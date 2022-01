Camila Avilés: “Hemos mostrado toda la disposición a estar en colaboración con el Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric”

En medio de un aislamiento político que se ha visto reflejado en los últimos días, particularmente luego del anuncio del Gabinete ministerial del próximo Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, donde la Democracia Cristiana es la gran ausente en este tablero político, durante la jornada del pasado domingo se realizaron las elecciones internas para elegir a la mesa directiva que sucederá a la actual presidenta del partido, la emblemática Carmen Frei. En lo que se recuerda como una de las ajustadas elecciones de los últimos años, fueron tres las listas que llegaron a la papeleta de la DC. Y aunque aún no se conocían los resultados finales de esta elección, de igual forma dos listas se declararon como las ganadoras. En primera instancia, desde la cuenta oficial de Twitter del partido, pasadas las 10 de la noche del domingo se confirmó que con el 75% de los votos escrutados (cerca de 9 mil), la Lista 1 denominada “Nueva Democracia Cristiana” liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, encabezaba la primera vuelta con un 42,47%. Sin embargo, este porcentaje no aseguraba el triunfo ya que se necesitaba, como mínimo, alcanzar el 50%. Mientras con un 41,51%, en segundo lugar estaba la Lista 2 de Joanna Pérez, llamada “Nueva Fuerza DC”, quienes en horas de esta mañana, a través de un comunicado de prensa, desmintieron la información entregada e hicieron un llamado “a que seamos prudentes para actuar e informar, especialmente desde los canales oficiales de nuestro partido”. Por debajo de ambas y con un 16,02% según la información oficial entregada por el partido, se posicionó la Lista 3 “Una Nueva Esperanza, Un Nuevo Partido”, encabezada por el expresidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Diego Calderón. [ELECCIÓN INTERNA 🗳️]

Con 255 mesas escrutadas (75%) de un total de 340 instaladas a lo largo del país, los resultados preliminares certificados por el Tribunal Supremo. De un total preliminar de 9116 votos

