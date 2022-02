bc7904fa9c

Nacional Crisis en Iquique: Ministro Delgado anuncia aumento de dotación de Carabineros en Tarapacá Delgado subrayó que la dotación de carabineros se mantendrá en la zona, al menos, hasta el 11 de marzo, día en que el actual Ejecutivo deja La Moneda y asume el gobierno electo de Gabriel Boric. Diario Uchile Martes 1 de febrero 2022 14:43 hrs.

Durante su visita a la Región de Tarapacá, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado , anunció algunas medidas para enfrentar la delincuencia y la inmigración ilegal en la zona. Luego de reunirse con diversos gremios, el secretario de Estado informó que se integrará a la región una dotación de carabineros -aproximadamente 80- para reforzar el trabajo, sobre todo, en la ciudad de Iquique. “Lo primero que vamos a realizar y señalar -y aquí está el compromiso de ambas policías- es que hoy se completa una dotación reforzada de Carabineros. Viene en vuelo comercial una dotación importante de carabineros para poder reforzar el trabajo en la región y, puntualmente, en la comuna de Iquique. Y a propósito de la policía, se va a realizar un plan de intervención inmediata en aquellos barrios que tengan mayor tasa delictual”. Delgado subrayó que la dotación de carabineros se mantendrá en la zona, al menos, hasta el 11 de marzo, día en que el actual Ejecutivo deja La Moneda y asume el gobierno electo de Gabriel Boric, por lo que será responsabilidad de él si mantiene o no a los uniformados en la Región de Tarapacá. Por otro lado, el secretario de Estado puntualizó en que los operativos anti delincuencia en zonas de mayor conflicto comenzarán esta misma noche. Además, el ministro del Interior afirmó que apenas la ley de migración salga de Contraloría, se pondrá en práctica la llamada reconducción, que es devolver a quien haya ingresado ilegalmente al país al lugar desde conde provino. “Los gremios nos decían ‘¿por qué en la frontera, cuando una persona pasa, las policías y el Ejército no pueden hacer nada?’ porque, efectivamente, no se les va a disparar, porque, efectivamente, no se pueden tomar acciones que no estén en la ley, por lo tanto les explicamos lo que significa la reconducción que ayer lo explicaba desde La Moneda, este procedimiento que está en la nueva ley de migración y que fue promulgada en Iquique por el Presidente de La República, y que entrará en vigencia una vez que salga de Contraloría. Lo que le hemos explicado a los gremios y que ellos han apoyado es que la reconducción debe partir inmediatamente una vez que salga este reglamento y, para eso, durante la tarde vamos a tener la primera capacitación a Carabineros en reconducción para que se empiece a implementar una vez aprobado”. Además, Delgado anunció que el Presidente Sebastián Piñera firmará un decreto para aumentar los recursos a la Fiscalía de la región, esto, con miras a mejorar las investigaciones y pericias. Por otra parte, también adelantó que mantendrán la postura de expulsar a quien ingrese de manera irregular, aunque los tribunales de justicia no respaldan esa postura del Ejecutivo. “Para nosotros como Gobierno, el ingreso clandestino es expulsión inmediata. Por eso hemos dado esa pelea que lamentablemente las cortes adhirieron a ese criterio, después lo cambiaron y hoy día se puede expulsar a la persona que ingrese clandestinamente, pero que además cometa un delito. Yo creo que no hay que esperar que la gente cometa un delito para expulsarla”, indicó el titular de Interior. Delgado agregó que “vamos a seguir con las expulsiones obviamente apegándonos a los fallos de las cortes y en ese sentido vamos a seguir dando señales importantes” y luego apuntó a la necesidad de contar con más apoyo de las autoridades de Bolivia en esta materia. “Nos gustaría tener un apoyo mucho más nítido de las autoridades bolivianas que prácticamente es inexistente en esta materia”, lamentó el ministro. El jefe de gabinete adelantó además que a fines de febrero o comienzos de marzo se va a expulsar a un nuevo grupo de inmigrantes en uno de los vuelos que el Gobierno tiene contratados con líneas aéreas para esos efectos.

