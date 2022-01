b15e204bea

Covid-19 Balance Covid: Minsal reportó 9.284 casos nuevos de contagio, el peak máximo registrado el 2021 La Ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, extendió su preocupación por esta alza sosteniendo que si bien el aumento de casos no se está reflejando en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, las conductas de autocuidado se están relajando. Maria Luisa Cisternas Sábado 15 de enero 2022 11:27 hrs.

La autoridad sanitaria actualizó las informaciones respecto al Covid-19 reportando este sábado 15 de enero 9.284 casos nuevos de contagio de los cuales 4.714 corresponden a personas sintomáticas y 1.369 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.867.101. De ese total, 41.895 pacientes se encuentran en etapa activa mientras que los casos recuperados son 1.779.749. De acuerdo a la información proporcionada por el DEIS, se reportaron 21 defunciones durante las últimas 24 horas. Así, el número de fallecidos por razones asociadas al virus asciende a 39.376 en total. A la fecha, 421 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos de las cuales 352 están con apoyo de ventilación mecánica. Respecto a la Red Integrada de Salud, existe un total de 291 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 94.825 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 28.348.394 analizados a nivel nacional. La positividad arrojada en las últimas 24 horas, en tanto, es a nivel nacional de 9,08 por ciento y en la Región Metropolitana es de 8,69 por ciento. Con respecto a las Residencias Sanitarias, hay disponibles 47 recintos de hospedaje con 4.388 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 89 por ciento quedando un total de 366 camas disponibles para ser utilizadas. La Ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, extendió su preocupación debido a que durante la jornada se supera la cifra más alta registrada el 2021. No obstante, subrayó que este aumento no se está reflejando en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI. “Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos el lunes recién pasado, sobre que posiblemente superaríamos la cifra máxima de casos nuevos que se habían registrado en el país. Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de COVID-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se habían presentado el 9 de abril del 2021, 9.171 casos positivos. Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá”, manifestó. En ese sentido, la autoridad enfatizó en que “el avance en la cobertura de vacunación y la administración de la dosis de refuerzo está demostrando que las vacunas son efectivas y disminuyen los riesgos de enfermar gravemente y fallecer por el virus. No obstante, nuestras conductas de autocuidado se están relajando y ahora más que nunca hay que mantener las medidas preventivas, ya que los casos aumentan rápidamente y estamos en presencia de la variante Ómicron”.

