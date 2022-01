CEAC TV despide enero con la música de Mozart y la presentación de Alicia, obra inspirada en el cuento de Lewis Carroll

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile llegará a CEAC TV este viernes 28 y sábado 29 de enero a las 19:40 horas, con el concierto que ofreció en el Teatro Universidad de Chile el pasado sábado 22. En él, la decana interpretó la obertura de la opereta “Mozart”, escrita por el compositor nacido en Venezuela, Reynaldo Hahn, cuya historia se basa en las aventuras ficticias del músico austriaco de visita en París. El programa continuó con una figura clave dentro de la historia musical chilena, Enrique Soro, y su obra “Andante Appassionato”, la que escribió con tan sólo 15 años de edad. Con estudios en el Real Conservatorio de Milán, el músico nacido en la ciudad de Concepción desarrolló una amplia y reconocida carrera como compositor, director y pianista, interpretando obras del repertorio universal como también sus propias creaciones. Para finalizar, el público podrá disfrutar de la Sinfonía N°41 “Júpiter”, la última escrita por el más importante compositor del Clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart. Fechada en 1788, no se sabe aún con exactitud si alcanzó a ser interpretada antes de la temprana muerte del compositor austriaco. Su nombre se debe a la suprema divinidad de la mitología romana, definición que habría sido dada por el empresario alemán Johann Peter Salomon, aludiendo al carácter triunfal, generoso y solemne de la obra. Por su parte, la danza contemporánea marcará presencia con el Ballet Nacional Chileno y “Alicia”, de Mathieu Guilhaumon, director artístico de la compañía. La obra – que podrá verse el jueves 27 y domingo 30 de enero a las 20:00 horas – está inspirada en el afamado cuento de Lewis Carroll, “Alicia en el País de las Maravillas”, una historia cuenta las aventuras de una niña que traspasa un espejo y llega a un mundo en el que se entrelazan lo fantástico y extraordinario. La pieza es una invitación a redescubrir un clásico de la literatura para todo público. “Siempre es un desafío llevar a la danza un cuento, porque hay un imaginario en torno a la obra. Además, esta historia en particular es bastante compleja. Ella hace todo un viaje que no sólo la lleva a descubrir todos esos personajes locos, sino también a conocerse a sí misma, por lo que tiene que ver igualmente con la búsqueda de la propia identidad. Con todos esos elementos, me pareció que Alicia era un personaje muy atractivo para trabajarlo desde la mirada de la danza”, explica Mathieu Guilhaumon respecto de la génesis de su creación. Los contenidos ofrecidos en la plataforma son de carácter gratuito y abierto para todo público, existiendo la posibilidad de realizar aportes a través del mismo sitio web, que ayudan a continuar con las actividades artísticas de los conjuntos dependientes del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.