Lista 1 42,47%

Lista 2 41,51%

Lista 3 el 16,02% pic.twitter.com/vWcQ6jsoKZ — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) January 24, 2022 Esta elección, si bien contó con un tercio de la participación de los militantes del partido, elegirá a la nueva directiva falangista que liderará al partido por los próximos dos años, donde deberán definir si serán del oficialismo o de la oposición al futuro Gobierno de Gabriel Boric. Además, la Democracia Cristiana es el único partido de la ex Concertación que no cuenta con militantes en las carteras del Gobierno y, según indicó el Presidente electo anoche en una entrevista en CNN Chile, “en las subsecretarías tampoco van a haber militantes de la Democracia Cristiana”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la académica de la Universidad Diego Portales, Vicepresidenta Nacional de la Mujer en la Democracia Cristiana y concejala por Renca, Camila Avilés, se refirió a la elección interna de la falange y manifestó que es necesario tener una definición clara de esta nueva directiva para empezar a configurar una nueva impronta del partido. “Estamos en una sociedad que ha cambiado, que tiene nuevas perspectivas y una visión distinta a lo que estábamos configurando desde los partidos políticos con anterioridad. Hoy día tenemos que mostrar un partido moderno que esté a disposición de las personas de nuestro país. Por lo tanto, creo que lo más importante ahora es tener esas definiciones y, por supuesto, tener las ganas de querer estar en todos los espacios a los cuales se nos convoque”, sostuvo. En relación al proceso de participación, Avilés aseguró que este “ha sido un muy buen proceso, democrático, tremendamente inclusivo. Logramos instalar mesas en todas las comunas de nuestro país y, en lo efectivo, que hayan votado 10 mil personas en el contexto sanitario que nos encontramos es harto”, y agregó que “en general, los partidos políticos tienden a bajar su participación en épocas difíciles y hoy día nos encontramos con un partido que ha querido participar y 10 mil personas para votar a lo largo de todo Chile en el contexto actual es bastante bueno”. Y es que el momento que atraviesa la falange no ha dejado indiferente a sus militantes. En este contexto, la Vicepresidenta Nacional de la Mujer de la DC señaló que lo más importante es la unidad y destacó que este hecho permitiría retomar el trabajo colectivo en la colectividad. “Estamos en momentos complejos. No sólo en la Democracia Cristiana, sino en general, los partidos políticos más tradicionales están un poco desgastados. Por lo tanto, es importante mantener esta unidad, mantener la fraternidad (…) Todas las listas deben estar a disposición de trabajar en conjunto. Creo que no existe otra posibilidad en la fraternidad demócrata cristiana que unirnos para poder generar esta unidad y esta necesidad que tenemos como partido de mantenernos a disposición de nuestro país”, explica Avilés. Y sobre la ausencia de figuras de la falange en el Gabinete ministerial de la próxima administración y en las subsecretarías, la concejala señala que respetan la postura del futuro Presidente, aunque destacó que desde la DC existe un espíritu colaborativo por parte de las y los militantes que permita concretar avances en las políticas en pro del bienestar de Chile. “Creo que las decisiones, por supuesto, son propias del Presidente electo Gabriel Boric. Nosotros hemos estado siempre a disposición de colaborar y de encontrar puntos en donde nos unamos por el bien del país. Eso es lo más importante. Finalmente, las decisiones las tiene que tomar él y nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que estamos a disposición de colaborar, de tener puntos de encuentros y que estos puntos de encuentro siempre vayan en beneficio de nuestro país. Él está en todo su derecho de escoger a sus más cercanos y cercanas. Nosotros y nosotras hemos mostrado toda la disposición a estar en colaboración con el Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric y ahí vamos a estar para lo que se nos requiera por el bien de nuestro país”, comentó. Por otra parte, Avilés también abordó la composición del próximo Gabinete con mayoría femenina y valoró la señal entregada por el Presidente electo. Además, manifestó sentirse “muy, muy contenta” por la decisión y destacó que la incorporación de mujeres en el escenario político amplía la posibilidad de evaluar los temas desde la perspectiva de género. “Me parece maravilloso. Es una tremenda señal