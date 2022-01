096bd003c3

18-O Queda en manos de la sala: Comisión de Constitución despachó proyecto de amnistía al hemiciclo del Senado El proyecto que fue remitido a sala considera objeto de amnistía a los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 y mandata al Ministerio Público a cerrar las investigaciones de los casos que no son objetos del beneficio. Maria Luisa Cisternas Miércoles 26 de enero 2022 14:56 hrs.

Durante esta mañana la Comisión de Constitución del Senado zanjó los últimos puntos del proyecto de ley, logrando despachar la iniciativa que busca amnistiar a los presos y presas de la “revuelta social”. Durante la sesión anterior de este martes la Comisión resolvió uno de los elementos más complejos del texto acotando el catálogo de delitos que serán objeto de amnistía. Dicha definición suscitó diferencias. Los legisladores del oficialismo en la Comisión, si bien estuvieron satisfechos con que el homicidio frustrado y el daño de obra a Carabineros y a funcionarios de la PDI fuesen marginados del beneficio, criticaron el hecho de que el delito de incendios menor fuese contemplado en en la iniciativa legal. En tanto, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, advirtió que el Ejecutivo estudiará esgrimir la reserva de constitucionalidad o bien el veto presidencial respecto al proyecto en cuanto, “no se puede indultar, amnistiar a aquellas personas que, lejos de tratarse de manifestaciones tranquilas, lo que hicieron fue cometer graves delitos”, señaló. Por otro lado y tras no haber sido despachado el proyecto al hemiciclo del Senado este martes, las agrupaciones de familiares de los presos y presas de la revuelta social emanaron un comunicado interpelando a los legisladores que integran la comisión y particularmente a su titular, Pedro Araya, por la dilación de esta tramitación. “Emplazamos a la mesa del Senado para que este proyecto sea votado antes del cierre del año legislativo. Las familias y los presos llevamos más de dos años esperando por la libertad y es impresentable que este proyecto siga estancado“, sostuvieron. Si bien el senador Araya preveía un despacho rápido este miércoles, la sesión tomó al rededor de dos horas, periodo en el que se discutió sobre el período de tiempo que contemplará la amnistía. El artículo dos del proyecto de ley proponía incluir actos perpetrados desde el 7 de octubre del 2019 al 9 de diciembre del 2020, lo que fue objetado por los senadores del oficialismo Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI) dado que a su parecer, el periodo en consideración era bastante extenso. En esa línea, la legisladora de la UDI dijo no comprender la pretensión de alargar la concesión posterior al acuerdo del 15 de noviembre del 2019, dado que a su juicio, luego de ese hito no se justificaba la continuidad de las manifestaciones. “Me parece que es una inconsecuencia mayor que ya el 15 de noviembre del 2019 se había firmado el Acuerdo por la Paz en virtud del cual la gran mayoría de los partidos políticos de este país incluyendo además al presidente electo Gabriel Boric que llama al Congreso a aprobar este proyecto, él firma ese acuerdo, se establece un calendario para una nueva Constitución que era una de las razones que finalmente querían o buscaban esta protestas entonces ¿Cuál era el afán de seguir en ellas si habían logrado el objetivo que buscaban?”, cuestionó. Respecto a este artículo, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, ahondó en el hecho de que previo al 18 de octubre ya existía una proliferación de movilizaciones. En ese período, sostuvo el legislador, ya se perpetraba una severa represión policial y violaciones a los derechos humanos, por otro lado señaló que un acuerdo entre partidos políticos no garantiza la paz social. “La paz es fruto de la justicia social, es fruto de la profundización democrática, de la cohesión social y para eso hay que generar las condiciones para lo mismo y este proyecto de ley busca ir cerrando un capítulo doloroso, de heridas, de situaciones de injusticia que se produjeron en el estallido social y que perdura hasta el día de hoy”, sostuvo. Otra arista que suscitó discusión entre los legisladores fue el artículo siete de la propuesta de ley, en cuanto permite que cualquier persona formalizada por delitos que no caen bajo amnistía, podrán solicitar el término de su proceso penal dentro de 90 días. Así el proyecto da un plazo de 90 días al Ministerio Público tras haberse promulgado la la ley para cerrar las investigaciones determinando si se acusa a los imputados o se les sobresee del procedimiento. “Lo que plantea es que aquellas personas por ejemplo que han cometido el delito de saqueo o el delito de robo y que no son sujetos de amnistía tienen un plazo de 90 días para pedirle al Ministerio Público y al Tribunal de Garantía que se cierren esas investigaciones y que el Ministerio Público tome la decisión si lleva a esas personas a juicio o las sobresee. No es una amnistía, lo que se está diciendo es que el Ministerio Público no puede prolongar más allá de 90 días de aprobada la ley este tipo de investigaciones”, explicó el senador Araya. Respecto a los requisitos que se deben cumplir para requerir la amnistía, el presidente de la Comisión de Constitución indicó que “por lo pronto, no tener antecedentes previos por delitos de la misma especie y estar comprendidos dentro del período que contempla la amnistía que va del 7 de octubre del 2019 a diciembre del 2020“. Si bien los legisladores de la oposición reúnen los 22 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en sala, Araya dijo dudar respecto a que se logre la unanimidad de los legisladores. “Este no ha sido un proyecto pacífico al interior de la oposición, hay miradas muy diversas de abordar. Lo ocurrido en el estallido social, de hecho el catálogo de delitos que se aprobó el día de ayer en la Comisión de Constitución es un catálogo de delitos que se ha conversado tanto con los senadores de derecha como de oposición que razonablemente podría aprobar el Senado y en esto yo me atrevo a decir que la aprobación de este proyecto aún cuando se necesitan solamente los votos de la centro izquierda es bastante incierto“. El informe de la Comisión será remitido este miércoles a los comités parlamentarios del Senado, quienes deberán fijar la fecha en que el hemiciclo votará el proyecto de ley. De no ponerse en tabla antes que culmine el receso legislativo, la iniciativa deberá ser abordara durante el mes de marzo, con probabilidades de que sea el próximo Congreso quien la revise.

