Subsecretaria Valenzuela: “Estamos trabajando arduamente en poder plantear un plan a la brevedad para abordar una nueva variante”

8.270 nuevos casos de covid-19. La preocupante cifra se registró este viernes, posicionándose como la más alta en 223 días. Ante el actual escenario, al subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, aseguró que la situación epidemiológica del país se encuentra controlada y que con cifras por sobre 30 mil casos diarios podría comenzarse a hablar de un desbordamiento de la capacidad de atención. De todas maneras, la autoridad sanitaria afirmó que se trabaja en un plan para enfrentar la variante ómicron. “Estamos en una situación de preparación total, estamos trabajando arduamente en poder plantear un plan a la brevedad para abordar una nueva variante, pero con distintas manifestaciones a otras variantes”, consignó Emol. En esa línea, Valenzuela afirmó que se está preparando “la red asistencial, la atención primaria, puntos de testeos dentro de los Cesfam, camas básicas, camas para mayor gravedad y UCI. Por lo tanto, estamos viendo distintos escenarios”. La subsecretaria de Salud Pública también hizo hincapié en no confiarse respecto de la variante ómicron, pues aun no se puede hablar si es severa o no es severa, ante lo cual llamó a la población a mantener las medidas de autocuidado. “El llamado es a que nos cuidemos, nos protejamos, porque no podemos hablar que la variante es más suave. Nadie se debe sentir ganador del virus, si no que por el contrario, recibamos que podemos ser afectados y no sabemos si vamos a ser afectados de forma grave o nuestros seres más queridos”. Según proyecciones de las propias autoridades sanitarias, los casos diarios de coronavirus podrían alcanzar los 30 mil, cifra suficiente para colapsar el sistema de salud. De hecho, desde el Colegio Médico no han descartado establecer nuevas cuarentenas para evitar llegar a un escenario como ese.

