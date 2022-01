Valorar su conformación y destacar la transversalidad: las primeras reacciones de los futuros ministros de Gobierno

Pasadas las nueve de la mañana y en el frontis del Museo Natural de Historia Natural, el Presidente electo, Gabriel Boric, presentó al Gabinete Ministerial que lo acompañará desde el viernes 11 de marzo una vez que llegue al Palacio de La Moneda. Luego de la presentación del Gabinete y la fotografía oficial, en su primera vocería ante los medios de comunicación, la actual diputada del Partido Comunista y futura titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, valoró la conformación de este primer gabinete y destacó el compromiso de los 24 nombres que hoy fueron ratificados. “Como vocera de Gobierno, me gustaría transmitirle a todos y a todas que tenemos un equipo con un alto compromiso con el programa que el pueblo de Chile ha mandatado desarrollar durante los próximos cuatro años. Y todos aquellos que fueron presentados hoy día, estando presentes físicamente o no, han establecido ese compromiso. Algunos probablemente aún no se conocen personalmente, pero habrá mucho tiempo para eso. Habrán muchas oportunidades para eso y, sobre todo, con el desafío principal de conocernos en el trabajo, en poder ya ir perspectivando y delineando las líneas de acción del Programa de Gobierno”, sostuvo la futura vocera. Por su parte, dentro de las primeras reacciones luego de la confirmación de los nombres por parte del Presidente electo, el actual senador del Partido Socialista y próximo ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó la transversalidad política y etaria del futuro gabinete como en una señal de diálogo que permita avanzar en las reformas. “Yo me siento muy feliz de estar acá y de poder seguir en la labor pública desde un programa de transformaciones que continúa con distintos esfuerzos que han habido en los últimos años en la historia de Chile. Creo que hay un gran equipo que, sin duda, tiene que ir consolidándose para ser un gran aporte. Es un equipo bien diverso, (aunque) en edades somos pocos los mayores y debió haber sido en otro tipo de experiencias y trayectorias, y creo que puede hacerlo muy, muy bien. Espero que no busquemos los problemas, sino que tratemos de ver los aportes que se hacen, los avances y el diálogo que hay, porque eso es lo que permitirá construir”, sostuvo el actual legislador. Mientras, la futura ministra de Minería, la actual diputada del Partido Radical Marcela Hernando, recordó su postura en relación al Programa de Gobierno. “Conocen cuál ha sido mi postura hasta ahora y de aquí en adelante, que ha sido bastante sintónica con el Programa de Gobierno del Presidente electo. Es cosa de mirar mis votaciones y también mi actividad como presidenta de la Comisión de Minería durante uno de los años en que estuve en ella”, sostuvo Hernando. Al ser consultada sobre la polémica que ha generado la cuestionada licitación del litio impulsada por el actual Gobierno, la futura ministra de Minería sostuvo que no haría comentarios en específico sobre esa materia, “pero lo conversaremos con el Presidente, específicamente esta semana”. Y a través de redes sociales, la próxima de Defensa, Maya Fernández, agradeció la confianza del Presidente electo y publicó una fotografía junto al próximo mandatario. Quiero agradecer al presidente @gabrielboric la confianza depositada en mi para ser parte del #gabinete en el Ministerio de Defensa. Ahora nos corresponde trabajar todos y todas para hacer cada vez más justa la vida en nuestra patria. pic.twitter.com/8HPfmoZE8i — Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) January 21, 2022 También la próxima Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, vía Twitter, valoró la confianza del Presidente electo y anticipó el eje central de su futura gestión. Me siento muy honrada por la confianza que el Presidente electo pone en mí para este desafío de liderar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Queremos que la cultura ocupe un rol central en el próximo gobierno y avanzaremos hacia una democracia cultural plena — Julieta Brodsky (@jubrodsky) January 21, 2022 Y el próximo titular del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, también utilizó las redes sociales para destacar su participación en el Gabinete, lo que consideró como “un hermoso desafío”. Agradezco la oportunidad y confianza del Presidente electo @gabrielboric al designarme como próximo Ministro @MTTChile. Un hermoso desafío. Trabajaremos por la descentralización del país, disminución de brechas y mejorar la vida de millones de personas🌳 — Juan Carlos Munoz (@JuanCaMunozA) January 21, 2022 Además, Carlos Montes señaló que el 28 de enero tendrán una jornada de trabajo con el Presidente electo y la totalidad de los ministros y ministras, a fin de recibir los lineamientos y orientaciones para conocer a los equipos y los métodos de trabajo.

