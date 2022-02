bc7904fa9c

33996a1b67

Nacional Esteban Valenzuela, futuro ministro de Agricultura: “Vamos a redireccionar recursos privilegiando las economías rurales” El recién nombrado jefe de esa cartera de Gobierno advierte sobre la crisis hídrica que vive el país y que afecta la producción de alimentos, poniendo en riesgo producciones que hasta hace algunos años estaban aseguradas. También comentó respecto de las reuniones que ha sostenido con gremios, empresarios y de cooperativas agrícolas que es donde colocará el acento la administración de Gabriel Boric. Diario Uchile Martes 1 de febrero 2022 12:54 hrs.

Tweet Whatsapp

Fue el primero en recibir el “fuego amigo” una vez lo nombraron ministro de Agricultura del próximo Gobierno de Gabriel Boric. La designación de Esteban Valenzuela fue criticada por su par de la Federación Regionalista Verde y Social Alejandra Sepúlveda, quien dijo que no tenía las competencias para asumir en ese cargo. Valenzuela fue alcalde por Rancagua y luego parlamentario por la Región de O’Higgins, la misma que Sepúlveda representará en el Senado desde el 11 de marzo próximo. Consultado sobre las palabras de la legisladora, Valenzuela afirma que “hemos tenido 2/3 de coincidencias y 1/3 de diferencias”, reconociendo también que la hasta ahora diputada “ha sido la parlamentaria ‘machaca, machaca’, que representa el interés de lo agrícola. Pero está mal informada en algunas cosas”. Valenzuela se defiende y se explaya sobre su trabajo desde hace 40 años vinculado al sector agrícola y las cooperativas para evitar en los años ’80 que la dictadura impulsara un retroceso de la reforma agraria. A eso agrega sus estudios en la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos, donde varios de sus docentes de posgrado apoyaron el proceso de la reforma agraria de Chile. “Yo me he dedicado toda mi vida, desde mi militancia en el MAPU en los ’80 a trabajar con ONG de desarrollo rural. A nosotros nos echaron de las universidades y con las ONG trabajamos en que no se volviera atrás con una contra reforma agraria completa. Desarrollamos cooperativas rurales, trabajo con campesinos y además, me tocó como alcalde de Rancagua hacer el primer plan de desarrollo rural. Denunciamos el mal uso de los pesticidas con el Senior Service alemán. Me ha tocado trabajar en cuatro países de América Latina, entre ellos dos años y medio viviendo con 40 municipios maya, en desarrollo rural, lo mismo en República Dominicana, en Colombia, en Paraguay. Y estudié mi máster en la Universidad de Wisconsin”. La crisis hídrica y los desafíos del próximo Gobierno En la conversación con la primera edición de Radioanálisis con el periodista Claudio Medrano, Esteban Valenzuela delineó las preocupaciones y los énfasis que colocará en su gestión como ministro de Agricultura a partir de marzo. “La Comisión Nacional de Riego, en estos últimos 20 años nos hemos pasado del subsidio a las grandes forestales que era el gran gasto, al subsidio a las grandes empresas, medianas – grandes, que ha tenido luces y sobras. Ha permitido que Chile sostenga a pesar de la sequía, niveles de riego tecnificado importante, pero también ha habido un caballo desbocado. Aquí ha habido un porcentaje de los agroexportadores irresponsables, pero también ha habido comisiones lesivas de parte de las instituciones públicas para encaramarse a los cerros, como hemos conocido en Petorca, Aconcagua, pero también casos en O’Higgins en zonas de sequía como Lolol, se encaraman en los cerros y no hay una gobernanza del agua”, comentó