Justicia, utopía y militancia: Teatro Los Barbudos repone trilogía de obras sobre política y memoria

Luego de haberse presentado en Europa, Teatro Los Barbudos repone su trilogía “Justicia, utopía y militancia” entre el 20 y 28 de enero en Chile. La trilogía nace en 2013 con la obra Yo maté a Pinochet, luego El país sin duelo en 2018 y finaliza con El hombre que devoraba a las palomas, estrenada en 2021. Las tres piezas, escritas y dirigidas por Cristian Flores develan el estado de memoria y justicia en nuestro país ante los delitos contra los derechos humanos cometidos en dictadura y democracia por agentes del Estado. Desde sus inicios en 2008, la compañía Teatro Los Barbudos –que nace como Teatro Errante en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile– ha desarrollado un trabajo en torno al teatro político y popular. “Hay una necesidad de respuestas que el relato de la memoria, que se construyó desde la transición democrática, no nos da y no es suficiente para comprender la sociedad y sus demandas actuales. Sumado a la cultura de impunidad que perdura hasta el día de hoy, permite que olvidemos lo que ha pasado porque no fuimos capaces de hacer justicia en su momento. La justicia es clave para que la memoria no desaparezca”, plantea Flores El hombre que devoraba a las palomas nace a partir del caso real de un joven asesinado por agentes del Estado chileno en plena democracia. El protagonista de la obra, Arturo (interpretado por Cristian Flores), se esconde en una copa de agua preparándose para salir y cumplir con su promesa de venganza. Pero una noche de toque de queda, aparece Alicia (interpretada por Carla Casali), quien, siguiendo unas palomas, encuentra este lugar para esconderse y pasar la noche. Luego de su estreno en Francia y en Chile en 2021, se montará el 24 y 25 de enero en Matucana 100 en el marco del Festival Santiago Off. Protagonizada por Carla Casali, Tamara Ferreira y Marcela Millie, El país sin duelo gira en torno a la militancia femenina en la época de Dictadura y la violencia política sexual ejercida contra las mujeres en centros de tortura. En la obra, la hija es visitada por su madre y su abuela luego de enterarse de la muerte de una antigua militante política. A partir de este viaje, comienzan a aparecer secretos ocultos durante décadas. La hija añora saber más, sin embargo, estas dos mujeres quisieran nunca revelar más información. Las funciones serán del 20 al 23 de enero en el Teatro del Puente en el marco del Festival Santiago Off. Yo maté a Pinochet es un monólogo íntimo que pone en relieve cómo la memoria permite un ejercicio crítico de evaluación del presente. Manolo (interpretado por Cristian Flores), un ex combatiente de un grupo revolucionario, narra el reencuentro con personas de su pasado a las que les revela, impulsado por la nostalgia y por el deseo de darle sentido a sus decisiones y a sus pérdidas, que él mató a Pinochet. Una puesta en escena honesta y sencilla que oscila entre el humor y la emoción, la cotidianeidad y la militancia, la ilusión y la frustración de una lucha invisible. Desde su estreno en 2013, el montaje se ha presentado en importantes escenarios y festivales de Europa y Sudamérica y ahora regresa al sur del mundo para participar en el Festival Cielos del Infinito el 28 de enero. Coordenadas El hombre que devoraba a las palomas

24 y 25 de enero a las 19:00 horas en Matucana 100

Entradas bajo sistema “Paga lo que puedas”: $3.000, $5.000, $7.000 El país sin duelo

Del 20 al 23 de enero a las 18:00 horas en Teatro del Puente

Entradas bajo sistema “Paga lo que puedas”: $3.000, $5.000, $7.000 Yo maté a Pinochet

28 de enero a las 20:00 horas en Teatro Municipal José Bohr (Punta Arenas), Festival Cielos del infinito.

Entrada gratuita.

