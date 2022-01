Presidenta de RD sobre conformación del futuro gabinete: “Sabíamos que para lograr estas transformaciones había que incorporar otras fuerzas”

Asumió la presidencia de Revolución Democrática el 22 de junio del 2021 embistiendo así el cargo que previamente detentó la diputada del distrito 3 Catalina Pérez, es licenciada en Ciencias Jurídicas y ex presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de las Telecomunicaciones (Anfutel); Margarita Portuguez, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para abordar el escenario tras la designación del gabinete de gobierno y sobre las perspectivas que mantiene al respecto el partido del Frente Amplio que recientemente cumplió una década desde su nacimiento. Abordando las figuras que conforman la primera línea ministerial, la timonel de RD valoró el criterio que adoptó el futuro mandatario considerando la designación mayoritaria de mujeres, la presencia de diversidades, el principio de descentralización que evidencia y la inclusión de independientes. Esto último particularmente va en la línea de una de las directrices que el partido de la bandera verde ha robustecido durante este período para efectos de su estrategia regional, mencionó. “Va en la línea de lo que muchos partidos hemos hecho en los últimos tiempos. Nosotros como RD hemos incorporado independientes a nuestras listas, trabajamos con movimientos sociales por lo tanto en ese contexto no es algo que nos haya sorprendido”, señaló. Pero algo que llamó la atención, a lo menos de la opinión pública tras el nombramiento de los y las próximas secretarías de Estado, fue la amplia presencia del Partido Socialista a la cabeza de los ministerios emblemáticos tales como Vivienda y Defensa. Del mismo modo, una histórica simpatizante de la tienda, Antonia Urrejola, asumirá la Cancillería a partir del 11 de marzo mientras que el ex militante y hasta hace poco, titular del Banco Central, Mario Marcel, será quien administre la cartera fiscal del Ejecutivo desde esa fecha. Es así que el partido presidido por Álvaro Elizalde terminó concentrando mayor representación que los de la coalición de gobierno en el gabinete si se les evalúa individualmente. En tanto, dos ministerios terminaron bajo la conducción de Revolución Democrática con Giorgio Jackson a cargo de la Segpres y Marco Ávila en Educación, un hecho que habría sido motivo de reproche por parte de la directiva de RD en la reunión que sostuvieron con el futuro mandatario según consignó La Tercera. No obstante lo anterior fue descartado por Portuguez. “Nos hemos reunido con el Presidente electo en otras ocasiones pero esa reunión era la formal que ya estaba teniendo con todos los partidos y nosotros no la habíamos tenido y coincidió justamente con ello. Nosotros ahí aprovechamos de hablar varios temas, felicitarle también por las nominaciones y en particular, como nosotros en Revolución Democrática cumplimos 10 años desde que somos partido, aprovechamos de invitarlo a nuestras actividades de conmemoración de nuestro aniversario”, mencionó. En esa instancia, agregó la timonel de RD, “nos acordamos de como ha sido nuestra historia juntos y también le explicitamos cuáles eran nuestros procedimientos y metodologías a nivel regional que llevamos a cabo como Revolución Democrática. Hicimos un procedimiento inédito donde instalamos puntos fundamentales para nosotros que es la paridad, la descentralización, más altos estándares de probidad entonces hicimos todo ese procedimiento y se lo explicamos, también hablamos de los desafíos de Apruebo Dignidad, de lo que se viene y eso fue lo que hablamos en ese momento con el Presidente electo y siempre poniéndonos a disposición a seguir trabajando desde donde seamos convocados, o sea cualquier otra cosa no se apega a lo que realmente fue“, sostuvo. En esa línea la dirigenta dijo no sentir una sub representación de los partidos de Apruebo Dignidad en relación a la presencia de los socialistas en el gabinete. Esto dado que la integración de otras orgánicas es a su modo de ver parte de la amplitud anunciada por Boric, en lo que sería la conformación del gobierno. “Sabíamos que para lograr estas transformaciones había que incorporar otras fuerzas y eso a nuestro juicio es un desafío pero es necesario para el compromiso que hicimos, es parte de la coherencia que se ha estado hablando y más que decir ‘cuántos tú, cuántos yo’, tenemos que apostar por algo diferente de ese cuoteo que termina siendo muy mal recibido por la ciudadanía. Mal explicado también porque estas designaciones, como la ley señala que sólo el Presidente lo va a nombrar, pero no dice ningún procedimiento ni protocolo sobre el cómo. Cada fuerza ha hecho