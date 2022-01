Orquesta Clásica Usach regresa en vivo con David del Pino como nuevo director titular

Fueron casi dos años exactos. La última vez que la Orquesta Clásica Usach se presentó ante un grupo de espectadores fue el jueves 16 de enero de 2020, en la Gala del Roto Chileno del tradicional Barrio Yungay. Luego, la pandemia del coronavirus remeció los planes del mundo entero y el trabajo de la agrupación se volcó hacia conciertos de cámara que fueron difundidos a través de la televisión y plataformas digitales, pero esa distancia con la audiencia llegó a su fin.

Con su formación completa, la Orquesta Clásica Usach volverá a tocar ante el público y lo hará con un nuevo director titular, David del Pino Klinge, en tres ocasiones consecutivas: el martes 18 de enero en el Internado Nacional Barros Arana, en Santiago; el miércoles 19 en la Iglesia del Niño Jesús de Praga, en Independencia; y el jueves 20 en el frontis de la ex Fábrica Sumar, en San Joaquín. La itinerancia es financiada por el Programa de Apoyo a Orquestas Profesionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En cada uno de esos conciertos se conjugarán conocidas piezas de la música sinfónica europea con el repertorio chileno de raíz popular. Por una parte, la agrupación abordará la Pavana de Gabriel Fauré (1845-1924), el primer movimiento de la Sinfonía No. 35 “Haffner” de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), el primer movimiento de la Sinfonía Nº 5 de Ludwig van Beethoven (1770-1827) y las Danzas húngaras número 1, 3 y 6 de Johannes Brahms (1833-1897). Por otra, interpretará dos piezas de Sergio “Tilo” González (1952), baterista y fundador del grupo Congreso, que fueron arregladas y estrenadas por la Orquesta Usach en 2018, bajo el título Músicas retocadas: “Andén del aire” y “Danza de la gallina”.

Con la Orquesta Clásica Usach, en tanto, ha mantenido una conexión especial: fue su director titular entre 2009 y 2012 y desde entonces ha sido un invitado habitual para sus conciertos, donde además ha estrenado y grabado obras de compositores chilenos. “Durante todo el tiempo que no he sido titular hemos tenido una relación musical fluida, con muchos puntos exitosos en el camino”, explica. “En realidad, siento que nunca me he separado de esta relación con la Orquesta Usach, así que por supuesto que es motivo de alegría saber que vamos a estar otro periodo juntos, con las mismas perspectivas de desarrollar tanto lo artístico como lo social y educativo”.

En esa línea, David del Pino afirma que el principal objetivo de esta nueva etapa será “ampliar nuestra base de público, porque las ciudades cambian y, en nuestro caso, vivimos en un espacio donde la migración ha planteado nuevos desafíos de integración. Sin olvidar a las personas que pertenecen a la Usach, que son uno de nuestros destinatarios primordiales, tenemos que involucrar a toda la comunidad del área geográfica de la Universidad. Las otras prioridades tienen que ver con lo que siempre hemos hecho: lo educativo, la difusión y mantener el buen nivel artístico de la Orquesta Usach, que es una marca registrada desde hace unos 10 ó 15 años”.

En cuanto a la reunión entre la Orquesta Usach y el público presencial, asegura que será “una experiencia excitante” para ambas partes: “No tengo la menor duda de que el reencuentro feliz y energético por ambas partes va a ser inmediato. Además, estamos llevando un programa especialmente variado, con obras que tienen cierto simbolismo, tanto en lo alegre como en lo dramático, en lo nacional y lo emotivo. El menú será fácil de digerir y es de lo que se trata en estos momentos de reencuentro”, dice.