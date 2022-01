cc360696d8

Economía Mario Marcel a Hacienda: ¿Cómo dialogará el ex presidente del Banco Central con el proyecto de Apruebo Dignidad? Economistas identificaron las claves que a su consideración definirán la relación entre el conglomerado progresista y el ex titular del instituto emisor. Maria Luisa Cisternas Viernes 21 de enero 2022 18:03 hrs.

A cargo de la billetera fiscal quedó el ex titular del Banco Central, Mario Marcel. El presidente electo Gabriel Boric designó al ex militante del Partido Socialista como ministro de la cartera de Hacienda, en lo que se ha considerado como un guiño hacia el mercado, al grueso de los economistas que valoran el desempeño del ex presidente del instituto emisor y al actual oficialismo, desde donde se acogió positivamente el nombramiento. Por otro lado, el anuncio del futuro mandatario fue considerado un tanto sorpresivo porque no existe una relación estrecha entre Marcel y Apruebo Dignidad. En ese sentido, se ha buscado despejar las maneras en que la dirección de Hacienda se compatibilizará con el proyecto político del conglomerado de gobierno, para efectos de materializar las reformas estructurales que se esbozaron en el programa del entonces joven candidato a La Moneda. Al respecto, el economista Andrés Solimano señaló que habrá que ver cuánta de la ortodoxia que Marcel manifestó conduciendo el Banco Central traerá al Ministerio de Hacienda, considerando que desde su rol en el instituto emisor subió las tasas de interés para bajar la inflación, en un proceso vertiginoso como no ha habido de parte de otros Bancos Centrales del mundo posteriormente al Covid. “En el plano ortodoxo puede ser su gestión, siendo miembro de un gobierno con agenda más transformadora de la economía, de la sociedad chilena. Incluso el presidente Boric dijo en su discurso que había que acelerar el ritmo de la reducción de la desigualdad estructural, que es una característica de la economía chilena. Entonces creo que será un desafío ver cómo se inserta Mario Marcel en esos parámetros, en esas coordenadas viniendo del mundo del Banco Central que es un órgano autónomo con preocupaciones básicamente anti inflacionarias y de calmar a los mercados financieros”, sostuvo. Y es precisamente a los mercados junto a los gremios empresariales a quienes se intentó dar garantías con esta designación, a juicio de Solimano. “Se vio bastante complacencia de los diarios de La Tercera, El Mercurio, a los diarios conservadores con esa nominación y ahí se produce un desafío. Queda el punto abierto sobre cómo se prioriza ese perfil del nuevo ministro de Hacienda con un gobierno progresista”, señaló. A eso sumó el nivel de poder que se decida otorgar al Ministerio de Hacienda, como otra definición relevante. Esto considerando que “pasó ya en el gobierno de Bachelet II que uno de los ministros de Hacienda ponía obstáculos bastante fuertes a las transformaciones que hacía el mismo gobierno desde el lado más político, y la historia no tiene que repetirse igual, pero hay que aprender un poco de experiencias recientes en esa materia“, comentó. En tanto, el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, consideró el anuncio del presidente electo como un gran nombramiento para el manejo de la política fiscal y en general de la política económica. “Eso está bien recibido por gran parte de los agentes económicos, de los que toman decisiones, ya sea que quieran salir arrancando del país porque están asustados por los cambios que prevén que pueden haber o porque tienen ciertas sensibilidades respecto de algunos tipos de impuestos o cosas de esa naturaleza que pueden surgir”, comentó. En lo relativo a la convergencia del economista y Apruebo Dignidad, el experto visualizó un escenario más complejo. “Lo difícil serán los acuerdos políticos que tiene que llevar el presidente con sus grupos de referencia, con su equipo político y eso será bastante más pesado. Eso después que el mismo presidente del Partido Comunista dijo que no lo conocía a este ministro, entonces uno tiene que imaginarse que no lo conoce no porque no sepa que exista, sino desde el punto de vista de los enfoques políticos en materia de la política económica que va a poner en marcha“. Menos positiva fue la evaluación de la economista Marcela Vera. Y es que a su juicio, hay una contradicción no menor entre el Mario Marcel que se desempeñó en la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) desarrollando literatura respecto a lo que el Estado había perdido con la privatización de las empresas públicas, con el economista que detentó la presidencia del Banco Central. En ese sentido, criticó el fuerte cuestionamiento que Marcel realizó a políticas como el IFE y los retiros de ahorros de fondos de pensiones, en cuanto arguyó que incentivaban un fenómeno inflacionario. A partir de eso aumentó la tasa de Política Monetaria de forma muy abrupta en un corto plazo, sostuvo Vera, “lo que significó un costo, fundamentalmente, para las personas, producto de que se encarecieron tanto los créditos de consumo como los créditos hipotecarios“, indicó. “Este contraste es un poco complejo porque si uno analiza entonces el proceso de decisión política en cuanto a los elementos económicos tanto de este tipo de figuras como las de, por ejemplo, Ignacio Briones u otros, una puede observar que hay una sintonía que guarda relación con un proyecto político que es el neoliberalismo. Por tanto, habría que dar la oportunidad para que se desarrolle como Ministro de Hacienda pero siempre con las consideraciones de que ojalá no olvide de que es muy importante fortalecer el rol productor del Estado de tal forma de que podamos obtener los ingresos suficientes para garantizar los derechos sociales en el país“, señaló. Marcela Vera. En esa línea, Vera dijo comprender que desde distintos roles los economistas pueden cumplir un tipo de objetivo encomendado. “Yo espero que se re-alinee con ese Marcel joven que planteaba este tipo de elementos que son sustantivos para generar un cambio en las trayectorias económicas en nuestro país”, indicó. Por su parte, el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, quien fue compañero de universidad y ha compartido áreas del ámbito profesional con el nuevo titular de Hacienda, valoró el nombramiento del presidente electo en cuanto considera a Marcel como un profesional metódico, humilde y con bastante capacidad de escuchar y de dar su opinión. “Creo que es una designación optima que le va a dar mucha estabilidad económica al país. Él dará un diagnostico certero y podrá estabilizar la economía del país”, expresó. En cuanto a la relación del nuevo secretario de Estado con el conglomerado de Apruebo Dignidad, el experto aseveró que la clave de la gestión debe estar puesta en primer lugar sobre la recuperación económica. “El país necesita estabilizarse, hay desequilibrios que están afectando mucho a la gente pobre, por ejemplo la inflación. Y, en segundo lugar, creo que va a poder dar un marco fiscal que vaya en beneficio con financiamiento de verdad para los proyectos de bienes públicos que es lo que más nos importa“. Alejandro Alarcón. En ese sentido, consideró que el nombramiento de Marcel a la secretaría de Estado va en la línea de lo planteado por la oposición en el marco de la discusión del proyecto de Pensión Garantizada Universal, que es la importancia de que el gasto permanente cuente con financiamiento permanente. “Es una garantía de que no va a haber populismo y por lo tanto nos garantiza que cuando se den las condiciones, la economía va a volver a recuperarse. Yo creo que es una buena señal en ese sentido, porque los pobres están mal cuando la economía no crece, cuando no hay empleo, cuando la inflación se va fuera de control y cuando terminamos pagando una deuda pública internacional que no alcanza el dinero para pagar los intereses”, manifestó.

