Cristina Dorador: “Llamo a los poderes constituidos a respetar la autonomía de la Convención Constitucional”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la convencional constituyente por el distrito 3, Cristina Dorador, se refirió al pronunciamiento que realizó la Corte Suprema respecto de la iniciativa que busca reducir el periodo de los jueces y las acusaciones de intervencionismo que hicieron algunos de sus colegas en la Convención durante la jornada de ayer. Al respecto, Cristina Dorador sostuvo que “nosotros somos un organismo autónomo, eso fue ampliamente validado por la ciudadanía y en el cual somos el poder constituyente y por lo tanto creo que es importante ser muy prudente con las declaraciones que se dan porque pueden ser, derechamente, intervenciones a la libre deliberación, amplia y democrática que estamos realizando en la Convención”. En esa línea agregó que “acá no hay un trabajo que no sea serio ni informado, al contrario, hay un trabajo enorme y que va en el camino que nosotros todos queremos que es el bienestar de nuestro país y para ello también las instituciones tienen que adaptarse, ese es parte de nuestro trabajo como convencionales, pensar el Chile del futuro, pensar esta carta magna que será nuestra guía en las próximas décadas con altura de miras y haciéndonos cargo de los problemas que han tenido las instituciones en el tiempo”. Por lo mismo, Dorador recuerda que “probablemente algunas decisiones no van a ser compartidas, sin duda, porque es muy difícil en general para las personas cambiar de ideas respecto de cómo son las cosas, pero eso es parte de la deliberación democrática. Yo entiendo el rechazo que esto provocó en algunos compañeros porque es una crítica directa a su trabajo, que ha sido realizado con mucha seriedad y además de amplios grupos políticos. Yo llamo a los poderes constituidos a respetar la autonomía de la Convención Constitucional”. Consultada por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, la convencional por el distrito 3 se refirió también a la molestia y preocupación que han expresado algunos grupos empresariales por los debates que se desarrollan al interior de la Convención y señaló que “hay que entender que no todo puede ser intervenido. Chile es un país muy diverso, no solo en cuanto a personas, sino que también en su diversidad natural, hay espacios que son únicos en el mundo y esos son los lugares que se están perdiendo”. Tomando en cuenta lo anterior, la convencional Dorador afirma que “este tema que tiene que ver con la propiedad o el uso económico de los territorios es un tema no menor que se está analizando en las respectivas comisiones, pero en este caso nosotros seguimos también lineamientos internacionales. Hay muchas cosas que pasan en el mundo que nosotros no aplicamos y acá tratamos de avanzar un poco más porque la protección la hacemos desde el Estado, no desde fuera”. La también coordinadora de la Comisión de Sistemas de conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, se refirió al trabajo de la instancia que esta semana comenzó la votación en general de las primeras propuestas de normas constitucionales. Al respecto, Dorador valoró que “ayer pudimos aprobar en general decenas de iniciativas de norma y esto nos prepara para poder elaborar el informe, que es un paso muy importante“. Respecto de la importancia de los temas que se están discutiendo en dicha comisión, Cristina Dorador destacó que “la comisión que me toca coordinar junto a Ignacio Achurra es quizás una de las más innovadoras en el contexto de incluir temas en la Constitución que no estaban previamente y también va muy a la vanguardia de lo que se está haciendo a nivel internacional de reconocer derechos culturales, derechos de los pueblos originarios en el ámbito de la cultura y la generación de conocimiento y con una mirada muy amplia respecto de a lo que nos referimos como conocimiento, no solo la ciencia formal, sino que todos los saberes locales y ancestrales”. En ese sentido, la convencional concluye señalando que “esa mirada más amplia e integradora va en la línea de poder afrontar y enfrentar los desafíos del Chile del futuro, los cuales recién estamos avizorando, tenemos varias luces como el cambio climático, pero además hay varios desafíos que tenemos que abordar y garantizar derechos como los digitales, alfabetización digital, conectividad y también reducir las brechas respecto del patrimonio”.

