas de mercadería, como hacen fiestas de Navidad para los niños, o sea, como compran el silencio de la población en desmedro de un Estado que está absolutamente ausente”. Por eso planteó que es necesaria una coordinación concreta entre el Gobierno central y los municipios, algo que se pudo hacer durante la gestión de la ex subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, para enfrentar los funerales narco. “Se logró tener un protocolo de funerales narco que los alcaldes y alcaldesas podemos aplicarlo y que al menos en nuestra comuna de Macul ha tenido un éxito tremendamente relevante. Cada vez que hay un funeral narco yo tomo el teléfono o nuestro director comunica a la subsecretaría o a la Fiscalía correspondiente y se aplica un protocolo donde hay presencia policial, donde se logra la tranquilidad de nuestras comunidades. Pero eso es porque hubo un compromiso de la subsecretaria para poder resolver esto”, puntualizó. El edil dijo esperar un trabajo más colaborativo con las próximas autoridades, al tiempo que emplazó a la administración saliente del Presidente Sebastián Piñera a no abandonar la agenda de seguridad en los días que quedan de su Gobierno para que la violencia y la delincuencia no se normalicen en el país.

