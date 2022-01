Académico y egresados de la Casa de Bello fueron elegidos como Chilenos del Año 2021

Cuatro integrantes de la comunidad U. de Chile fueron distinguidos en la cuarta edición de los Premios Natida. Uno de ellos fue el profesor de la Facultad de Ciencias de nuestro plantel, Ricardo Maccioni, quien ganó en la categoría Chileno Senior; mientras que René Espinoza, egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, se quedó con la categoría Chileno Innovador. Además, se entregó el reconocimiento de Héroes Nacionales al matrimonio de odontólogos Lorena Álamo y Felipe Viterbo, quienes recorren el país ofreciendo atención en salud oral gratuita. Las y los seleccionados fueron nominados y elegidos por votación popular en distintas categorías: Innovador, Joven, Senior, Sustentable, de las Artes y Héroe Nacional. En el caso del profesor Maccioni, se destacó sus 50 años dedicados al estudio e investigación de la enfermedad de Alzheimer. “Me emocionó saber que miles de personas votaron por mí. Ese cariño, la verdad, no me lo esperaba. Estos premios son de esas noticias que dan impulso para seguir trabajando”, sostuvo el académico. El Chileno Innovador del año, en tanto, fue el Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, René Espinoza. El egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es el creador de la aplicación Lazarillo, la cual es una guía para que la comunidad con discapacidad visual pueda conocer la ubicación actual y la de servicios cercanos. En la categoría Héroes Nacionales, fueron elegidos Lorena Álamo y Felipe Viterbo, matrimonio de odontólogos (los Odontoruteros), quienes montaron una clínica odontológica portátil en donde viajan por todo Chile ofreciendo atención dental gratuita a compatriotas de mayor necesidad. “Este fue un año muy peculiar en donde hemos lidiado con nuevas olas de la pandemia y con un clima político intenso. Esto no nos impidió rescatar las historias de muchos chilenos que están cambiando a la nación y al mundo. Estamos muy contentos con el resultado de esta cuarta edición del premio, sobre todo considerando que tuvimos una gran participación femenina, la que se ve coronada con la elección de la primera chilena del año”, explica Gonzalo Auil, director ejecutivo de Natida Chile, entidad que organiza este premio. Premiados en otras categorías El reconocimiento a Chilena Joven y Chilena de Año recayó en Christiane Endler, futbolista y capitana de la selección de futbol femenino de nuestro país. Recientemente, además, fue elegida como la mejor arquera del mundo. Por otra parte, el premio a la Chilena Sustentable fue otorgado a Giuliana Furci, primera micóloga de hongos no-liquenizados en Chile. Además, es la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Fungi (Chile) y Fungi Foundation (EE.UU.). Como Chilena de las Artes fue reconocida Maite Alberdi, destacada cineasta, guionista y productora de cine, quien ha sido reconocida internacionalmente por variados documentales y por dirigir “El agente Topo”, nominado al premio Óscar a mejor largometraje documental.

Cuatro integrantes de la comunidad U. de Chile fueron distinguidos en la cuarta edición de los Premios Natida. Uno de ellos fue el profesor de la Facultad de Ciencias de nuestro plantel, Ricardo Maccioni, quien ganó en la categoría Chileno Senior; mientras que René Espinoza, egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, se quedó con la categoría Chileno Innovador. Además, se entregó el reconocimiento de Héroes Nacionales al matrimonio de odontólogos Lorena Álamo y Felipe Viterbo, quienes recorren el país ofreciendo atención en salud oral gratuita. Las y los seleccionados fueron nominados y elegidos por votación popular en distintas categorías: Innovador, Joven, Senior, Sustentable, de las Artes y Héroe Nacional. En el caso del profesor Maccioni, se destacó sus 50 años dedicados al estudio e investigación de la enfermedad de Alzheimer. “Me emocionó saber que miles de personas votaron por mí. Ese cariño, la verdad, no me lo esperaba. Estos premios son de esas noticias que dan impulso para seguir trabajando”, sostuvo el académico. El Chileno Innovador del año, en tanto, fue el Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, René Espinoza. El egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es el creador de la aplicación Lazarillo, la cual es una guía para que la comunidad con discapacidad visual pueda conocer la ubicación actual y la de servicios cercanos. En la categoría Héroes Nacionales, fueron elegidos Lorena Álamo y Felipe Viterbo, matrimonio de odontólogos (los Odontoruteros), quienes montaron una clínica odontológica portátil en donde viajan por todo Chile ofreciendo atención dental gratuita a compatriotas de mayor necesidad. “Este fue un año muy peculiar en donde hemos lidiado con nuevas olas de la pandemia y con un clima político intenso. Esto no nos impidió rescatar las historias de muchos chilenos que están cambiando a la nación y al mundo. Estamos muy contentos con el resultado de esta cuarta edición del premio, sobre todo considerando que tuvimos una gran participación femenina, la que se ve coronada con la elección de la primera chilena del año”, explica Gonzalo Auil, director ejecutivo de Natida Chile, entidad que organiza este premio. Premiados en otras categorías El reconocimiento a Chilena Joven y Chilena de Año recayó en Christiane Endler, futbolista y capitana de la selección de futbol femenino de nuestro país. Recientemente, además, fue elegida como la mejor arquera del mundo. Por otra parte, el premio a la Chilena Sustentable fue otorgado a Giuliana Furci, primera micóloga de hongos no-liquenizados en Chile. Además, es la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Fungi (Chile) y Fungi Foundation (EE.UU.). Como Chilena de las Artes fue reconocida Maite Alberdi, destacada cineasta, guionista y productora de cine, quien ha sido reconocida internacionalmente por variados documentales y por dirigir “El agente Topo”, nominado al premio Óscar a mejor largometraje documental.