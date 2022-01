38e15a0f8b

Covid-19 Laura Börgen por situación epidemiológica: "No estamos frente a un individuo que es siempre igual" La infectóloga del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile no descartó que la baja en la velocidad de propagación del Covid se deba a una nueva mutación en ciernes. Asimismo, criticó los cambios en la trazabilidad anunciados por el Ministerio de Salud. Natalia Palma Jueves 20 de enero 2022 18:03 hrs.

Continúa la preocupación por la tendencia sostenida que últimamente han mostrado los contagios en el país, tras la irrupción de la variante Ómicron, en la que especialistas han destacado su alta contagiosidad. Pese a la caída que ha presentado esta semana la velocidad de contagios, denominada como el R efectivo, que bajó a nivel nacional desde un 1,82 a 1,51, el hecho contrasta con las peores cifras que se han registrado desde el inicio de la pandemia. En conversación Radio Universidad de Chile, la infectóloga del Departamento de Medicina Legal de la casa de estudios, Laura Börgen, no descartó que sobre este último punto se pueda deber a una nueva transformación del virus. En ese sentido, planteó que “puede ser una visión puntual de una situación estacionaria, pero el virus tiene una capacidad de mutación, o sea como quien dice, ‘estoy llegando a un equilibrio, pero me voy a dar el lujo de sacar otra variable con otra mutación’. De eso no tenemos que olvidarnos. No estamos frente a un individuo que tiene una característica siempre igual”. Bajo ese contexto, sostuvo que “es muy distinto cuando tienes un virus ARN que está limitado a una cierta población, área geográfica, hoy día tenemos un virus que es pandémico y, si es así, cada país, cada zona, cada ciudad le va a aportar una capacidad de mutación mucho más acelerada. Entonces, qué es lo único que podemos hacer en estas alzas y bajas: que el sistema no se caiga, es decir, que el número de enfermos no supere el número de camas que tenemos, porque si no colapsamos”. “A nivel mundial están tratando de enfrentar que los sistemas no colapsen. Sabemos que estamos enfrentando a un virus que en su variante es mucho más contagioso, por lo que las probabilidades de que nosotros de alguna forma nos enfermemos también son más altas. Sin embargo, como estamos con vacunas las opciones de que lleguemos a ocupamiento de camas y llegar a una UCI son menos probables, pero no imposible”, destacó la infectóloga. Por ello, hizo hincapié en reforzar la educación y las medidas de prevención en la ciudadanía, expresando que “no porque tengas la tercera o la cuarta dosis te vas a dar el lujo de sacarte la mascarilla. Esa debe ser la premisa que tiene que primar, aunque tengas las vacunas porque el virus va a seguir mutando y estando en tu ambiente, en tu casa, en la calle, del local que visitaste”. Con todo, descartó de momento la necesidad de retornar a las cuarentenas y, en cambio, se mostró partidaria de restringir los aforos de manera de evitar aglomeraciones. En esa línea, comentó que “lo que hay que hacer es dilatar un poquitito el tema de volver todos adentro, pero sí limitar las actividades masivas porque ahí está el problema. Disminuir los aforos, yo sé que toda la gente tiene derecho a descansar, pero hay que aprender a relajarse un poco más separados”. Por otra parte, la infectóloga Laura Börgen cuestionó la efectividad de los cambios de la trazabilidad anunciados por el Ministerio de Educación, en la que será responsabilidad de los infectados informar sus posibles contagiados, quienes pasarán a denominarse en “alerta Covid”. En ese sentido, aseveró que “ese planteamiento es muy importante y debería haber sido desde el primer día, desde el día uno que deberías haber enseñado qué es, cuáles son las características de este virus y eso ha faltado, educar majaderamente. Solo y exclusivamente llamando a la consciencia social y a la responsabilidad hacia mis semejantes es difícil, especialmente en los adolescentes. Entonces, de ahí la importancia que tiene una educación que sea sistemática y que diga por qué es importante esta alerta”.

