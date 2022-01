Proyecto de amnistía al filo del receso legislativo: Familiares de “los presos de la revuelta” acusan a senador Araya por lenta tramitación

Descontento hay en la macro agrupación de familiares de presos de la revuelta social respecto a lo zanjado por la Comisión de Constitución del Senado durante esta mañana. La instancia presidida por el senador Pedro Araya revisó el proyecto que originalmente buscaba indultar a quienes se encuentran recluidos por hechos perpetrados en el marco del estallido social, ahora modificado bajo el concepto jurídico de amnistía tras aprobarse la indicación del senador Francisco Huenchumilla (DC). Si bien la sesión logró avanzar en la materia, sometiendo a votación el catálogo de delitos donde se hallaban las mociones refundidas del legislador de la DC y de Araya, el proyecto no se sometió a deliberación hasta total despacho como se tenía pensado preliminarmente. De ese modo, el proyecto de ley cuenta con lo que resta de esta semana para ser remitido a sala desde la comisión, y desde ahí, si logra concitar los votos necesarios, ser despachado al hemiciclo de los y las diputadas. Por este hecho Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta criticó la gestión de Araya como titular de la comisión en cuanto el parlamentario, siendo consciente de la estrecha agenda con la que corre el proyecto, no limitó a los legisladores del oficialismo en sus intervenciones para efectos de ganar tiempo. “¿Qué es lo que vemos nosotros? La falta de voluntad de Pedro Araya aún cuando él expresó en algún momento de la sesión que se iba a hacer la votación y que no se extendieran más allá para poder avanzar, sin embargo dejó a estos dos senadores de derecha. Lo único que hicieron ellos fue intentar ganar tiempo porque en lo concreto no dijeron nada nuevo de todo lo que han dicho el último tiempo, pero si Pedro Araya es el presidente ¿Por qué permite que sucedan estas cosas? No está dirigiendo en el fondo, está dejando que la derecha haga lo que quiera, está cediendo a la presión del gobierno”, criticó. Catálogo de delitos El paquete de delitos que serían objeto de amnistía fueron votados durante esta mañana de forma particular luego del requerimiento que realizó el senador Galilea (RN). En esa deliberación se rechazó incluir en la amnistía el artículo 391 del Código Penal, vale decir a los imputados por el delito de homicidio frustrado dada la negativa de los dos legisladores del oficialismo y del senador de la DC, frente a los dos votos a favor de Alfonso de Urresti (PS) y Araya (Ind). Por otro lado, el maltrato de obra a Carabineros y la PDI fue retirado por lo que no será objeto de amnistía en el marco del proyecto. Los delitos que si fueron visados por la Comisión fueron los de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal que considera un fuego menor de objetos en los cuales no se ponga en riesgo la vida de las personas y los daños no excedan las 40 UTM. Las barricadas están consideradas en este caso. Además, se aprobó el delito de daños calificados especificados en los artículos 485 y 486 del Código Penal, el ilícito de amenazas a los funcionarios policiales y el cuasidelito, inscrito en el artículo 490 del mismo cuerpo normativo. Discusión En el marco de la votación la senadora Ebensperger dijo no estar de acuerdo en viabilizar el proyecto independientemente del tipo de concepto jurídico al que se someta. Además cuestionó el hecho de que buscara incluirse el homicidio en grado frustrado, en cuanto “una persona que comete un homicidio o el delito de homicidio en grado frustrado tuvo la intención de matar a alguien. Gracias a Dios fue frustrado y la persona contra la que se cometió no le pasó más y el delito no se consumó, pero esa persona tuvo el dolo y la intención de matar a alguien y aquí se está proponiendo indultarlo”, arguyó. Respecto al homicidio frustrado, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) señaló que “nosotros lo habíamos considerado sin que cause daño a personas porque hay casos reales. A mí me ha tocado ir a ver a la cárcel por ejemplo a Jordano Santander, en San Antonio, que está condenado a más de 5 años de cárcel por homicidio frustrado donde no hay lesión alguna a la persona de funcionarios de la PDI. Lo mismo también el maltrato de obras a Carabineros o a PDI, que nosotros considerábamos también, en otra indicación del senador Huenchumilla, y que no implicaba daño o lesiones a personas”. Por su parte, el senador Araya consideró que la comisión despachó el tema más complejo del proyecto, que era establecer en catálogo de delitos que se podían amnistiar. “Fue una discusión bastante dura y compleja pero ese artículo que es el corazón del proyecto, al ser despachado, mañana creo que podríamos despachar el proyecto en su integridad dado que lo que queda por determinar es la fecha en la que se puede solicitar la amnistía y su norma de carácter procesal que no debería tener mayor discusión en la comisión en atención a que se refiere a cómo se solicita el beneficio. En ese sentido esperamos hace un esfuerzo mañana de forma tal que la comisión de Constitución despache este proyecto a la sala del Senado y pueda ser votado a la brevedad”, indicó. Así las cosas Durán señaló que las organizaciones de familiares están tendiendo relaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas para restituir en dicha corporación los delitos que fueron marginados en el Senado, desde donde se ve con decepción la gestión de los legisladores en cuanto han persistido en negar la existencia de los “presos políticos” en el contexto del estallido social. “Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha hecho Araya y Huenchumilla respecto a cambiar el espíritu del proyecto de ley de indulto ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno ya tenemos el compromiso de varios diputados y diputadas de que se agregará esto que se ha retirado así que tenemos todavía una opción pero la señal de Pedro Araya es terrible porque él está cediendo a la derecha, él no es oposición, no se entiende que, no solamente hoy día, sino que lleve meses en las manos de Pedro Araya quien ha dilatado el cierre de las indicaciones, entonces en ese sentido no existe una gota de humanidad respecto a las personas que están en la cárcel y sus familias”, acusó.