Valenzuela. A eso agrega que “la DGA ha sobre dado permisos de agua y hace todo un ciclo que hoy está en severo cuestionamiento. Entonces aquí tenemos que colocar, facilitar los sistemas de agua para la pequeña agricultura y particularmente los productores de alimentos”. Respecto de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional, el futuro titular de Agricultura señala que está afectando al sector y en especial a producciones que hasta hace algunos años estaban aseguradas. “Hay malas noticias: bajamos un 20 por ciento los cultivos agrícolas, casi un 20 por ciento y particularmente en cereales. Se sostiene la avena, pero en trigo, en arroz, lentejas, porotos que son muy importantes para la seguridad y la soberanía alimentaria, tenemos un retroceso. Aquí hay hartos factores: parcelación, el tema de la mano de obra, pero fundamentalmente el problema es el agua. Entonces ya no es un factor que no solo afecta al centro, sino que también a zonas de cultivos extensivos de trigo como el secano costero y también Biobío, Ñuble e incluso en la Araucanía, Malleco que era histórico en esto, con serias dificultades”, precisó. Valenzuela agregó que “en el centro-sur tenemos una crisis bastante sin precedentes. Hoy día tenemos una alerta hídrica que va a afectar al sector oriente de Santiago por los problemas del agua superficial. Y en el caso del Gran Valparaíso, está muy, muy afectada el gran reservorio del Aconcagua, aparte de Peñuelas. El Aconcagua está prácticamente en sus límites por la sequía y por la enorme cantidad de monocultivo encaramado”. Por eso recalcó que “como lo ha pedido el Presidente, vamos a redireccionar recursos privilegiando a estas economías rurales con respeto a la biodiversidad y también vamos a generar esta autoridad de agua que va a tener una bajada territorial como está en el programa del Presidente Boric”. El futuro titular de Agricultura sostuvo que “aquí hay que ir a otro elemento que el Presidente ha dicho que es la planificación territorial. En todos los países desarrollados (y agrego una D: Decentes), hay acuerdo y hay planificación de las cuencas y hay cultivos que son pertinentes y otros no y con ciertos límites. Vamos a ir a ese elemento, vamos a mirar las licitaciones que hace la Comisión Nacional de Riego. Vamos a exigir, a propósito de denuncias que hicimos, que demostraron además la tala ilegal que destruían el bosque esclerófilo y monoproductores que no han repuesto esos territorios, vamos a hacer una proyección y asegurar sustentabilidad y sostenibilidad. Ese es el mandato del Presidente que nos obliga a trabajar junto al Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Obras Públicas, hacer las cosas con seriedad como el país lo reclama”. Sobre el trabajo de la Convención Constitucional comentó que “vamos a esperar el resultado de la Constituyente. Aquí hay muchas personas atrincheradas con cierta ilusión en sus derechos de agua otorgados que están muy reconcentrados. Y la Constituyente tiene bastante consenso y va a venir esto que el agua es un bien ambiental, un derecho humano prioritario y bien territorial. Por cierto necesitamos agua para la agricultura”. En ese sentido, Valenzuela comentó que el tema es reconocido desde el empresariado, en especial por el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta, Ronald Bown, con quien ha podido conversar desde que fue nombrado como futuro ministro de Agricultura, como también por las cooperativas de campesinos y trabajadores del agro con las que ha sostenido reuniones para avanzar en lo que serán sus funciones una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

