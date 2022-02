Cátedra de Migraciones U. Chile: “Uno de los chivos expiatorios de este gobierno ha sido la migración”

3c913f064d

Ante el aumento del racismo y la xenofobia en la población constatados en los últimos acontecimientos con la destrucción de enseres de migrantes en Iquique, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la periodista y directora de Extensión del Instituto de la Comunicación e Imagen, Ximena Póo, apuntó al Gobierno como incumplidor en su objetivo de “garantizar una migración segura, ordenada y regular”, pues a su juicio, se ha articulado la criminalización de la migración intrarregional latinoamericana y caribeña, sumado a la falta de un Estado responsable Para la académica la política migratoria del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha sido nefasta, ya que se ha puesto a los migrantes como los chivos expiatorios lo que en su opinión, “ha incidido en que los brotes de odio y racismo afloren con mayor fuerza en los tiempos de crisis económica”. En esa línea, la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de nuestra casa de estudios, sostiene que se ha dejado “por más de un año que las personas vivan en condiciones inhumanas, muy precarizadas, en calles y campamentos sin contar políticas de vivienda, es decir, el Gobierno ha promovido el racismo desde la institucionalidad” advirtió. En cuanto a los estándares internacionales en la materia, Póo recordó que el 2018 Chile no firmó el Pacto Mundial para la Migración que se basa en los derechos humanos y que promueve la colaboración entre los países. Asimismo, desde su rol como comunicadora, sugiere que los medios muestren los hechos referidos a la migración como un tema estructural, no solo de seguridad pública, “en la frontera no se hacen cargo de la historia de las personas que llegan ya que no se le puede dejar toda la tarea a la Policía de Investigaciones (PDI), sino que tienen que haber trabajadores sociales, funcionarias y funcionarios capacitados, eso los medios de comunicación no lo mencionan”, indicó. Por último, con miras al futuro gobierno, la Doctora en Estudios Latinoamericanos espera que se cambie la ley migratoria desde la perspectiva de una política social que comprenda la migración relacionada con derechos sociales. Lo que dijo y no dijo el ministro El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó este martes la capital de la Región de Tarapacá y se pronunció sobre el aumento de la inseguridad, lo que no fue bien recibido por las organizaciones migrantes ni por la futura autoridad que recibirá su cartera, Izkia Siches, al interpelar directamente por las medidas a tomar. Igualmente, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes emitió un nuevo comunicado donde se acusa al Ministro Delgado de hacer oídos sordos a cualquier sugerencia que tuviera enfoque de derechos humanos en migración, porque la consideraba “incentivo perverso”. “Hay otros factores que regulan la migración, favoreciendo la regularidad y que tienen que ver con otros estímulos que no sean la amenaza de expulsión, la condena pública a las personas, el abandono, la obligación a vivir sin papeles y trabajar sin contrato, tratar la irregularidad como perversión o ejercer tiempos administrativos interminables de años como norma, superando los fijados por ley para duración de los trámites, de los visados, etc. En definitiva generar obstáculos a la movilidad humana que llega y al interior del país, provocando situaciones como en Colchane o Iquique” dice el texto. Al respecto, el vocero de la colectividad migrante, Eduardo Cardoza, afirmó que “el Gobierno se excusa de no realizar políticas adecuadas responsabilizando al poder legislativo, al poder judicial o hasta a las mismas agrupaciones en favor de la movilidad humana, lo que termina generando un daño enorme a la sociedad en su conjunto”. Leer comunicado completo: LO QUE DIJO Y NO DIJO EL MINISTRO

