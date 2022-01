En dos comisiones: Persisten dudas del Senado para despachar a Sala el proyecto de Pensión Garantizada Universal

Durante esta jornada la discusión por la Pensión Garantizada Universal (PGU) impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera tomó gran relevancia de la agenda legislativa del Senado. Por una parte, la Comisión de Trabajo y Previsión Social votaría en particular la iniciativa que permite establecer el beneficio, mientras que la Comisión de Hacienda abordaría el proyecto que permitiría su financiamiento. Este martes, y luego de la aprobación en general de la iniciativa durante la tarde del lunes, la Comisión de Trabajo continuó con la discusión del proyecto de ley que reemplazaría el Pilar Solidario por una Pensión Garantizada Universal para votarla en particular. Sin embargo, aquello no ha sido posible ya que, formalmente, el Ejecutivo aún no ha ingresado estas indicaciones. El Ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, participó en la comisión vía telemática y compartió un borrador de las indicaciones que serían presentadas por el Gobierno, mientras que a través de un comparado se dieron a conocer todos los cambios a la iniciativa que, según sostuvo Melero, serán presentados durante la jornada de hoy para proceder a la votación. Durante la sesión que se dividió en dos espacios, los parlamentarios en conjunto con el Ministro Melero; la asesora en materia de previsión social, Mónica Titze; la Intendenta de Regulación de Prestadores Públicos y Privados, Ursula Schwarzhaupt; y el director del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado, revisaron el borrador del texto y afinaron las indicaciones que serían presentadas, según Melero, de manera formal durante la tarde de este martes. Entre algunas de las más destacadas, desde el Ejecutivo aseguraron que están dispuestos a ampliar la cobertura de las pensiones de invalidez desde el actual 60% al 80% de la población. Además, también afirmaron que repondrán una indicación, que fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados, que sostiene que las personas pueden acceder a una renta vitalicia desde las UF3 -cerca de $93.301- que bajaría el valor actual fijado en la Pensión Básica Solidaria que actualmente es de $176.096, lo que facilitaría el acceso a esta modalidad. En esa línea, la senadora de la Democracia Cristiana y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, Carolina Goic, valoró la decisión del Ejecutivo que permitiría “ampliar la cobertura para los pensionados de invalidez que quedaban solamente hasta el 60% de la población más vulnerable. Eso se ha aumentado hasta el 80%”, y sostuvo que “es un cambio que tiene que ser visado por el Consejo Consultivo Previsional, y durante la tarde deberíamos tener la indicación formal con la respuesta del Consejo”. Mientras que en el transcurso de la sesión de la Comisión de Trabajo, el senador Juan Pablo Letelier emplazó al Ministro Melero por la poca claridad que existía en algunas de las indicaciones y criticó la postura del Gobierno, ya que aseguró que discrimina a las personas que reciben una indemnización por ser víctimas de la prisión política o tortura durante la dictadura militar, materia que estuvo ausente en el borrador de las indicaciones presentadas por el titular de Trabajo y Previsión Social. “La propuesta del Presidente Piñera aún tiene dos dificultades. Por un lado, el del financiamiento. No está plenamente financiado. Hay una regla de oro: a gastos permanentes, ingresos permanentes, y el Gobierno no está cumpliendo. Y por otro lado, en los beneficiarios, el Gobierno mantiene una discriminación odiosa”, aseguró el parlamentario. Y detalló que la propuesta del Ejecutivo “excluye del derecho de la pensión básica garantizada a los familiares de las víctimas de la represión de la dictadura, en particular quienes son beneficiarios de las pensiones Retting y Valech que, más que una pensión, es un pago de una indemnización por el daño que le causaron a su familiar. Esperamos que el Gobierno deje de lado esta discriminación odiosa para poder, entre todos, respaldar este proyecto y permitir que se pague, a partir de febrero, los primeros beneficios”, manifestó Letelier. En ese sentido, el Ministro Patricio Melero respondió que “la posición del Ejecutivo es acoger todas las propuestas que se han señalado, y en ésta no innovar y mantener los criterios que desde 2008 quedaron establecidos para el tratamiento de este grupo que hoy es de 93.989 