Fue el primero en recibir el “fuego amigo” una vez lo nombraron ministro de Agricultura del próximo Gobierno de Gabriel Boric. La designación de Esteban Valenzuela fue criticada por su par de la Federación Regionalista Verde y Social Alejandra Sepúlveda, quien dijo que no tenía las competencias para asumir en ese cargo. Valenzuela fue alcalde por Rancagua y luego parlamentario por la Región de O’Higgins, la misma que Sepúlveda representará en el Senado desde el 11 de marzo próximo. Consultado sobre las palabras de la legisladora, Valenzuela afirma que “hemos tenido 2/3 de coincidencias y 1/3 de diferencias”, reconociendo también que la hasta ahora diputada “ha sido la parlamentaria ‘machaca, machaca’, que representa el interés de lo agrícola. Pero está mal informada en algunas cosas”. Valenzuela se defiende y se explaya sobre su trabajo desde hace 40 años vinculado al sector agrícola y las cooperativas para evitar en los años ’80 que la dictadura impulsara un retroceso de la reforma agraria. A eso agrega sus estudios en la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos, donde varios de sus docentes de posgrado apoyaron el proceso de la reforma agraria de Chile. “Yo me he dedicado toda mi vida, desde mi militancia en el MAPU en los ’80 a trabajar con ONG de desarrollo rural. A nosotros nos echaron de las universidades y con las ONG trabajamos en que no se volviera atrás con una contra reforma agraria completa. Desarrollamos cooperativas rurales, trabajo con campesinos y además, me tocó como alcalde de Rancagua hacer el primer plan de desarrollo rural. Denunciamos el mal uso de los pesticidas con el Senior Service alemán. Me ha tocado trabajar en cuatro países de América Latina, entre ellos dos años y medio viviendo con 40 municipios maya, en desarrollo rural, lo mismo en República Dominicana, en Colombia, en Paraguay. Y estudié mi máster en la Universidad de Wisconsin”. La crisis hídrica y los desafíos del próximo Gobierno En la conversación con la primera edición de Radioanálisis con el periodista Claudio Medrano, Esteban Valenzuela delineó las preocupaciones y los énfasis que colocará en su gestión como ministro de Agricultura a partir de marzo. “La Comisión Nacional de Riego, en estos últimos 20 años nos hemos pasado del subsidio a las grandes forestales que era el gran gasto, al subsidio a las grandes empresas, medianas – grandes, que ha tenido luces y sobras. Ha permitido que Chile sostenga a pesar de la sequía, niveles de riego tecnificado importante, pero también ha habido un caballo desbocado. Aquí ha habido un porcentaje de los agroexportadores irresponsables, pero también ha habido comisiones lesivas de parte de las instituciones públicas para encaramarse a los cerros, como hemos conocido en Petorca, Aconcagua, pero también casos en O’Higgins en zonas de sequía como Lolol, se encaraman en los cerros y no hay una gobernanza del agua”, comentó Valenzuela. A eso agrega que “la DGA ha sobre dado permisos de agua y hace todo un ciclo que hoy está en severo cuestionamiento. Entonces aquí tenemos que colocar, facilitar los sistemas de agua para la pequeña agricultura y particularmente los productores de alimentos”. Respecto de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional, el futuro titular de Agricultura señala que está afectando al sector y en especial a producciones que hasta hace algunos años estaban aseguradas. “Hay malas noticias: bajamos un 20 por ciento los cultivos agrícolas, casi un 20 por ciento y particularmente en cereales. Se sostiene la avena, pero en trigo, en arroz, lentejas, porotos que son muy importantes para la seguridad y la soberanía alimentaria, tenemos un retroceso. Aquí hay hartos factores: parcelación, el tema de la mano de obra, pero fundamentalmente el problema es el agua. Entonces ya no es un factor que no solo afecta al centro, sino que también a zonas de cultivos extensivos de trigo como el secano costero y también Biobío, Ñuble e incluso en la Araucanía, Malleco que era histórico en esto, con serias dificultades”, precisó. Valenzuela agregó que “en el centro-sur tenemos una crisis bastante sin precedentes. Hoy día tenemos una alerta hídrica que va a afectar al sector oriente de Santiago por los problemas del agua superficial. Y en el caso del Gran Valparaíso, está muy, muy afectada el gran reservorio del Aconcagua, aparte de Peñuelas. El Aconcagua está prácticamente en sus límites por la sequía y por la enorme cantidad de monocultivo encaramado”. Por eso recalcó que “como lo ha pedido el Presidente, vamos a redireccionar recursos privilegiando a estas economías rurales con respeto a la biodiversidad y también vamos a generar esta autoridad de agua que va a tener una bajada territorial como está en el programa del Presidente Boric”. El futuro titular de Agricultura sostuvo que “aquí hay que ir a otro elemento que el Presidente ha dicho que es la planificación territorial. En todos los países desarrollados (y agrego una D: Decentes), hay acuerdo y hay planificación de las cuencas y hay cultivos que son pertinentes y otros no y con ciertos límites. Vamos a ir a ese elemento, vamos a mirar las licitaciones que hace la Comisión Nacional de Riego. Vamos a exigir, a propósito de denuncias que hicimos, que demostraron además la tala ilegal que destruían el bosque esclerófilo y monoproductores que no han repuesto esos territorios, vamos a hacer una proyección y asegurar sustentabilidad y sostenibilidad. Ese es el mandato del Presidente que nos obliga a trabajar junto al Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Obras Públicas, hacer las cosas con seriedad como el país lo reclama”. Sobre el trabajo de la Convención Constitucional comentó que “vamos a esperar el resultado de la Constituyente. Aquí hay muchas personas atrincheradas con cierta ilusión en sus derechos de agua otorgados que están muy reconcentrados. Y la Constituyente tiene bastante consenso y va a venir esto que el agua es un bien ambiental, un derecho humano prioritario y bien territorial. Por cierto necesitamos agua para la agricultura”. En ese sentido, Valenzuela comentó que el tema es reconocido desde el empresariado, en especial por el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta, Ronald Bown, con quien ha podido conversar desde que fue nombrado como futuro ministro de Agricultura, como también por las cooperativas de campesinos y trabajadores del agro con las que ha sostenido reuniones para avanzar en lo que serán sus funciones una vez que asuma el próximo 11 de marzo.