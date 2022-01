Tras exitoso debut, trabajo de Las Tesis y Delight Lab suma funciones en Teatro a Mil

¿Cómo imaginamos la ciudad desde el futuro? Repensar la organización urbana y política de manera colaborativa y desde una perspectiva feminista. Ese es el objetivo de la esperada experiencia que traen Las Tesis y Delight Lab al Festival Teatro a Mil 2022, con La ciudad del futuro, que debutó el domingo 16 con dos funciones en la Plaza Ñuñoa.

La intervención es un llamado a participar activamente en un encuentro que reúne a cuatro grupos de 20 personas, quienes van avanzando casillas a medida que van respondiendo preguntas clave sobre cómo imaginan el futuro y la ciudad. Para participar hay que inscribirse previamente, pero es una intervención en que las personas que rodean el cubo luminoso, centro de la acción, también pueden observar y responder las interrogantes que se proyectan.

“Trabajamos con cuatro temáticas esenciales para repensar la sociedad como la entendemos en diálogo con el proceso constituyente que estamos viviendo. Cómo sería la ciudad si fuese feminista, cómo podemos pensar la salud desde esa perspectiva inclusiva. La idea es que la gente que participa se junte en grupos, deliberen y respondan a las preguntas que se le presentan para proyectar un futuro en una ciudad del futuro. Y es muy importante porque estamos en tiempos que se están reconfigurando cosas, principios y estructuras y esta intervención contribuye a esos temas”, explicaron Las Tesis.

El colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de Valparaíso Las Tesis, fundado por Daffne Valdés Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáceres Díaz y Sibila Sotomayor, ha destacado internacionalmente por difundir demandas feministas a través de performance y videoperformance, combinando artes escénicas, sonoras, gráficas y textiles, con la historia, la filosofía y las ciencias sociales. El colectivo ha participado en diversos festivales, museos, universidades, ferias, congresos y encuentros feministas en América y Europa, además de recibir reconocimientos como el Premio Jaime Castillo Velasco de la Comisión Chilena de DD.HH. (2020) y el reconocimiento por la revista TIME en The 2020 TIME100, TIME’s list of the world’s most influential people.

“Fue algo que se fue dando desde la investigación y viendo distintas maneras de cómo abarcar las temáticas que nos importaban. Desde el juego llegamos a eso porque nos pareció que la forma lúdica era más efectiva para poder reflexionar las dinámicas grupales con el movimiento, la risa y la participación. Desde ahí se forma la cohesión y esto es clave para la ciudad del futuro. Si queremos una ciudad del futuro que sea equilibrada, digna, preocupada del medioambiente, lo mejor es la cohesión social”, agrega Delight Lab.

Delight Lab está formado por la artista visual y sonora Andrea Gana y por el artista, diseñador y poeta Octavio Gana. Su trabajo de intervenciones relacionadas a temas sociales y medioambientales han tenido reconocimiento público, como las proyecciones lumínicas de 2019, que acompañaron el movimiento social en Chile, o el despliegue de la frase “Zona de Sacrificio” en la termoeléctrica de Ventanas. También desarrollan proyectos con comunidades mapuche para la preservación de sus ríos sagrados y su cultura espiritual.

La co-producción con Fundación Teatro a Mil se estrenó en el frontis de la Municipalidad de Ñuñoa este 16 de enero en dos horarios: a las 19:00 y 21:00 horas. El trabajo más reciente de estos dos referentes interdisciplinarios se estará presentando también en la Plaza Victoria de Valparaíso el 19 de enero, en la Plaza de armas de Santiago el 21 de enero y en Maipú, con dos funciones el domingo 23 de enero. Los horarios son los mismos para todas las funciones (19:00 y 21:00 horas)

Las inscripciones para las próximas funciones puede realizarse en el sitio oficial del Festival Santiago a Mil.

Crédito imagen principal: Felipe Fredes.