sus propios procesos internos que han llevado a hacer una propuesta al Presidente y nosotros además le dimos la confianza como Apruebo Dignidad para que él definiera, no habiendo presiones al respecto y yo creo que eso es súper bueno que se vaya entendiendo y explicitando“, indicó. Consultada sobre la posibilidad de ampliar la coalición de gobierno, Portuguez señaló que si bien lo anterior podría ser objeto de reflexión del conglomerado en el futuro, por ahora sólo existe la disposición al diálogo y a desarrollar un trabajo mancomunado. “Una cosa es abrir el espacio en el gobierno y otra cosa es la coalición. Ahora desde la coalición nosotros estamos manteniendo conversaciones con las fuerzas y eso es parte del trabajo político, no podemos ser una coalición cerrada pero eso no significa que los vamos a incorporar o no porque eso es parte de una definición colectiva que ahora no se está dando. Simplemente estamos en conversaciones, aproximaciones, yo creo que eso siempre es bueno, estar dialogando, construyendo las confianzas”, señaló. En ese sentido, la timonel de Revolución Democrática consideró insoslayable hacer un reconocimiento al rol histórico que ha tenido el PS y a la alta representatividad que concita en algunas regiones del país. Al respecto sostuvo que el partido “puede ser todavía una organización con la que podemos dialogar y tendamos juntos algunos puentes sin perjuicio que podemos tener algunas diferencias de como se ha desarrollado en los últimos tiempos. Por algo estamos en otra coalición, estamos en otros partidos y nos situamos en otra propuesta”, acotó. Abordando una de las materias que ha sido piedra de tope para el histórico militante de Revolución Democrática y futuro titular de la Segres, Giorgio Jackson, relativa a la ascendente presión por legislar un quinto retiro del 10 por ciento de las AFP, Portuguez consideró fuera de los objetivos del gobierno el continuar fomentando políticas que vayan en desmedro de los ahorros de la ciudadanía. “Cuando se instala el retiro fue en un momento en que el Gobierno no estaba dando respuesta real a la necesidades que estaban pasando miles de chilenos y chilenas, fue una medida que se apoyó en ese momento para ir en ayuda de esa población pero creemos que no es una medida que deba seguir empujando. Aspiramos a otra forma de resolver el sistema de pensiones y yo creo que es algo que se tendrá que discutir y estamos súper abiertos a conversarlo pero no ocupando los ahorros de los y las trabajadores“, aseveró.

Asumió la presidencia de Revolución Democrática el 22 de junio del 2021 embistiendo así el cargo que previamente detentó la diputada del distrito 3 Catalina Pérez, es licenciada en Ciencias Jurídicas y ex presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de las Telecomunicaciones (Anfutel); Margarita Portuguez, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para abordar el escenario tras la designación del gabinete de gobierno y sobre las perspectivas que mantiene al respecto el partido del Frente Amplio que recientemente cumplió una década desde su nacimiento. Abordando las figuras que conforman la primera línea ministerial, la timonel de RD valoró el criterio que adoptó el futuro mandatario considerando la designación mayoritaria de mujeres, la presencia de diversidades, el principio de descentralización que evidencia y la inclusión de independientes. Esto último particularmente va en la línea de una de las directrices que el partido de la bandera verde ha robustecido durante este período para efectos de su estrategia regional, mencionó. “Va en la línea de lo que muchos partidos hemos hecho en los últimos tiempos. Nosotros como RD hemos incorporado independientes a nuestras listas, trabajamos con movimientos sociales por lo tanto en ese contexto no es algo que nos haya sorprendido”, señaló. Pero algo que llamó la atención, a lo menos de la opinión pública tras el nombramiento de los y las próximas secretarías de Estado, fue la amplia presencia del Partido Socialista a la cabeza de los ministerios emblemáticos tales como Vivienda y Defensa. Del mismo modo, una histórica simpatizante de la tienda, Antonia Urrejola, asumirá la Cancillería a partir del 11 de marzo mientras que el ex militante y hasta hace poco, titular del Banco Central, Mario Marcel, será quien administre la cartera fiscal del Ejecutivo desde esa fecha. Es así que el partido presidido por Álvaro Elizalde terminó concentrando mayor representación que los de la coalición de gobierno en el gabinete si se les evalúa individualmente. En tanto, dos ministerios terminaron bajo la conducción de Revolución Democrática con Giorgio Jackson a cargo de la Segpres y Marco Ávila en Educación, un hecho que habría sido motivo de reproche por parte de la directiva de RD