de que se ha escuchado las demandas de las mujeres. Cuando a la política se incorporan mujeres, se incorpora perspectiva de género. Existe por primera vez una Ministra del Interior en la historia de nuestro país. Los gabinetes han cambiado mucho y es importante tener gobiernos feministas que buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y hoy día eso ha quedado demostrado en este nuevo gabinete, por lo cual nos mantiene con bastante esperanza respecto de que los temas que nos involucran a todos y a todas como sociedad sean abordados con perspectiva de género”, expresó. Fuad Chahín: Es tiempo de recuperar “la épica de la Democracia Cristiana” Al contrario de lo afirmado por Camila Avilés, el ex presidente de la DC Fuad Chahín, manifestó su preocupación ante las afirmaciones del Presidente electo, ya que “nosotros siempre señalamos que apoyábamos a Gabriel Boric en la segunda vuelta, que íbamos a colaborar con su Gobierno, pero que no teníamos la pretensión de entrar al Gobierno” y enfatizó que la próxima administración necesitará el apoyo legislativo de su partido. “Si en esa colaboración el Presidente estimaba que alguien podía servirle en algún espacio, la Democracia Cristiana no iba a hacer ningún tipo de objeción pero tampoco iba a comprometer la soberanía política y programática del partido. Entonces creo que no hay motivo para reclamar. Todo lo contrario. Pero creo que las cosas podrían haberse dicho de mejor manera, especialmente respecto la forma cómo se planteó el día de ayer. Creo que el Gobierno va a necesitar el apoyo de la Democracia Cristiana en el parlamento y creo que eso debiera reconocerse, no sólo el respaldo para la segunda vuelta, sino que la disposición permanente a colaborar en las cosas que creemos le pueden hacer bien al país”, sostuvo el ex presidente de la DC. Fuad Chahín Además, el ex timonel de la falange realizó una autocrítica sobre la situación actual del partido y señaló que es tiempo de recuperar “la épica de la Democracia Cristiana”. “¿Cuál es el problema de la Democracia Cristiana? Es que no podemos seguir preocupados de nuestra relación con el Gobierno, con nuestros ex aliados, las políticas de alianzas, las estrategias electorales, si no somos capaces de recuperar la sintonía con la ciudadanía y, sobre todo, recomponer el espíritu y el alma del partido. Eso se ha perdido por razones políticas, por confusiones doctrinarias y por cuestiones de relaciones, fraternidad y convivencia interna. Tiene al partido muy fracturado, muy polarizado y muy dividido”, comentó. Además, este desgaste se reflejó en la participación en la elección interna que contó con los votos de sólo un tercio de sus militantes, lo que tensionaría la segunda vuelta de las elecciones internas, que se suman a la crisis que actualmente vive este partido, ya que “por una parte, votó menos gente, pero a pesar de la pandemia y la fecha, votaron más de 10 mil personas. Pero en las listas 1 y 2 hay prácticamente un empate, donde Joanna Pérez gana por un poco más de 100 votos, y vamos a tener una segunda vuelta que será muy, muy compleja desde el punto de vista de la polarización que está viviendo el partido”, reconoce Chahín. “Hoy día más que nunca se requiere unidad para poder enfrentar, primero, los desafíos internos, pero también externos que tiene que saber sortear la Democracia Cristiana si no sólo queremos sobrevivir, sino recuperar el protagonismo al servicio del país”, manifestó el ex timonel de la DC. Giorgio Jackson: “Ellos han dicho que no quieren formar parte del Gobierno” Durante la jornada, quien también se refirió a la postura de la falange en relación al próximo Gobierno, fue el futuro Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien aseguró que respetan la decisión y que, una vez instalados en La Moneda deberán sostener conversaciones con todas las fuerzas políticas para avanzar con los proyectos de ley que presentarán en el Congreso. Giorgio Jackson “Nosotros somos bien respetuosos de la autonomía de la Democracia Cristiana, quienes han manifestado, con un apoyo en segunda vuelta que agradecimos en su momento, que ellos han dicho que no quieren formar parte del Gobierno, al menos en materia de autoridades”, y agregó que “por cierto, tendremos que conversar no solamente con el Partido Demócrata Cristiano, sino también con otras fuerzas para poder llevar adelante los proyectos en el Congreso, así que vamos a mantener ese diálogo de manera lo más afiatada posible”, recalcó Jackson.

