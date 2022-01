61d2cafd14

Lanzan campaña digital para continuar creando Jardines Sanadores en los hospitales públicos del país "Para seguir sanando" se llama la campaña de recolección de fondos de Fundación Inspira que crea Jardines Sanadores en recintos públicos de salud en el país. Son 40 los hospitales que están en lista de espera de un Jardín Sanador para sus instalaciones. La iniciativa incluirá, además, la incorporación de "voluntarios digitales", para que estos compartan y potencien a través de sus redes sociales la captación de nuevos socios, que podrán donar un monto único o cuotas mensuales. Jueves 13 de enero 2022

Hasta el 16 de enero próximo se extenderá la colecta digital de la Fundación Inspira que busca recaudar fondos para seguir recuperando áreas verdes dentro de hospitales y centros de salud públicas -reformándolas con estándares internacionales- y así crear espacios de sanación física y mental para el personal médico, pacientes y visitantes. La primera colecta de la Fundación Inspira se enmarca en su décimo aniversario al servicio de la comunidad. Desde 2012 su misión es rescatar áreas verdes – principalmente dentro de los hospitales- donde antes sólo existían espacios abandonados y descuidados, para transformarlos en Jardines Sanadores que activan los sentidos, favorecen un mejor ánimo y contribuyen al proceso de recuperación. A la fecha ya suma dieciséis de estos espacios terapéuticos. En tiempo de pandemia, los funcionarios de la salud han agradecido estos espacios, considerando sus largas y extenuantes jornadas de trabajo. La crisis sanitaria los ha expuesto a una gran sobrecarga emocional, la incertidumbre y el estrés que conllevan la sobre exigencias del sistema de salud ha puesto en riesgo la salud mental de los funcionarios. A la fecha son 40 los recintos asistenciales en lista de espera por un Jardín Sanador. Colecta online La Fundación Inspira se financia exclusivamente a través del aporte económico de socios particulares y empresas, además del trabajo de voluntarios. Este año para continuar con la construcción de los Jardines Sanadores, se hizo necesario realizar, por primera vez, una colecta. La recaudación será enteramente digital, para facilitar la materialización de los aportes. La campaña contará, además, por primera vez, con la colaboración de voluntarios digitales, que compartirán y potenciarán la iniciativa a través en sus redes sociales. El objetivo es recaudar fondos y motivar la incorporación de nuevos socios, que podrán donar un monto único o cuotas mensuales. Como aún existe una larga lista de espera de hospitales que necesitan imperiosamente de su propio Jardín Sanador, la Fundación Inspira hace un llamado a inscribirse como un colaborador permanente en el link: https://inspira.donando.cl/voluntarios Durante el 2021, más de 40 hospitales le solicitaron a la Fundación Inspira su intervención, por lo que se está trabajando con fuerza para que cada proyecto encuentre apoyo de empresas y colaboradores. Centros de Salud con Jardines Sanadores de Fundación Inspira Hospital del Salvador

Hospital Luis Calvo Mackenna

Hospital Roberto del Río

Hospital Antiguo San José

Coaniquem

Pequeño Cottolengo

Colegio Santa Lucía (niños total o parcialmente ciegos)

Hospital de Urgencia Asistencia Pública -Posta Central (2021)

Hospital JJ. Aguirre (2021)

Hospital Roberto Del Río (desarrollo de plan maestro en 2021) Científicamente comprobado A los jardines sanadores también le llaman la píldora verde. Avalados por varios estudios científicos, estos espacios en recintos hospitalarios son una tendencia mundial en alza, siendo sus referentes lugares como Canadá, Estados Unidos y Europa. Las primeras referencias sobre el uso de jardines como parte de alguna terapia de rehabilitación provienen del antiguo Egipto. Luego, en los siglos XIX y XX se empezaron a usar en los sanatorios de salud mental, por lo que se instalaron ruedas en las camas para sacar a los pacientes a los jardines. Lo anterior en el convencimiento en la práctica de que el contacto con la naturaleza sana. En 2019, The New York Times publicó el estudio del neurólogo británico del Dr. Oliver Sacks, que entre sus conclusiones destacó: “En 40 años de practicar la medicina, he descubierto que solo dos tipos de ´terapia´ no farmacológica tienen una relevancia especial para los pacientes con enfermedades neurológicas crónicas: la música y los jardines”. Tim Beatley (2011), investigador de la Universidad de Virginia ahondó en el concepto de la biofilia, definiéndola como aquella imperiosa necesidad que tiene el hombre de interactuar con la naturaleza: “Solo el ambiente natural suscita el asombro y la fascinación que cada ser humano reclama en su vida; moviliza un significado y una experiencia que ninguna otra mercancía o fenómeno puede proporcionar”. La propia Asociación Norteamericana de Horticultura Terapéutica ha definido estos Jardines Sanadores como espacios que buscan generar estados de relajación y calma, que estimulan el sistema inmunológico. Entre otros múltiples papers al respecto, destaca el estudio del investigador sueco Robert Ulrich a pacientes del Hospital de Pensilvania, a quienes se les había extirpado la vesícula biliar. Aquellos que podían ver el jardín en el postoperatorio tuvieron menos días hospitalizados y disminuyeron el uso de analgésicos. https://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2022/01/Fundación-Inspira.mp4

