Nacional Organizaciones por condonación del CAE: "No tenemos por qué poner en duda que se cumpla el compromiso de campaña de Gabriel Boric" Agrupaciones respaldaron los dichos de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, quien señaló que el titular de Hacienda, Mario Marcel, "se comprometió" a llevar adelante la iniciativa. Mientras economistas manifestaron sus repartos respecto a su ejecución. Abril Becerra Domingo 30 de enero 2022 10:11 hrs.

Tras conocerse el gabinete que acompañará al presidente electo Gabriel Boric en su administración, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, abordó el rol que tendría Mario Marcel, a cargo del Ministerio de Hacienda a partir del 11 de marzo, respecto a la condonación del Crédito con Aval del Estado. En conversación con el programa Mesa Central, la extitular del Colegio Médico aseguró que el próximo jefe de la billetera fiscal “se ha comprometido con el Gobierno, incorporando también la condonación del CAE. Entiende que eso es parte de nuestro programa de Gobierno y eso es importantísimo”. También el propio futuro mandatario se refirió respecto al tema, señalando que “tenemos que buscar cuál es el mejor mecanismo” y que “hemos planteado una deuda a 20 años plazo del Estado y podamos realizarlo sin generar un déficit en otros sectores”, en entrevista con Tolerancia Cero. El fundador de la agrupación Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, expresó que estas declaraciones son “una clara señal del compromiso no solamente político, sino que un compromiso social que tiene Gabriel Boric en torno a una problemática por la cual ellos también salieron a marchar por las calles en 2011”. Esto, último apuntando al liderazgo que tuvo el presidente electo en las movilizaciones por la educación cuando ejercía como dirigente estudiantil, en las que también destacaron figuras como Giorgio Jackson y Camilla Vallejo, futuros ministros de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General de Gobierno, respectivamente. En cuanto a la reticencia inicial sobre el nombramiento del expresidente del Banco Central en el Ministerio de Hacienda, Rojas sostuvo que “no tenemos en realidad por qué poner en duda el que se cumpla el compromiso de campaña del presidente Boric y que Mario Marcel encabece un mandato del presidente de la República”. “Sin embargo, esperamos poder conversar con el ministro Marcel para que esto no solamente lo llevemos a un tema relacionado a nivel financiero, sino que también el tremendo componente social que tienen hoy día las deudas educativas, no solo el CAE, sino que también el Crédito del Fondo Solidario, el antiguo Crédito Fiscal, el Crédito Corfo”, enfatizó. El investigador de la Fundación Nodo XXI y ex encargado del Programa de Educación Superior de Boric, Fernando Carvallo, destacó que es positivo que “desde el Gobierno se dé una señal clara respecto a este tema tan sensible para más de un millón de personas”; no obstante, recalcó que la iniciativa “no es algo que se hace de la noche a la mañana, requiere tiempo, mucha discusión y antecedentes, que tiene que ver con tener la información desagregada y extremadamente actualizada sobre la situación financiera de esos créditos”. Asimismo, destacó que es fundamental “distinguir dos componentes centrales de lo que va a ser una eventual condonación. Por un lado, está lo que ocurre con la deuda que está en poder de la banca, lo que pasa con la deuda en poder del fisco- que es parte del mismo problema- y la situación que ocurre respecto de los deudores”. En esa línea, planteó que la Fundación Nodo XXI presentó dos propuestas, que es que el Estado pague la deuda en 25 años o que pague de una sola vez, pero con cargo a la deuda pública del Estado. Además, dijo que “desde el comando también evaluamos la propuesta de compra de esa cartera a 20 años plazo, que tendría un costo aproximado de US$ 300 millones, que corresponde a menos de la mitad de lo que anualmente se gasta en mantener en funcionamiento el CAE”. En tanto, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, consideró que la condonación del CAE “no va a terminar siendo una de las altas prioridades del Gobierno de Boric y, si es que se tiene que recortar parte de los programas a los que aspira, este probablemente sea uno de ellos. No que se elimine del todo, pero que tal vez se alinee la carga de la deuda, eliminando los intereses, porque es costoso y en un Gobierno que le van a escasear recursos, este va a ser uno de los temas que va a surgir”. Bajo ese contexto, planteó como prioritarias la reforma previsional, el combate a la pandemia, “entonces ya cuando llegue a este tema yo sospecho que los recursos para realizarla, al menos en la totalidad que el programa sugiere, no van a estar”. Por su parte, el economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, sostuvo que si bien la condonación del CAE es costoso, la gradualidad que plantea el equipo de Boric “es atractiva porque no competirá en grandes magnitudes con los escasos recursos que dispondrá el nuevo ministro de Hacienda y aunque los montos se quedarían algo cortos respecto del costo de la condonación, se podrá tomar esta medida con menos dificultad, pero ello también dependerá de los requerimientos de los parlamentarios”. Además, comentó que “se requiere hacer un balance de otros sectores endeudados, como vivienda, PYMES, y de otras prioridades, tales como salud, pensiones y, en particular, junto a esta condonación será necesario establecer un nuevo sistema de créditos para la educación superior, lo que también es urgente”. Según señaló el presidente electo Gabriel Boric, la condonación de la deuda estudiantil total sería de US$12.000 millones, es decir, el CAE sumado al crédito solidario y crédito Corfo.