En medio de un aislamiento político que se ha visto reflejado en los últimos días, particularmente luego del anuncio del Gabinete ministerial del próximo Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, donde la Democracia Cristiana es la gran ausente en este tablero político, durante la jornada del pasado domingo se realizaron las elecciones internas para elegir a la mesa directiva que sucederá a la actual presidenta del partido, la emblemática Carmen Frei. En lo que se recuerda como una de las ajustadas elecciones de los últimos años, fueron tres las listas que llegaron a la papeleta de la DC. Y aunque aún no se conocían los resultados finales de esta elección, de igual forma dos listas se declararon como las ganadoras. En primera instancia, desde la cuenta oficial de Twitter del partido, pasadas las 10 de la noche del domingo se confirmó que con el 75% de los votos escrutados (cerca de 9 mil), la Lista 1 denominada “Nueva Democracia Cristiana” liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, encabezaba la primera vuelta con un 42,47%. Sin embargo, este porcentaje no aseguraba el triunfo ya que se necesitaba, como mínimo, alcanzar el 50%. Mientras con un 41,51%, en segundo lugar estaba la Lista 2 de Joanna Pérez, llamada “Nueva Fuerza DC”, quienes en horas de esta mañana, a través de un comunicado de prensa, desmintieron la información entregada e hicieron un llamado “a que seamos prudentes para actuar e informar, especialmente desde los canales oficiales de nuestro partido”. Por debajo de ambas y con un 16,02% según la información oficial entregada por el partido, se posicionó la Lista 3 “Una Nueva Esperanza, Un Nuevo Partido”, encabezada por el expresidente de la Juventud Demócrata Cristiana, Diego Calderón. [ELECCIÓN INTERNA 🗳️]

Con 255 mesas escrutadas (75%) de un total de 340 instaladas a lo largo del país, los resultados preliminares certificados por el Tribunal Supremo. De un total preliminar de 9116 votos

