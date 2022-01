83ce653487

Nacional Diputados RN piden sesión especial tras recrudecimiento de violencia en la Araucanía y solicitan decretar "Estado de Sitio" "Necesitamos darle seguridad a la gente para que trabaje, para que vaya incluso de turista y poder tener tranquilidad en cada uno de los lugares", aseguraron los parlamentarios. Diario Uchile Miércoles 19 de enero 2022 16:20 hrs.

Los diputados de Renovación Nacional, liderados por los representantes de la Región de la Araucanía, Miguel Mellado y Jorge Rathgeb, anunciaron hoy que presentaron una solicitud a la mesa de la Cámara de Diputados para realizar una sesión especial el próximo martes 25 de enero a fin de “discutir las medidas dispuestas por la autoridad gubernamental para hacer frente a la violencia en el marco del estado de excepción constitucional dispuesto en la macrozona sur”. Asimismo, en el texto, los parlamentarios mencionan que “se encuentran analizando la pertinencia de avanzar a un estado de sitio en las provincias de Arauco y Malleco, dada la magnitud de la amenaza para la vida y la integridad personal de sus habitantes”. Frente a la solicitud, el diputado Mellado explicó que “ante los hechos que sucedieron en el asesinato ayer del parcelero Joel Ovalle, como bancada hemos tomado la determinación de pedir una sesión especial de la Cámara de Diputados este martes 25 de enero, para darle a la ciudadanía lo que la bancada requiere, en respaldo a los parlamentarios de la Araucanía, que es darle seguridad a la gente para que trabaje, para que vaya incluso de turista y poder tener tranquilidad en cada uno de los lugares”. “Lo que ayer sucedió es tremendo, terrible, y queremos pedirle al Gobierno que de una vez por todas el Estado de Excepción Constitucional pase a ser Estado de Sitio, porque el Estado de Excepción que hoy rige no está dando los frutos que la gente de paz y trabajo quiere en la Región de la Araucanía y Arauco, y eso es muy peligroso”, agregó más tarde. Mientras que su par, el diputado Jorge Rathgeb hizo un llamado al futuro Presidente a solidarizar y “defender a los jóvenes que quieren emprender en la Araucanía”. “La situación que se vive hoy en día en la Región de la Araucanía es compleja. El día de ayer vimos cómo falleció un joven en una actividad forestal, vimos que un dirigente de un sector rural, parcelero, agricultor, también muere, vemos que otro joven de 23 años, conductor de un camión, hoy es baleado y gracias a Dios no ha fallecido”, comentó el legislador. “El próximo Presidente, Gabriel Boric, es joven, esperemos que él también defienda a los jóvenes que quieren emprender en la Araucanía, que quieren salir adelante, que quieren demostrar que quieren hacer bien las cosas”, sostuvo Rathgeb. El parlamentario agregó que de no haber cambios “la región se irá despoblando, los jóvenes no van a querer avanzar, no van a querer invertir, será una región que no producirá, porque aparte se ha quemado cementeras y maquinarias que vienen de otras regiones y que el día de mañana no estarán dispuestos a ir a colaborar en la producción granelera que abastece a otras ciudades de Chile. Es un tema de seguridad nacional, cuando se pone en riesgo la seguridad alimentaria, por decisiones que no se toman adecuadamente”. Finalmente, y frente a la eventualidad que el Presidente electo no renueve el Estado de Excepción durante su mandato, los parlamentarios fueron enfáticos en señalar que “nos queda un mes y medio y en un mes y medio pasan muchas cosas en un país. En ese tiempo quizás este Gobierno pudiera terminar su mandato desarticulando a estas células terroristas que están en la Macrozona Sur” subrayaron. A eso precisaron que “si el presidente Boric no va a seguir con los estados de excepción tendrá que responder él ante la ciudadanía de la Región de la Araucanía. Nosotros estamos esperando que nos diga cómo lo hará para apoyarlo si es bueno u obviamente estaremos en contra si es malo, pero la gente de la Araucanía y Arauco necesita tranquilidad para producir y transitar”.