en la reunión que sostuvieron con el futuro mandatario según consignó La Tercera. No obstante lo anterior fue descartado por Portuguez. “Nos hemos reunido con el Presidente electo en otras ocasiones pero esa reunión era la formal que ya estaba teniendo con todos los partidos y nosotros no la habíamos tenido y coincidió justamente con ello. Nosotros ahí aprovechamos de hablar varios temas, felicitarle también por las nominaciones y en particular, como nosotros en Revolución Democrática cumplimos 10 años desde que somos partido, aprovechamos de invitarlo a nuestras actividades de conmemoración de nuestro aniversario”, mencionó. En esa instancia, agregó la timonel de RD, “nos acordamos de como ha sido nuestra historia juntos y también le explicitamos cuáles eran nuestros procedimientos y metodologías a nivel regional que llevamos a cabo como Revolución Democrática. Hicimos un procedimiento inédito donde instalamos puntos fundamentales para nosotros que es la paridad, la descentralización, más altos estándares de probidad entonces hicimos todo ese procedimiento y se lo explicamos, también hablamos de los desafíos de Apruebo Dignidad, de lo que se viene y eso fue lo que hablamos en ese momento con el Presidente electo y siempre poniéndonos a disposición a seguir trabajando desde donde seamos convocados, o sea cualquier otra cosa no se apega a lo que realmente fue“, sostuvo. En esa línea la dirigenta dijo no sentir una sub representación de los partidos de Apruebo Dignidad en relación a la presencia de los socialistas en el gabinete. Esto dado que la integración de otras orgánicas es a su modo de ver parte de la amplitud anunciada por Boric, en lo que sería la conformación del gobierno. “Sabíamos que para lograr estas transformaciones había que incorporar otras fuerzas y eso a nuestro juicio es un desafío pero es necesario para el compromiso que hicimos, es parte de la coherencia que se ha estado hablando y más que decir ‘cuántos tú, cuántos yo’, tenemos que apostar por algo diferente de ese cuoteo que termina siendo muy mal recibido por la ciudadanía. Mal explicado también porque estas designaciones, como la ley señala que sólo el Presidente lo va a nombrar, pero no dice ningún procedimiento ni protocolo sobre el cómo. Cada fuerza ha hecho sus propios procesos internos que han llevado a hacer una propuesta al Presidente y nosotros además le dimos la confianza como Apruebo Dignidad para que él definiera, no habiendo presiones al respecto y yo creo que eso es súper bueno que se vaya entendiendo y explicitando“, indicó. Consultada sobre la posibilidad de ampliar la coalición de gobierno, Portuguez señaló que si bien lo anterior podría ser objeto de reflexión del conglomerado en el futuro, por ahora sólo existe la disposición al diálogo y a desarrollar un trabajo mancomunado. “Una cosa es abrir el espacio en el gobierno y otra cosa es la coalición. Ahora desde la coalición nosotros estamos manteniendo conversaciones con las fuerzas y eso es parte del trabajo político, no podemos ser una coalición cerrada pero eso no significa que los vamos a incorporar o no porque eso es parte de una definición colectiva que ahora no se está dando. Simplemente estamos en conversaciones, aproximaciones, yo creo que eso siempre es bueno, estar dialogando, construyendo las confianzas”, señaló. En ese sentido, la timonel de Revolución Democrática consideró insoslayable hacer un reconocimiento al rol histórico que ha tenido el PS y a la alta representatividad que concita en algunas regiones del país. Al respecto sostuvo que el partido “puede ser todavía una organización con la que podemos dialogar y tendamos juntos algunos puentes sin perjuicio que podemos tener algunas diferencias de como se ha desarrollado en los últimos tiempos. Por algo estamos en otra coalición, estamos en otros partidos y nos situamos en otra propuesta”, acotó. Abordando una de las materias que ha sido piedra de tope para el histórico militante de Revolución Democrática y futuro titular de la Segres, Giorgio Jackson, relativa a la ascendente presión por legislar un quinto retiro del 10 por ciento de las AFP, Portuguez consideró fuera de los objetivos del gobierno el continuar fomentando políticas que vayan en desmedro de los ahorros de la ciudadanía. “Cuando se instala el retiro fue en un momento en que el Gobierno no estaba dando respuesta real a la necesidades que estaban pasando miles de chilenos y chilenas, fue una medida que se apoyó en ese momento para ir en ayuda de esa población pero creemos que no es una medida que deba seguir empujando. Aspiramos a otra forma de resolver el sistema de pensiones y yo creo que es algo que se tendrá que discutir y estamos súper abiertos a conversarlo pero no ocupando los ahorros de los y las trabajadores“, aseveró.