Lista 1 42,47%

Lista 2 41,51%

Lista 3 el 16,02% pic.twitter.com/vWcQ6jsoKZ — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) January 24, 2022 Esta elección, si bien contó con un tercio de la participación de los militantes del partido, elegirá a la nueva directiva falangista que liderará al partido por los próximos dos años, donde deberán definir si serán del oficialismo o de la oposición al futuro Gobierno de Gabriel Boric. Además, la Democracia Cristiana es el único partido de la ex Concertación que no cuenta con militantes en las carteras del Gobierno y, según indicó el Presidente electo anoche en una entrevista en CNN Chile, “en las subsecretarías tampoco van a haber militantes de la Democracia Cristiana”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la académica de la Universidad Diego Portales, Vicepresidenta Nacional de la Mujer en la Democracia Cristiana y concejala por Renca, Camila Avilés, se refirió a la elección interna de la falange y manifestó que es necesario tener una definición clara de esta nueva directiva para empezar a configurar una nueva impronta del partido. “Estamos en una sociedad que ha cambiado, que tiene nuevas perspectivas y una visión distinta a lo que estábamos configurando desde los partidos políticos con anterioridad. Hoy día tenemos que mostrar un partido moderno que esté a disposición de las personas de nuestro país. Por lo tanto, creo que lo más importante ahora es tener esas definiciones y, por supuesto, tener las ganas de querer estar en todos los espacios a los cuales se nos convoque”, sostuvo. En relación al proceso de participación, Avilés aseguró que este “ha sido un muy buen proceso, democrático, tremendamente inclusivo. Logramos instalar mesas en todas las comunas de nuestro país y, en lo efectivo, que hayan votado 10 mil personas en el contexto sanitario que nos encontramos es harto”, y agregó que “en general, los partidos políticos tienden a bajar su participación en épocas difíciles y hoy día nos encontramos con un partido que ha querido participar y 10 mil personas para votar a lo largo de todo Chile en el contexto actual es bastante bueno”. Y es que el momento que atraviesa la falange no ha dejado indiferente a sus militantes. En este contexto, la Vicepresidenta Nacional de la Mujer de la DC señaló que lo más importante es la unidad y destacó que este hecho permitiría retomar el trabajo colectivo en la colectividad. “Estamos en momentos complejos. No sólo en la Democracia Cristiana, sino en general, los partidos políticos más tradicionales están un poco desgastados. Por lo tanto, es importante mantener esta unidad, mantener la fraternidad (…) Todas las listas deben estar a disposición de trabajar en conjunto. Creo que no existe otra posibilidad en la fraternidad demócrata cristiana que unirnos para poder generar esta unidad y esta necesidad que tenemos como partido de mantenernos a disposición de nuestro país”, explica Avilés. Y sobre la ausencia de figuras de la falange en el Gabinete ministerial de la próxima administración y en las subsecretarías, la concejala señala que respetan la postura del futuro Presidente, aunque destacó que desde la DC existe un espíritu colaborativo por parte de las y los militantes que permita concretar avances en las políticas en pro del bienestar de Chile. “Creo que las decisiones, por supuesto, son propias del Presidente electo Gabriel Boric. Nosotros hemos estado siempre a disposición de colaborar y de encontrar puntos en donde nos unamos por el bien del país. Eso es lo más importante. Finalmente, las decisiones las tiene que tomar él y nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que estamos a disposición de colaborar, de tener puntos de encuentros y que estos puntos de encuentro siempre vayan en beneficio de nuestro país. Él está en todo su derecho de escoger a sus más cercanos y cercanas. Nosotros y nosotras hemos mostrado toda la disposición a estar en colaboración con el Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric y ahí vamos a estar para lo que se nos requiera por el bien de nuestro país”, comentó. Por otra parte, Avilés también abordó la composición del próximo Gabinete con mayoría femenina y valoró la señal entregada por el Presidente electo. Además, manifestó sentirse “muy, muy contenta” por la decisión y destacó que la incorporación de mujeres en el escenario político amplía la posibilidad de evaluar los temas desde la perspectiva de género. “Me parece maravilloso. Es una tremenda señal de que se ha escuchado las demandas de las mujeres. Cuando a la política se incorporan mujeres, se incorpora perspectiva de género. Existe por primera vez una Ministra del Interior en la historia de nuestro país. Los gabinetes han cambiado mucho y es importante tener gobiernos feministas que buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y hoy día eso ha quedado demostrado en este nuevo gabinete, por lo cual nos mantiene con bastante esperanza respecto de que los temas que nos involucran a todos y a todas como sociedad sean abordados con perspectiva de género”, expresó. Fuad Chahín: Es tiempo de recuperar “la épica de la Democracia Cristiana” Al contrario de lo afirmado por Camila Avilés, el ex presidente de la DC Fuad Chahín, manifestó su preocupación ante las afirmaciones del Presidente electo, ya que “nosotros siempre señalamos que apoyábamos a Gabriel Boric en la segunda vuelta, que íbamos a colaborar con su Gobierno, pero que no teníamos la pretensión de entrar al Gobierno” y enfatizó que la próxima administración necesitará el apoyo legislativo de su partido. “Si en esa colaboración el Presidente estimaba que alguien podía servirle en algún espacio, la Democracia Cristiana no iba a hacer ningún tipo de objeción pero tampoco iba a comprometer la soberanía política y programática del partido. Entonces creo que no hay motivo para reclamar. Todo lo contrario. Pero creo que las cosas podrían haberse dicho de mejor manera, especialmente respecto la forma cómo se planteó el día de ayer. Creo que el Gobierno va a necesitar el apoyo de la Democracia Cristiana en el parlamento y creo que eso debiera reconocerse, no sólo el respaldo para la segunda vuelta, sino que la disposición permanente a colaborar en las cosas que creemos le pueden hacer bien al país”, sostuvo el ex presidente de la DC. Fuad Chahín Además, el ex timonel de la falange realizó una autocrítica sobre la situación actual del partido y señaló que es tiempo de recuperar “la épica de la Democracia Cristiana”. “¿Cuál es el problema de la Democracia Cristiana? Es que no podemos seguir preocupados de nuestra relación con el Gobierno, con nuestros ex aliados, las políticas de alianzas, las estrategias electorales, si no somos capaces de recuperar la sintonía con la ciudadanía y, sobre todo, recomponer el espíritu y el alma del partido. Eso se ha perdido por razones políticas, por confusiones doctrinarias y por cuestiones de relaciones, fraternidad y convivencia interna. Tiene al partido muy fracturado, muy polarizado y muy dividido”, comentó. Además, este desgaste se reflejó en la participación en la elección interna que contó con los votos de sólo un tercio de sus militantes, lo que tensionaría la segunda vuelta de las elecciones internas, que se suman a la crisis que actualmente vive este partido, ya que “por una parte, votó menos gente, pero a pesar de la pandemia y la fecha, votaron más de 10 mil personas. Pero en las listas 1 y 2 hay prácticamente un empate, donde Joanna Pérez gana por un poco más de 100 votos, y vamos a tener una segunda vuelta que será muy, muy compleja desde el punto de vista de la polarización que está viviendo el partido”, reconoce Chahín. “Hoy día más que nunca se requiere unidad para poder enfrentar, primero, los desafíos internos, pero también externos que tiene que saber sortear la Democracia Cristiana si no sólo queremos sobrevivir, sino recuperar el protagonismo al servicio del país”, manifestó el ex timonel de la DC. Giorgio Jackson: “Ellos han dicho que no quieren formar parte del Gobierno” Durante la jornada, quien también se refirió a la postura de la falange en relación al próximo Gobierno, fue el futuro Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien aseguró que respetan la decisión y que, una vez instalados en La Moneda deberán sostener conversaciones con todas las fuerzas políticas para avanzar con los proyectos de ley que presentarán en el Congreso. Giorgio Jackson “Nosotros somos bien respetuosos de la autonomía de la Democracia Cristiana, quienes han manifestado, con un apoyo en segunda vuelta que agradecimos en su momento, que ellos han dicho que no quieren formar parte del Gobierno, al menos en materia de autoridades”, y agregó que “por cierto, tendremos que conversar no solamente con el Partido Demócrata Cristiano, sino también con otras fuerzas para poder llevar adelante los proyectos en el Congreso, así que vamos a mantener ese diálogo de manera lo más afiatada posible”, recalcó Jackson.