personas”. Las medidas con las que Hacienda pretende aumentar el ingreso fiscal Mientras que en forma paralela y luego de intensas negociaciones, el Ministerio de Hacienda presentó una serie de modificaciones tributarias que buscan financiar la creación de la Pensión Garantizada Universal, con un costo cercano al 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ante la Comisión de Hacienda del Senado, el titular de la cartera, Rodrigo Cerda, aseguró que estos ajustes permitirían recaudar el equivalente al 0,67 puntos del PIB, a través de los cambios en la sobretasa a los bienes raíces de alto valor, la tributación de las patentes mineras, un nuevo gravamen para los vehículos de alto valor, el término del beneficio para los retiros de excedentes de libre disposición, entre otros aspectos. Al exponer las modificaciones presentadas por el Ejecutivo, Cerda aseguró, en relación a las patentes mineras, que se pretende aumentar el plazo de duración de las patentes de exploración de dos a cuatro años, mientras se eliminaría la posibilidad de renovación. En esa línea, aumentaría el monto de 1/50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por hectárea de terreno -que representan cerca de $1.089- a 3/50 UTM, que sería un aproximado a $3.267 al valor de hoy. Sobre las patentes de explotación de la minería, en los ajustes presentados por Hacienda se mantiene la duración indefinida y el valor de las patentes que actualmente ya han sido entregadas se mantiene para las que demuestren trabajo. Sin embargo, el valor aumenta en las patentes no metálicas al nivel de la metálica a 1/10 UTM, que representaría cerca de $5.444. Y en relación a los valores de las patentes de explotación, se propuso la creación de una escala progresiva para las concesiones que no demuestren trabajos durante el transcurso de los años. Si estas modificaciones son aprobadas, al implementarse esta escala progresiva se podría aumentar la recaudación desde 60 millones de dólares a 430 millones de dólares, y 300 de ellos corresponderían a recaudación del Gobierno Central, mientras que otro porcentaje sería recibido por los municipios y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Y en relación a los bienes raíces de alto valor, los ajustes expuestos por el Ejecutivo proponen aumentar la tasa para este tipo de propiedades de un avalúo fiscal superior a los 900 millones de pesos, y pasarían de la tasa actual de 0,275% a 0,425%. Este aumento, a juicio de Hacienda, permitiría recaudar unos 126 millones de dólares. Además, el Ministro Cerda también explicó que otro ajuste se relaciona a la eliminación de la exención tributaria a los contratos de leasing financiero, a la disminución del crédito por compras de activos fijos y a la creación de una nueva tasa sobre los bienes de lujo. Presidente Piñera: “Tengo la esperanza de que el Senado va aprobar estas leyes esta semana” Luego de una actividad en el Palacio de La Moneda, Sebastián Piñera destacó el avance en materias de pensiones que ha realizado durante su actual Gobierno y aseguró que la PGU nace para apoyar al resto de los pensionados que no reciben apoyo de la Pensión Básica Solidaria o del Aporte Previsional Solidario. “Quiero recordar que nosotros teníamos un compromiso muy especial con los adultos mayores y por eso iniciamos la reforma previsional, (donde) la primera etapa fue fortalecer el pilar solidario (…) En los primeros años de nuestro Gobierno, nosotros aumentamos la Pensión Básica Solidaria en un 50% y el Aporte Previsional Solidario en un 70%. Probablemente (son) los aumentos más grandes que hayan ocurrido en la historia de nuestro país y beneficiamos a 1,7 millones de chilenos y chilenas, los más vulnerables. Pero teníamos una deuda pendiente con el resto de los pensionados, especialmente con las mujeres y con la clase media. Y a eso apunta la Pensión Garantizada Universal”, expuso el Mandatario. Además, Piñera también se refirió a la discusión que continúa en el Senado y afirmó que las negociaciones en el Parlamento siguen en pie, lo que permitiría la aprobación y posterior promulgación de este proyecto de ley. “En estos instantes, estamos afinando los últimos acuerdos en el Senado para la Pensión Garantizada Universal y para el financiamiento responsable de esa pensión. Tengo la esperanza de que el Senado va aprobar estas leyes esta semana, que pueda ser ley de la República la próxima semana y así poder pagar la Pensión Garantizada Universal en el mes de febrero. Hemos conversado con varios senadores y estoy optimista que vamos a llegar a buen puerto”, expresó.

